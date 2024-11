Black Friday j-1 : les meilleures offres sont en ligne dès aujourd’hui chez les e-commerçants — en DIRECT

Demain, c’est le Black Friday, mais vous connaissez la chanson, les e-commerçants français n’attendent jamais vraiment le top départ pour lancer leurs meilleures offres et la plupart sont disponibles dès aujourd’hui. Suivez en direct les bons plans recommandés par Frandroid !

Les français, impatients ? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler ! Bah oui, pourquoi attendre quand on peut le faire tout de suite ? C’est exactement ce que se sont dit les e-commerçants pour le Black Friday. La date officielle du vendredi noir est le 29 novembre 2024, mais c’est comme si c’était aujourd’hui chez la Fnac, Darty et bien d’autres. Pourrait-on alors parler de « Black Thursday » ?

Trêve de plaisanteries, et passons dans le vif du sujet : les offres du Black Friday. Vous voulez peut-être une nouvelle console gaming ? Et pourquoi pas changer de smartphone ou rafraichir sa tablette qui n’est plus à jour ? Il y a aussi de très belles offres pour les téléviseurs 4K et les PC portables, mais également les objets connectés, sans compter les offres sur les trottinettes et les vélos électriques. Bref, vous trouverez forcément votre bonheur ci-dessous !

Les offres du Black Friday — en DIRECT

Les offres de la Black Week encore disponibles

Forfait B&You 130 Go de 5G

Pendant les périodes promotionnelles comme cette Black Friday Week qui dure depuis un moment maintenant, les marchands enchaînent les promos et les opérateurs mobiles font de même. C’est ainsi que B&You, MVNO de Bouygues Telecom, débarque dans le saloon à grand coup de pied dans la porte battante avec un forfait 5G sans engagement à 7,99 euros par mois.

Ce forfait revient de temps en temps sur le devant de la scène, et cette Black Friday Week est l’occasion idéale : 7,99 euros/mois pour 130 Go en 5G, ça fait envie.

iPhone 13

L’Apple iPhone 13 a été l’un des smartphones les plus populaires du marché. Il est possible de nos jours de l’obtenir pour un prix plus que correct et d’en jouir encore plusieurs années grâce à son suivi logiciel exemplaire.

Au lieu de 909 euros lors de son lancement, puis maintenant réduit à 619 euros, l’Apple iPhone 13 (128 Go) est dorénavant disponible en promotion à seulement 503,15 euros sur Amazon.

Nvidia Shield TV Pro

Certes, la Nvidia Shield TV Pro n’est pas un boîtier multimédia très récent, mais ses performances et sa fonction de console de jeu en font encore aujourd’hui une excellente référence à recommander à toutes celles et tous ceux qui veulent profiter d’une interface connectée efficace sur leur TV.

Habituellement proposée à 219,99 euros, la Nvidia Shield TV Pro est désormais disponible à 184 euros chez plusieurs e-marchands : la Fnac, Darty, Amazon, Cdiscount et enfin Rakuten.

Le Nvidia TV Shield classique passe de 159,99 euros à 129,99 euros pendant la Black Friday Week.

Google Pixel 8 Pro

Le Google Pixel 8 Pro est le modèle haut de gamme de l’avant-dernière génération de smartphones de la marque. Donc il est loin d’être hors-jeu, surtout que Google a promis pas moins de 7 ans de mises à jour majeures sur ce modèle, donc vous pouvez le choisir les yeux fermés.

Quand il est sorti en octobre 2023, le Google Pixel 8 Pro était vendu 1099,99 euros. Grâce à la Black Friday Week chez Boulanger, vous pouvez le commander pour 599,99 euros. On le trouve au même prix sur Amazon.

Si vous voulez la version 256 Go, cette dernière est disponible à 659 euros au lieu de 1 159 euros sur Amazon.

Garmin Venu 3

Avec sa nouvelle Venu 3, Garmin veut proposer une montre connectée conçue autant pour les performances sportives que les usages du quotidien. Testée et approuvée par notre rédaction (9/10), elle a profité d’une belle remise durant la Black Week qui ets encore disponible.

Au lieu de 499 euros habituellement, la Garmin Venu 3 (45 mm) se négocie désormais à 349 euros chez Boulanger.

Aux États-Unis, les dates du Black Friday sont fixées du vendredi 29 novembre au dimanche 1ᵉʳ décembre inclus. En France, c’est un peu plus compliqué que ça, puisque les promotions ont commencé dès le début du mois de novembre. Dans tous les cas, le célèbre Cyber Monday clôturera le tout pendant la journée du lundi 2 décembre prochain.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencé début novembre pour la majorité des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui précède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.