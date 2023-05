Quelles sont les meilleures TV 4K 55 pouces (OLED, QLED ou LCD) en 2023 ?

La catégorie 55 pouces reste l'un des choix les plus populaires pour les téléviseurs. Voici notre comparatif des meilleures TV de 55 pouces à tous les prix, qu'elles soient OLED, Mini LED ou LCD, mais toujours en 4K HDR.

Les meilleures TV 55 pouces 4K HDR en 2023

Bien que désormais dépassés par les modèles de 65 pouces, les téléviseurs de 55 pouces ont longtemps été le standard du marché. Cette diagonale n’en reste pas moins l’une des plus populaires et cela se traduit par une offre pléthorique. Économies d’échelle obligent, c’est aussi là que l’on trouve généralement les meilleures affaires, avec d’ailleurs parfois des situations paradoxales sur des Smart TV moins chères en 55 pouces qu’en 48 pouces. Ce format conviendra bien à celles et ceux qui ont un budget plus modeste.

Cette sélection est aussi idéale pour regarder tous vos films, séries, matchs… sans pour autant prendre toute la place dans le salon. De plus, la plupart des modèles sont compatibles HDR pour profiter à fond des différents contenus. Nous avons donc choisi ici les meilleures TV de 55 pouces 4K HDR, quel que soit votre budget.

Panasonic TX-55LZ2000E La meilleure TV 55 pouces disponible

Panasonic livre, avec sa nouvelle gamme de téléviseurs OLED, une copie convaincante. La TX-55LZ2000E dispose d’une splendide dalle Master OLED Pro qui possède une plaque de refroidissement afin de pouvoir atteindre de hauts pics de luminosité. Il s’agit ainsi d’un des téléviseurs OLED les plus lumineux sur le marché, avec un pic mesuré à 1028 cd/m en mode Cinéma.

Cette dalle 4K possède aussi une colorimétrie quasiment irréprochable. Les gamers seront comblés puisqu’il dispose d’une connectique taillée pour le jeu, notamment grâce à la compatibilité HDMI 2.1 : FreeSync Premium, et VRR notamment. Côté audio, ce nouveau téléviseur a tout bon, grâce à ses six haut-parleurs compatibles Dolby Atmos d’une puissance totale de 150 W.

L’interface maison de Panasonic est très agréable à prendre en main, tout comme la télécommande. Les services d’assistants vocaux les plus connus sont pris en charge.

En bref, il s’agit d’un téléviseur offrant une excellente qualité d’image, qui est parfait pour les amateurs pointus de cinéma, mais qui conviendra aussi à ceux qui y jouent sur console. Bien entendu, il faut par contre y mettre le prix…

La TV se décline en plusieurs tailles et il s’agit de la meilleure disponible pour une TV 55 pouces. Pour en savoir plus sur le Panasonic TX-55LZ2000E, vous pouvez lire notre test dédié.



LG OLED55G2 La meilleure en OLED à 55 pouces

La nouvelle figure de proue du constructeur coréen tient son pari. La LG OLED55G2 conserve son design et ses lignes épurées pour se loger dans n’importe quelle pièce. Comme pour la génération précédente, elle est destinée à être accrochée au mur, mais moyennant 99 euros, il est possible d’acquérir un pied. C’est tout simplement la meilleure des télévisions LG.

Une fois encore, la dalle OLED est celle qui bénéficie le plus d’améliorations notamment dans le domaine de la luminosité. Désormais l’écran flirte avec les 1 000 cd/m² faisant de ce dernier, le plus lumineux du marché. Le HDR10, le Dolby Vision et le Dolby Vision IQ sont présents au contraire du HDR10+. En gaming, les compatibilités de vigueur comme le VRR ou l’ALLM sont aussi en place pour vous offrir la meilleure expérience possible.

WebOS est toujours à l’animation pour une expérience utilisateur optimale. Au global, la Smart TV LG est sans nul doute la meilleure que vous pourrez trouver en termes de caractéristiques pures. Elle n’est toutefois pas donnée avec un prix de départ à 2 499 euros. La LG G2 se décline en plusieurs versions allant du 55 pouces au 97 pouces.

Lisez notre test complet du téléviseur LG pour en apprendre plus.



LG OLED55G3 La TV Oled 55 pouces la plus lumineuse

Après les excellents modèles G2, LG dévoile la gamme G3, encore plus réussie. Plusieurs améliorations sont au rendez-vous — néanmoins pas au niveau du design, qui reste similaire.

