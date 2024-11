Les pépites smartphones du Black Friday : les 5 offres qui valent le coup

Le Black Friday, c’est un peu la jungle des promos smartphone. Entre les vraies réductions et le marketing agressif, pas facile de s’y retrouver. On a fait le tri pour vous.

Chaque année, les constructeurs nous bombardent de promotions toujours plus alléchantes. Mais attention : une grosse réduction n’est pas forcément synonyme de bonne affaire. Entre les anciens modèles bradés et les prix gonflés artificiellement, il faut garder la tête froide. Voici notre sélection de 5 smartphones qui représentent de véritables bonnes affaires, après avoir vérifié l’historique des prix et testé chaque appareil.

👉 Consultez notre guide complet du Black Friday 2024



👉 Suivez notre live des meilleures offres sur Amazon

👉 Suivez notre TOP 40 meilleures offres du Black Friday

Apple iPhone 16

Même les smartphones premium et récents n’échappent pas aux promotions pendant le Black Friday ! Annoncé il y a deux mois, l’Apple iPhone 16 profite de presque 200 euros de réduction ! Quand bien même il n’y a que peu d’évolutions par rapport à l’iPhone 15, ce smartphone est toujours un bon élève pour ce qui est de l’écran, des performances et des photos.

Au lieu de 969 euros, l’Apple iPhone 16 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 769,99 euros sur Rakuten.

Google Pixel 9

La nouvelle gamme de Pixel 9 propose de belles améliorations avec l’insertion de l’IA. Comme toujours, la qualité photo est la figure de proue du téléphone avec de belles performances. Vous avez aussi droit à un bel écran OLED de 6,3 pouces.

Lancé au prix de 899 euros, le Google Pixel 9 (128 Go) est affiché à 689 euros chez Boulanger. Il peut même encore baisser de 100 euros grâce au bonus de reprise.

Enfin, le fer de lance de la précédente génération, le Google Pixel 8 Pro (128 Go), est également en promotion chez Boulanger. Au lieu de son prix de lancement de 1 099,99 euros, il est disponible à 599,99 euros.

Xiaomi Redmi Note 13 5G

Ce smartphone Xiaomi est actuellement proposé à 197 € sur Amazon, soit une remise de 21% par rapport à son prix initial de 256,10 €.

Principales caractéristiques :

Processeur MediaTek Dimensity 6080 compatible 5G

Triple appareil photo de 108 mégapixels pour des clichés détaillés

Grand écran de 6,67 pouces avec un affichage immersif et des bordures fines

Batterie longue durée de 5 000 mAh avec charge rapide 33W

256 Go d’espace de stockage

Système d’exploitation Android 13

Avant de craquer, quelques conseils : lisez plusieurs tests (dont les nôtres), et surtout, réfléchissez à vos besoins réels. Un smartphone à 1000 € en promo reste un investissement conséquent, même avec 300 € de réduction.

Nothing CMF Phone 1

Une belle offre sur le nouveau Nothing CMF Phone 1 : écran AMOLED 120 Hz de 6,67″, Dimensity 7300 performant, 8/128 Go extensible et dos interchangeable unique. À saisir à 179 € au lieu de 239 € (prix de lancement) sur Amazon.

Nothing Phone (2a)

Lancé au début de l’année, le Nothing Phone (2a) a fait irruption sur le marché du smartphone milieu de gamme en présentant un excellent rapport qualité/prix. Un modèle qui a de sérieux arguments et que l’on trouve aujourd’hui avec une belle promotion.

Lancé à 349 euros, le Nothing Phone (2a) en version 8 + 128 Go est actuellement disponible à 280 euros sur Amazon. Notez que c’est le prix le plus bas jamais proposé par la plateforme.

Au lieu de 449 euros, le Nothing Phone (2a) Plus de 256 Go est aujourd’hui disponible en promotion à 399 euros sur Amazon.

iPhone 13

Se diriger vers un iPhone d’ancienne génération n’est pas une mauvaise idée. En plus d’être moins chers, les appareils d’Apple ont une excellente durée de vie et un suivi logiciel exemplaire. C’est pour cette raison qu’il est encore facile aujourd’hui de recommander cet iPhone 13 qui ne coûte plus que 500 euros, contre 909 euros à son lancement.

Initialement vendu à 909 euros, l’iPhone 13 d’Apple (128 Go) a depuis connu de nombreuses baisses de prix, et aujourd’hui c’est chez Amazon qu’il se trouve au meilleur prix : 499 euros.

Google Pixel 9 Pro Fold

Le Pixel 9 Pro Fold est le nouveau pliant de Google, qui est nettement plus abouti que la première version. Il distance pas mal de concurrents grâce à ses nombreux atouts, et devient plus intéressant avec cette remise de 100 euros sur son prix de base.

Lancé à 1 899,99 euros, le Google Pixel 9 Pro Fold (256 Go) est en ce moment proposé à 1 689,99 euros chez Amazon.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Le Black November touche bientôt à sa fin, mais ce n’est pas encore fini pour le Black Friday ! Les e-commerçants continuent de proposer des offres tout le long du week-end, et ce, jusqu’au lundi inclus, avec le Cyber Monday.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.