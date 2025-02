Le Chromecast est mort, voici ses meilleures alternatives pour votre TV

Google a mis fin au Chromecast, mais pas de panique : voici les meilleures alternatives pour votre TV.

Google a tiré un trait sur le Chromecast. Mais pas de panique, la fin d’un chapitre ouvre la porte à plein d’autres options sympas pour continuer à profiter de vos séries, films et applis préférées. On va faire le tour des alternatives qui valent le coup, il y a des alternatives pour tous les budgets.

Les TV modernes : plus besoin de box ?

Avant de sortir le portefeuille, jetez un œil à votre téléviseur. Si vous avez un modèle récent avec Tizen OS (Samsung) ou webOS (LG), vous avez déjà des OS très complets.

Ces systèmes sont modernes et bourrés d’applications comme Netflix, YouTube, client IPTV ou Disney+. Bonus : ils sont souvent compatibles avec AirPlay, la technologie d’Apple pour caster depuis un iPhone ou un Mac. Ils sont même des apps pour profiter des chaines TV chez la plupart des fournisseurs d’accès. Franchement, avec une TV comme ça, une box externe, c’est presque du luxe inutile.

Le Google TV Streamer : le successeur officiel

Google n’a pas abandonné ses fans sans solution. Le 6 août 2024, ils ont dévoilé le Google TV Streamer, un boîtier sous Android TV qui prend la relève du Chromecast. Plus puissant, plus fluide, il gère la 4K sans broncher et propose une interface claire avec toutes vos applis préférées.

Son prix ? 119 euros. C’est un peu plus cher qu’un Chromecast classique, mais pour une expérience au goût du jour, ça reste une valeur sûre. Si vous aimiez le Chromecast, c’est le choix logique.

Nvidia Shield TV : la bête qui dure

Passons à un mastodonte : la Nvidia Shield TV. Ce boîtier Android existe depuis 2015, mais il a eu droit à des liftings en 2017 et 2019. Résultat ? Il tourne toujours comme une horloge en 2025.

Avec 10 ans de mises à jour promises, c’est du costaud. Films en 4K, jeux vidéo, applis… il fait tout. Le hic, c’est le prix : entre 160 et 220 euros selon la version (classique et Pro). Si vous voulez une box, c’est un investissement qui vaut le coup même en 2025.

Xiaomi Mi TV Box S : le petit prix malin

Pour les budgets plus serrés, la Xiaomi Mi TV Box S est une pépite. À seulement 62 euros, elle embarque Google TV, une interface simple et toutes les applis qu’il vous faut.

Elle gère la 4K, elle est compacte, et franchement, à ce prix-là, difficile de faire la fine bouche. C’est l’option parfaite si vous voulez remplacer votre Chromecast sans vous ruiner.

Amazon Fire TV Stick 4K : l’outsider efficace

Du côté d’Amazon, le Fire TV Stick 4K est une alternative solide. Sous Fire OS, un système maison, il propose une expérience fluide et un accès rapide à Prime Video, Netflix et compagnie. Comptez 70 euros pour ce petit bâton qui se branche direct sur votre TV. Pas de Google TV ici, mais Fire OS, et si vous êtes déjà dans l’écosystème Amazon, c’est un choix qui coule de source.

Apple TV 4K : le luxe pour les fans d’Apple

Enfin, pour les mordus de la pomme, l’Apple TV 4K reste une option premium. Avec tvOS, un système qui reçoit des mises à jour régulières, elle offre une qualité d’image au top et une intégration parfaite avec iPhone, iPad ou Mac.

Mais attention au portefeuille : 185 euros minimum, et la télécommande seule coûte presque autant qu’une box Android basique. Si vous vivez dans l’univers Apple, c’est le rêve, sinon, ça peut sembler too much.