C’est dans l’écran que tout se passe : ce modèle 55 pouces, comme ceux des autres diagonales, dispose d’une dalle White Oled Evo. Le pic de luminosité est exceptionnel : nous l’avons mesuré à 1430 cd/m2, un record à l’heure actuelle. On gagne ainsi plus de 50 % de luminosité par rapport au modèle G2. On relèvera aussi l’excellent traitement antireflet appliqué, ainsi que les très jolis contrastes et des angles de vision bien larges. Sur les fonctionnalités, la LG Oled G3 est compatible HLG, HDR 10, Dolby Vision et Dolby Vision IQ.

En plus de proposer de sublimes images, contrastées, colorées et précises, la G3 est idéale pour le gaming. Elle dispose d’abord de pas moins de 4 ports HDMI 2.1, et peut se targuer d’être compatible VRR, ALLM, FreeSync Premium et GSync, rien que ça. Cerise sur le gâteau : l’input lag le plus bas du marché, mesuré à 9,1 ms.

Sur l’interface, vous profiterez de WebOS 23, qui est bien pensé et particulièrement personnalisable. La télécommande n’est toujours pas rétroéclairée, mais dispose du gyroscope.

La LG OLEDG3 se décline en plusieurs tailles : le plus petit format, le 55 pouces, est proposé de base à 2 699 euros, ce qui pourra certes en refroidir plus d’un. Pour plus de détails sur la meilleure TV Oled du marché, rendez-vous sur notre test de la LG OLEDG3.



LG OLED55C2 Le bon investissement

Les téléviseurs LG font partie des meilleurs produits du marché sur la technologie OLED. La toute récente LG C2 reste dans les mêmes lignes que la génération précédente, avec une finesse de construction optimale. Il est possible de la placer aussi bien sur un meuble dédié ou bien au mur selon vos envies.

La dalle OLED Evo 10 bits de 55 pouces propose une définition en Ultra HD ainsi qu’une fréquence de 100/120 Hz. Vous avez droit aussi à un bon filtre antireflet qui peut suffire à retirer des sources lumineuses parasites. Surtout, c’est l’intégration du processeur Alpha9 au sein du téléviseur qui lui permet de s’ajuster au mieux sur les images affichées. En résultent des scènes détaillées et dynamiques.

Le téléviseur supporte les modes HLG, HDR10, Dolby Vision et Dolby Vision IQ mais se passe du HDR10+. Sur les contenus compatibles HDR, la fidélité des couleurs révèle un Delta E moyen de 0,71 soit le plus bas jamais enregistré depuis que nous testons des téléviseurs. Le pic de luminosité le plus haut est à 805 cd/m² et est atteint lorsque le mode Vif est sollicité.

Sur la partie gaming, le téléviseur est aussi bien équipé. En effet, la LG C2 dispose d’un input lag mesuré à 9,5 ms, mais ce n’est pas tout. L’écran se dote du VRR, de l’ALLM, du FreeSync et du GSync. En y connectant une manette PC, il est possible de jouer sur des services de cloud gaming depuis votre TV.

Avec WebOS à l’animation, ce téléviseur de 55 pouces vous offre l’une des expériences utilisateur les plus intéressantes du marché. Pour vous en convaincre, lisez notre test complet de la LG C2.



Samsung QE55QN95A (QLED 2021) La mini LED en force

Si l’OLED demeure la technologie de choix dans le haut de gamme, Samsung a fait cette année de gros progrès avec ses téléviseurs mini LED. Dotés de plusieurs centaines de zones d’éclairage, ils apportent un contraste plus élevé que les TV LED classiques. C’est l’une des meilleures TV Samsung actuellement disponibles.

La Samsung QE55Q95T en est le représentant le plus avancé de la gamme QLED 2021 et offre effectivement une belle image, bien plus lumineuse que les meilleures TV OLED. On salue aussi le fait que Samsung a soigné la calibration de son téléviseur, même si LG ou Panasonic sont encore pour le moment un cran au-dessus sur ce point. On remarque néanmoins quelques soucis de blooming, mais il est possible de corriger en partie cette faiblesse.

Les joueurs seront en outre ravis de voir un support complet du HDMI 2.1 et une arrivée (officieuse pour le moment) du G-Sync de Nvidia. Samsung propose donc ici le meilleur LCD du marché, proposé en prime à un tarif déjà en forte baisse chez plusieurs revendeurs. Nous avons testé sa version 65 pouces, le Samsung QE65QN95A.



