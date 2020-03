Quelles sont les meilleures TV QLED ? Notre sélection

Si l'OLED est souvent la technologie à favoriser pour obtenir la meilleure qualité d'image, le QLED offre généralement un bon compromis entre le LCD et l'OLED tout en étant un peu plus accessible. Voici notre sélection des meilleurs TV QLED du moment.

Après notre guide des meilleurs téléviseurs OLED, nous enchaînons avec les meilleurs téléviseurs QLED. Si les deux sigles se ressemblent à s’y méprendre, il ne faut pas croire que les technologies sont identiques, bien au contraire. Alors que chaque pixel d’un téléviseur OLED émet sa propre lumière, le QLED nécessite un rétroéclairage en bonne et due forme, et ils en ce sens à rapproché de la technologie LCD. En réalité, un téléviseur QLED est un téléviseur LCD, avec en plus une couche de nanocristaux — les points quantiques — entre la dalle à proprement parler et le rétroéclairage.

Face à l’OLED qui reste à ce jour la technologie maîtresse sur les noirs — même si l’écart tend à se résorber — le QLED est une proposition intéressante dans la mesure où il propose une image de meilleure qualité que le LCD, notamment sur les couleurs, tout en conservant des tarifs un peu plus doux. Ils offrent également un plus grand nombre de diagonales, dès 43 pouces, et jusqu’à plus 90 pouces.

Si Samsung n’est pas le seul constructeur à proposer du QLED, la marque coréenne a investi massivement sur la technologie puisque c’est elle qui en a eu l’initiative. Dans les faits, Samsung est donc la rare marque à avoir une gamme complète de téléviseurs, et c’est aussi elle qui propose les produits de la meilleure qualité. C’est donc sans surprise que la marque est hégémonique sur le segment, du moins pour le moment.

NB : Nous avons la plupart du temps pris les TV de 55 pouces pour référence, mais toutes les TV évoquées sont disponible dans d’autres diagonales. Vous pouvez d’ailleurs consulter également nos guides par taille.

Samsung QE55Q70R : notre recommandation

Le QE55Q70R n’est pas le téléviseur le plus haut de gamme de Samsung, mais c’est selon nous la meilleure proposition actuellement. S’il n’est pas le plus de haut de gamme, il reste un TV de gamme supérieure avec notamment une dalle 4K HDR et HDR10+ (mais pas Dolby Vision). Le Micro Dimming améliore également le contraste, ce qui fait que le téléviseur est en mesure d’offrir des noirs décents, même si évidemment l’OLED reste supérieur.

La dalle est également rafraîchie à 100 Hz nativement. C’est toujours un plus, mais qui prendra surtout sens si vous comptez afficher sur la dalle des contenus à 60 images par seconde… comme certains jeux sur des consoles types Xbox One X ou PS4 Pro et surtout les futures machines de Sony et Microsoft. Comme tous les téléviseurs Samsung, il fonctionne sous l’OS Tyzen qui, avec Android TV, est la meilleure interface TV du moment.

Toutefois, il reste sous la barre des 1150 euros, ce qui reste inférieur à notre recommandation en OLED actuelle, le LG OLED55C9. Vous pouvez monter en gamme avec le QE55Q85R à 1490 euros… soit autant que le téléviseur OLED de LG. Or, à prix équivalent on aura tendance à préférer ce dernier. Sauf à vouloir absolument du QLED, nous en parlons juste après.

Pourquoi choisir le Samsung Q55Q70R ?

C’est le meilleur compromis qualité / prix face à l’OLED

Des noirs et des contrastes respectables

Une dalle 100 Hz

QE55Q85R : si vous êtes attaché au QLED

En revanche, si vous n’envisagez pas le QLED comme une solution de repli, meilleure marché que l’OLED, mais parce que la technologie correspond plus à vos besoins. Par exemple, si vous craignez les défauts de l’OLED comme le « burn-in », tourner vers la série Q85R. Elle vient se positionner juste en dessous de la plus luxueuse série Q90R qui chapeaute aujourd’hui les téléviseurs 4K de Samsung, mais qui ne justifie pas son surcoût selon nous. Nous précisons également 4K car la firme propose aussi des TV 8K (la série Q900)… mais la définition est franchement dispensable à l’heure actuelle.

Par rapport au Q70R, il dispose d’un filtre antireflet qui… limite les reflets, mais ce n’est pas tout. Ce dernier améliore également le contraste et ouvre les angles de vision. L’image n’en est que meilleure et on appréciera également un dimming sur 96 zones, ce qui limite toujours plus les effets de « halo » autour des zones blanches. Le cas d’écoles est celui des sous-titres qui « bavent » sur les bandes noires lorsque l’on regarde un contenu en 21 : 9.

