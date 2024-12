Samsung termine en beauté le Black Friday avec ces 16 offres au Cyber Monday

Qui dit fin du Black Friday, dit début du Cyber Monday : c’est votre dernière de chance de faire vos emplettes à prix cassé ! Et les produits Samsung ne sont pas épargnés, découvrez ceux que l’on recommande à cette occasion.

Le Cyber Monday sonne la fin des promotions de novembre. Pour l’occasion, on trouve encore une foule d’offres intéressantes, notamment sur des produits du géant Samsung. Ses références sont à prix cassés, et ce même, les plus récentes : Galaxy Watch Ultra, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Watch FE… il y a même des téléviseurs.

Les meilleures offres Samsung à l’occasion du Cyber Monday

SSD Samsung T7 (2 To)

Successeur du T5, le SSD portable Samsung T7 a beau ne plus être une référence toute jeune, mais il demeure un modèle tout à fait recommandable, grâce à sa vitesse de transfert ultra-rapide, son format compact et ses multiples compatibilités.

Le SSD Samsung T7 (2 To) en bref

Un SSD compact et robuste

Des débits très rapides

2 To pour un bon prix

Au lieu de 139,99 euros, le SSD externe Samsung T7 d’une capacité de 2 To est actuellement en promotion à 129,99 euros sur Rakuten avec le code promo CYBER10.

Samsung Galaxy SmartTag 2

Vous êtes plutôt tête en l’air et vous perdez régulièrement vos clés ou votre sac ? Alors un tracker Samsung pourrait peut-être bien vous intéresser. Ça tombe bien, car à l’occasion du Black Friday le géant sud-coréen sacrifie le prix de son porte-clé connecté, le Galaxy SmartTag 2

Les atouts du Samsung Galaxy SmartTag 2

Un porte-clés avec un anneau plus large et plus pratique

Certification IP67 et autonomie de 500 jours

Fonctionne avec l’application SmartThings

Au lieu de 32,90 euros habituellement, le Samsung Galaxy SmartTag 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 24,90 euros sur le site officiel de Samsung.

Les meilleures offres Samsung du Black Friday encore disponibles

Samsung Galaxy S24 FE

Le Samsung Galaxy S24 FE constitue une belle porte d’entrée pour découvrir la gamme des S24. Le smartphone dispose d’une bonne conception, d’un superbe écran et de matériaux solides. En termes de performances, l’apport de l’IA dans les fonctionnalités au quotidien apporte une vraie valeur ajoutée à l’usage.

Son design haut de gamme

7 années de mises à jour

Les performances de l’IA

Le Samsung Galaxy S24 FE (128 Go) est en promotion chez Boulanger. Au lieu de 749,99 euros, il est disponible à 449,99 euros, en partie grâce à un bonus reprise de 150 euros.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)

En 2020, Samsung présentait sa Galaxy Tab S6 Lite, une tablette Android dédiée à une utilisation légère pour la maison. Deux ans plus tard, la marque a sorti une deuxième version et voilà qu’aujourd’hui, elle profite d’une nouvelle réédition en 2024. Une version un peu améliorée qui devrait vous plaire.

Une tablette aux finitions soignées et endurante

Un Exynos 1280 pour les performances

Le S-Pen inclus

Au lieu de 429 euros, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) est aujourd’hui disponible en promotion à 259 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Le meilleur smartphone de l’année est aussi en promotion. Au regard de son test, le Samsung Galaxy S24 Ultra est un incontournable du Black Friday. Il propose un superbe écran tactile AMOLED avec une belle luminosité. C’est aussi le meilleur smartphone pour la photo avec également une belle durabilité.

Son écran très lumineux

Pour ses performances en photo

Ses 7 ans de mises à jour

Au lieu de 1 469 euros, le Samsung Galaxy S24 Ultra (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 999,99 euros chez Boulanger, en partie grâce à un bonus reprise de 100 euros.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Vous êtes à la recherche d’un smartphone pliable pendant le Black Friday ? Le Samsung Galaxy Z Flip 6 est en promotion. Il bénéficie d’une belle qualité de construction avec une pliure moins visible (mais qui l’est encore) qui met en avant un écran lumineux. Son format compact lui permet d’être emporté partout.

La conception sans pliure

L’écran très lumineux

Des progrès en autonomie

Au lieu de 1 199 euros, le Samsung Galaxy Z Flip 6 (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros sur Cdiscount avec le code 25DES299.

Samsung Galaxy S24+ (256 Go)

Parmi la dernière fournée de smartphones haut de gamme du géant sud-coréen Samsung, le Galaxy S24 Plus est un smartphone au design raffiné, avec un magnifique écran qui flatte votre rétine et une excellente longévité logicielle — 7 ans de MAJ Android —couplée à une interface cool à utiliser. La bonne nouvelle, c’est qu’il coûte bien moins cher lors du Black Friday.

Design et qualité de fabrication

Un magnifique écran et une bonne polyvalence photographique

7 ans de MAJ et One UI

Le Samsung Galaxy S24 Plus est sortie au prix de 1 169 euros, mais en ce moment, Boulanger le propose à 799 euros, grâce à un bonus de reprise de 50 euros et 320 euros de remise immédiate.

Samsung Galaxy Watch Ultra

L’occasion est trop belle pour la manquer. Pendant le Black Friday, la toute récente Samsung Galaxy Watch Ultra affiche une réduction de 200 euros, presque un tiers de son prix de lancement. La smartwatch la plus premium du géant sud-coréen propose une foule de fonctionnalités et des capteurs d’une précision poussée.