Samsung QE55S95B (2022) L'OLED extra lumineux

Si vous avez le budget pour la toute dernière innovation de Samsung, tournez-vous vers le modèle 55S95B. Le fabricant coréen y a implanté des panneaux QD-OLED (Quantum Dots OLED), qui permettent de profiter d’angles de vision au poil et d’une luminosité jamais vue.

Le téléviseur saura trouver facilement sa place sur un meuble TV et dans votre salon, notamment grâce à sa très grande finesse (4 mm). Il profite aussi d’une bonne connectique : on salue d’ailleurs la présence de 4 ports HDMI 2.1, ce qui est bien pratique.

Une chose saute aux yeux à l’utilisation : la luminosité, qui dépasse les 1 000 cd/m². Les contrastes sont infinis grâce à l’OLED. La gamme de couleurs est particulièrement étendue grâce aux Quantum Dots, et les gris et les blancs gagnent en pureté. On conseillera d’utiliser le mode Filmmaker pour avoir un bon réglage. Sur l’audio, le 55S95B s’en sort plutôt bien ; il est d’ailleurs compatible Dolby Atmos.

Pour les gamers, il faut saluer le bon input lag de ce téléviseur, qui descend à 9,5 ms en mode Jeu. Il est de plus compatible VRR, FreeSync et G-Sync.

Du côté des bémols, on notera l’absence de Dolby Vision et de DTS. Le HDR10+ est lui bien présent. En outre, la télécommande aurait gagné à être rétroéclairée, surtout pour cette gamme de prix.

Si vous voulez tout savoir sur ce nouveau modèle de Samsung, vous pouvez consulter notre test détaillé. La marque Samsung vous fait de l’œil ? Consultez notre guide des meilleurs téléviseurs Samsung.



Philips 55OLED807 Ambilight et gaming chez Philips

Vous voulez de l’OLED, de la 4K et de l’Ambilight, le tout à un tarif attractif ? Jetez un œil chez Philips. La nouvelle série 807 offre un excellent rapport qualité/prix. Le design est sobre, les bordures ont été affinées au maximum. Le vaste pied chromé ne fera peut-être pas que des adeptes, surtout qu’il risquera de bloquer l’installation d’une barre de son. Qu’on aime ou pas, il permet en tout cas d’orienter avec une grande précision le téléviseur.

La dalle 55 pouces est basée sur la technologie « White Oled », les angles de vision sont donc très larges. La qualité d’image est magnifique : les contrastes sont profonds, et aucun effet de blooming n’est visible. Par ailleurs, le processeur Philips P5 AI fait un travail remarquable, d’abord pour la mise à l’échelle de contenus non Ultra HD, mais aussi sur la fluidité des images qui est irréprochable. Le visionnage de films en mode « Home Cinéma » est un vrai régal, l’impression de réalisme étant bien présente. Le piqué est excellent, et le HDR très bien géré. Chapeau bas sur la qualité de l’image donc. Seul véritable point noir : la luminosité maximum, qui n’est pas au top.

Mais la liste des qualités de la Philips 55OLED807 ne s’arrête pas là puisque le téléviseur est également très bon pour le gaming. Deux prises HMDI 2.1 sont incluses pour les consoles, et l’input lag est bas, à 14,3 ms grâce à la fonction ALLM.

Sur l’interface, rien de spécial à signaler : comme les autres modèles de la marque, ce téléviseur profite du système Android TV (version 11). Et comme toujours chez Philips, le système Ambilight offre une immersion très agréable, étant ici présent sur les quatre côtés. Il est d’ailleurs capable de s’adapter à la couleur de votre mur ou encore de faire office de simulateur d’aube.

Vous voulez plus de détails ? Jetez un œil à notre test de la Philips 55OLED807.



TCL 55C825 Le TV micro LED abordable

TCL s’essaye ici au combo micro-LED et QLED, un mélange jusqu’ici réservé à Samsung, le tout avec un tarif particulièrement agressif. Si son design est oubliable, on remarque cependant qu’il est possible de lui ajouter une webcam pour passer des appels vidéos via Google Duo.

La TV TCL utilise la technologie QLED quantum dot accompagnée par un rétroéclairage mini LED. Comme on l’a vu chez Samsung, ces deux technologies permettent d’obtenir à la fois une luminosité élevée et un excellent contraste.

Ici, les résultats sont bons, mais moins impressionnants que chez Samsung, avec une luminosité de 1 050 cd/m² et un contraste de 14500:1. Les soucis de blooming sur certains éléments comme les sous-titres sont aussi présents. La colorimétrie est correcte, avec un Delta E de 2,53, même si l’on a déjà vu mieux.

