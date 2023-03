Sosh : notre avis sur l’opérateur low-cost d’Orange en 2023

6 /10 Note de la rédaction

Sosh est la filiale low cost et sans engagement de l’opérateur Orange. La marque se distingue par une offre mobile, Fibre/ADSL plus simple et plus économique que chez l'opérateur historique.

Qui est Sosh ?

Dans l’optique de faire concurrence à l’émergence des opérateurs virtuels à bas prix, et notamment pour contenir l’ascension d’un Free Mobile, Orange lance en 2011 sa propre marque low cost baptisée Sosh centré sur les offres sans engagement. Les services de cette dernière sont alors exclusivement accessibles à travers un portail Web. Originellement pensée pour les offres de forfaits mobile, la marque développe ses activités vers l’internet fixe dès 2013 avec des offres Livebox.

Les offres mobiles, fibre et ADSL de Sosh

L’offre mobile

Les forfaits Sosh sont volontairement moins nombreux que chez Orange et tournent globalement autour des mêmes offres afin de garder une cohérence dans sa gamme et pour mieux suivre la concurrence, particulièrement chez Free. On y retrouve généralement deux ou trois forfaits évolutifs placés en série limitée, souvent entre 5 et 150 Go, avec des prix variant de 4,99 à 17,99 euros par mois. Le gros avantage par rapport à Orange est que les prix restent fixes même après la première année et peuvent tout à fait être envisagés comme des forfaits sur la durée.

Cependant, même si bénéficier du réseau de l’opérateur est un plus, on note que les prix restent habituellement plus élevés que chez les autres marques low cost comme RED ou B&You, c’est encore plus visible chez les opérateurs tiers comme Cdiscount Mobile, Auchan Télécom ou encore NRJ Mobile.

Chez est bien évidemment possible de s’offrir à un mobile avec ou sans forfait, reconditionné ou neuf. Les prix restent globalement au tarif maximal conseiller, mais il n’est pas rare de pouvoir profiter de certaines promotions en fonctions des périodes commerciales. Une quinzaine de marques y sont disponibles avec des modèles récents ou non.

Il est toujours possible d’étaler le paiement en plusieurs fois sans frais avec un premier paiement à la commande et avec une somme fixe prélevée entre 4 et 24 fois.

L’offre Internet

Voilà maintenant 10 ans que Sosh propose, en plus des forfaits mobile, un abonnement sans engagement à la fibre ou ADSL baptisé « la boîte Sosh ». Il s’agit simplement d’une refonte de l’offre Livebox Fibre chez Orange à prix plus doux, soit 19,99 euros par mois pendant un an, puis 10 euros de plus par la suite. La différence de prix entre les deux offres ne justifie pas néanmoins la coupe en matière de débit en fibre, la boîte Sosh étant limitée à 300 Mb/s en envoi et en téléchargement. Autrement, on retrouve toujours la TV et la téléphonie fixe comprises dans l’offre. Les offres Sosh utilisent exclusivement les Livebox 5, il n’y a pas encore de plans à court terme pour passer à la 6e génération de la fameuse box.

La boîte Sosh est donc une offre intermédiaire pensée pour un usage classique et grand public qui n’a pas besoin d’un débit plus important pour des usages spécifiques.

La qualité du réseau Orange en 4G, mais toujours pas de 5G

S’il y a bien quelque chose que l’on ne peut pas mettre en défaut Sosh, c’est bien la qualité de son réseau mobile, forcément assurée par Orange. La couverture nationale de l’opérateur est assurée par plus de 28 000 sites et plus de 91 000 antennes réparties sur tout le territoire métropolitain et délivrant toutes les fréquences possibles. Si l’on s’en tient aux chiffres officiels, Orange est donc en tête sur ce domaine devant ses concurrents directs. L’implémentation historique aide forcément.

Opérateurs 700 MHz (B28) 800 MHz (B20) 1800 MHz (B3) 2100 MHz (B1) 2600 MHz (B7) Orange 13 480 27 768 21 840 16 057 12 270 SFR 6 404 24 028 16 296 12 619 10 130 Bouygues Telecom 10 604 24 188 16 375 11 356 10 088 Free 23 611 0 19 432 5 986 18 798

Mais qu’en est-il des débits moyens ? Selon l’Arcep, Orange est encore une fois très largement devant, avec non seulement une couverture 4G de 99 % de la population, mais aussi et surtout des débits moyens bien au-dessus de la concurrence :

89 Mb/s de moyenne en débit descendant

16 Mb/s de moyenne en débit montant

D’après le dernier baromètre nPerf datant de 2022, Orange se place aussi en première place devant Free au niveau des débits constatés :

89,23 Mb/s de moyenne en débit descendant ;

13,10 Mb/s de moyenne en débit montant.

Seul véritable écueil : Sosh ne propose toujours pas de forfaits 5G, et même si l’opérateur avait annoncé que cela n’est visiblement qu’une question de temps, ce n’est toujours pas le cas. Cela fait d’ailleurs de lui le dernier opérateur low cost ne le proposant pas encore.