GPS et cardiofréquencemètre très précis

Une dalle Super AMOLED très lumineuse

WearOS, la meilleure interface

Un bouton d’action très pratique

Au lieu de 699,99 euros, la Samsung Galaxy Watch Ultra est aujourd’hui disponible à 499 euros sur Boulanger. De plus, une paire de Samsung Buds 3 et une carte cadeau de 100 euros chez Decathlon sont offerts. On peut aussi la trouver au même prix, seule, chez Amazon.

Samsung HW-S67D

Avec la barre de son Samsung HW-S67D, vous bénéficiez d’une sonorisation 5.0 avec du Dolby Atmos et du DTS Virtual:X pour plonger au cœur de l’action. Et son prix s’adoucit après une réduction de 40 %.

7 haut-parleurs, un système 5.0 pour un effet convaincant

La petite compatibilité eARC qui fait plaisir si vous avez du matériel compatible

Alexa, l’assistant vocal, est directement intégrée à la barre de son

La barre de son Samsung HW-S67D coûte d’habitude 329 euros, mais pendant cette Black Friday Week intense, vous la retrouvez pour seulement 199 euros.

Samsung OLED TQ65S85D

À côté de ses bonnes références Qled, Samsung propose également des téléviseurs Oled. Ils sont tout aussi complets, comme ce modèle TQ65S85D, qui met en avant une excellente qualité d’image, avec les meilleures normes vidéos, et des fonctionnalités gaming.

Une dalle Oled de 55 pouces rafraîchie à 120 Hz

La compatibilité 4K HDR, HDR10+, HLG et Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1, et des modes de jeux utiles aux joueurs

Sans oublier Tizen OS

Le Samsung TQ65S85D est disponible à 2 290 euros, mais lors du Black Friday, le téléviseur passe à 1 290 euros chez Boulanger.

Samsung Galaxy A25

Le A25 est l’un de ses fiers représentants des Samsung Galaxy A, et aspire à offrir une expérience fluide et simple, des performances correctes et un design classique, mais réussi, pour un prix relativement contenu, surtout durant le Black Friday.

Son bel écran Amoled à 120 Hz

Ses quatre années de mises à jour majeures

Son bon capteur principal

Commercialisé à 319 euros, le Samsung Galaxy A25 (128 Go) est maintenant remisé à 218,50 euros sur le site E. Leclerc.

Samsung Galaxy Tab A9+ en pack

Si vous souhaitez investir dans une tablette à un prix contenu, la nouvelle Galaxy Tab A9+ de Samsung pourrait bien vous plaire. Conçue pour les petits budgets, la voilà dans un pack à moins de 200 euros durant le Black Friday.

Une dalle de 11 pouces qui monte jusqu’à 90 Hz

La présence de quatre haut-parleurs avec Dolby Atmos

Une expérience fluide

Le pack Samsung Galaxy Tab A9+ se trouve actuellement à 199 euros au lieu de 259 euros de base, sur le site E. Leclerc.

Samsung Galaxy Book 3 360

Le Samsung Galaxy Book 3 360 coche toutes les cases de ce que l’on peut attendre d’un tel appareil : autonomie, puissance, portabilité, confort et bel écran. Cette troisième itération est très recommandable, d’autant plus maintenant que son prix chute sous les 800 euros.

Un ultraportable 2-en-1

Une dalle OLED de 13,3 pouces

Un combo i5 de 13e gen + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Avec un prix barré à 1 399 euros, le Samsung Galaxy Book 3 360 est désormais affiché à 799 euros sur le site de la Fnac et Darty.

Samsung Chargeur 25W USB C

Les chargeurs n’étant plus inclus dans les boîtes de certains smartphones, il est préférable d’en posséder déjà un chez soi. Le chargeur rapide de 25 W signé Samsung est par exemple très recommandable dans ce contexte, et encore plus aujourd’hui puisqu’il coûte moins de 10 euros.

Une puissance de charge 25W

Avec charge adaptative

Une interface USB-C

D’abord affiché à 39,90 euros, le chargeur rapide officiel de Samsung (25W) est désormais vendu à 9,99 euros sur le site d’Amazon.

Samsung Jet 65 Pet

Un balai aspirateur peut vite coûter cher, surtout si vous optez pour un modèle Dyson. Heureusement, certains constructeurs proposent de bonnes références, comme ce JET 65 Pet de chez Samsung qui passe à moins de 280 euros.

Un balai aspirateur léger et maniable

Une bonne puissance d’aspiration sur la plupart des sols

Une autonomie de 40 minutes

Proposé à 399 euros, le balai aspirateur Samsung Jet 65 Pet se trouve maintenant à 279 euros sur le site Darty et celui de la Fnac.

Samsung The Frame TQ55LS03D

Les TV The Frame 2024 de Samsung sont des modèles aux allures de tableaux qui comptent parmi les plus originaux du marché. Aujourd’hui, c’est la version de 55 pouces qui nous intéresse particulièrement puisqu’à l’occasion du Black Friday, sa version 55 pouces chute sous les 1 000 euros.

Un design soigné et hyper original

Une dalle QLED 4K anti-reflets de 55 pouces

Un port HDMI 2.1 avec la 4K@120fps

Lancé à 1 499 euros, le Samsung The Frame TQ55LS03D est depuis proposé à 1 290 euros, mais lors du Black Friday, on peut le retrouver à 979 euros chez Boulanger.