Les joueurs consoles seront satisfaits, avec un support quasi complet du HDMI 2.1 (le Dolby Vision en 4K@120 IPS arrivera via une mise à jour) et un retard à l’affichage très correct. Google TV complète le tableau d’un point de vue logiciel, avec un classement par contenu et non plus par plateforme comme c’était le cas sur Android TV.

Avec ce téléviseur, TCL signe l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment, tant pour l’amoureux de jeu que de cinéma. L’un de nos coups de cœur du moment que nous vous détaillons dans notre test du TCL 65C825.



Tout comprendre aux TV 55 pouces

Pourquoi choisir une TV de 55 pouces ?

55 pouces (139 centimètres), c’est la taille la plus courante actuellement pour les TV en 2020. C’est une taille particulièrement adaptée à la définition 4K UHD. Plus prosaïquement, c’est une taille qui peut s’intégrer sans trop de soucis dans la plupart des intérieurs.

Pour choisir la taille de votre téléviseur, une astuce qui fonctionne généralement très bien est la « règle de 4,5 centimètres par pouce ». Cela indique la distance minimale entre vous et la TV. Par exemple sur une TV de 55 pouces (4K UHD), il faut être à environ 2,47 mètres de recul par rapport à l’écran.

Si vous êtes à moins de 2,47 mètres, vous risquez de vous fatiguer rapidement les yeux et de perdre votre capacité d’immersion. À 2,47 mètres, c’est la distance d’immersion idéale dans toute l’action des films et des jeux vidéo. Enfin, ce n’est qu’une approximation et, idéalement, chaque utilisateur devrait déterminer à quelle distance il se sent le plus à l’aise.

Avez-vous besoin du HDMI 2.1 ?

La question est… est-ce que vous jouez à une console de nouvelle génération avec votre TV ? Si vous avez une PS5 ou une Xbox Series X, le HDMI 2.1 est compatible avec les contenus en 8K à 60 images par seconde et en 4K à 120 images par seconde. Cela vous sera utile dans certains jeux compatibles, votre TV ne restreindra pas les performances de votre console ou de votre PC.

Quel est le recul nécessaire pour une TV 55 pouces ?

C’est aussi l’une des données qui conditionne l’achat d’un téléviseur. Pour trouver la distance idéale entre votre appareil et le canapé, un petit calcul mathématique est nécessaire. Il suffit de multiplier la taille de votre diagonale par 1,6. Pour une TV 55 pouces, soit 140 centimètres, cela donne 224. Dans l’idéal, votre canapé doit donc se placer à 2,24 mètres de votre interface pour des conditions optimales. Bien entendu, cela s’adresse à tous ceux voulant profiter pleinement de l’image.

LCD, QLED, OLED, microLED… ?

Il existe de nombreuses technologies avec leurs qualités et leurs défauts. Les TV haut de gamme sont généralement en technologie OLED, ce qui permet d’atteindre des niveaux de contraste exceptionnels, mais vous avez également de très bonnes TV en technologie QLED. Cette technologie LED de Samsung offre des niveaux de luminosité importants qui seront exploités par le HDR.

Dois-je rajouter une barre de son à mon téléviseur ?

Les haut-parleurs de votre TV sont limités physiquement par la place qu’ils occupent dans le châssis du TV. Ajouter une barre de son, un caisson de basse ou encore des enceintes satellites à votre TV améliorera à coup sûr la qualité du son. Les barres de son sont aujourd’hui le moyen le plus simple et le plus économique à ce titre.

Pour aller plus loin

Quelle est la meilleure barre de son à choisir en fonction de son budget en 2023 ?

Comment avons-nous réalisé notre sélection ?

La plupart des TV de 55 pouces disponibles sur le marché prennent en charge la définition 4K UHD, le HDR et elles disposent d’OS modernes. Donc, à moins que vous ne cherchiez un vieux modèle ou très, très bon marché, vous devriez trouver au moins une de ces caractéristiques (et généralement les trois).

Au-delà des étiquettes et des standards, notre choix s’est porté sur des TV qui n’ont pas de gros problèmes : problème de luminosité, mauvais angles de vue, des finitions très moyennes… Que vous partiez sur une TV HiSense à 750 euros ou le Panasonic à 3 200 euros, vous ne serez pas déçus. Pour les prix les plus élevés, nous avons fait attention également aux quelques options d’avenir, telles que le HDMI 2.1 et le support eArc, qui satisferont les plus exigeants d’entre vous.