Comme tous les TV premiums de Samsung, il est propulsé par le « Quantum Processor » de Samsung plutôt efficace, notamment au niveau de l’upscaler, il supporte bien évidemment HDR 10 et HDR10+… mais pas Dolby comme tous les téléviseurs de la firme qui n’est pas fan de la solution de Dolby. La partie son est travaillée par Harman, racheté par Samsung, pour un résultat franchement… mais qui n’égale sans surprise pas une barre de son dédiée. Si vous voulez tous les détails nous avons testé le QE6585R.

Pourquoi choisir le Samsung QE65Q85R ?

C’est le choix en à faire si vous ne voulez pas d’OLED

Un traitement antireflet impressionnant

La partie son de qualité

QE55Q65R : le TV QLED pas cher

On le disait en introduction, le QLED est une bonne solution pour qui recherche une meilleure qualité d’image sans avoir besoin de débourser des sommes importantes. C’est précisément le rôle du QE55Q65R, il est le représentant (avec les Q60 quasi identiques) de l’entrée de gamme QLED de Samsung (en 55 pouce). Bien qu’en entrée de gamme, le téléviseur dispose de quelques raffinements comme une dalle 100 Hz (sur les modèles de 55 pouces et plus) ainsi le support des normes HDR 10 et 10+ et du Micro Dimming.

Vous allez en revanche perdre le boîtier One Connect pourtant bien pratique, mais c’est le genre de concession qu’il faut faire pour s’offrir un téléviseur QLED de 55 pouces à moins de 900 euros. Vous conservez Tyzen et le Quantum Processeur qui font toujours bien le boulot, et vous pourrez également vous amuser avec « l’ambiant mode » qui affiche de jolies images lorsque l’écran est éteint.

Notez que ce téléviseur est disponible en version 43 et 49 pouces, les dalles ne sont alors que 50 Hz, ce sont d’excellentes options « petites diagonales, petits prix ». On les trouve sous différentes appellations qui sont similaires : Q60 / Q65 / Q67 ce sont à quelques détails près les mêmes téléviseurs. Disons que les différences sont suffisamment ténues pour être imperceptibles à l’œil. Optez pour celui que vous trouverez au meilleur prix.

Pourquoi choisir les Samusung QExxQ6xR ?

Ce sont les TV QLED les moins chers

L’essentiel des technologies Samsung

disponibles dans des petites diagonales

The Frame et The Serif : les plus beaux

Samsung est aussi connu pour ses téléviseurs « The Frame » et « The Serif » sont les produits très orientés design de la firme, pensés pour se dissimuler au mieux dans les intérieurs. The Frame, comme son nom l’indique, chercher à passer pour un tableau en permettant d’ajouter des baguettes en bois pour entourer l’écran. Le téléviseur dispose d’un également du mode « art » qui affiche des œuvres d’art, l’un dans l’autre vous avez l’impression d’un vrai tableau, surtout si le TV est accroché au mur. Point de cadre interchangable pour The Serif, mais un design très moderne.

Les téléviseurs prennent en charge HDR et HDR 10+ avec des dalles QLED mais ce sont les dalles d’entrée de gamme, correspondant aux séries Q60 dont nous parlions au-dessus. Ce travail esthétique se paye également. À diagonales identiques, les deux téléviseurs sont sensiblement plus chers que leur équivalents « classique ». C’est le prix à payer pour avoir un TV parfaitement intégré à son intérieur.

Pourquoi choisir The Frame ou The Serif ?

Pour le design

Pour aller plus loin

Quels sont les avantanges du QLED par rapport à l’OLED ?

Les écrans QLED ont deux avantages principaux sur l’OLED. Ils sont plus lumineux avec certains modèles peuvent atteindre des pics lumineux dépassant les 1500 nits (ou cd/m²). C’est notamment pratique pour la gestion du HDR. Par ailleurs, comme il est basé sur du LCD, le QLED ne subit pas les problèmes de burn-in de l’OLED. Cela les rend intéressants pour les jeux vidéo, puisqu’il ne risqueront pas de marquer après de longues sessions de jeux. Certains téléviseurs QLED proposent également des « modes jeux » avec un input lag inférieur à ceux de l’OLED.

Pourquoi n’y a-t-il que des téléviseurs QLED Samsung ?

Samsung n’est pas le seul fabricant de téléviseurs QLED du marché. D’autres marques se sont également lancées sur le créneau comme par exemple TCL. Ceci étant dit, c’est Samsung qui a popularisé la technologie et a investi dessus. Investissements en R&D et en communication qui font qu’aujourd’hui Samsung est non seulement la meilleure marque pour le QLED, et que l’on a aussi tendance à oublier qu’elle n’est pas la seule firme à proposer du QLED. C’est la raison pour laquelle notre guide des meilleurs TV QLED n’intègre que des produits Samsung.