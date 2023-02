Quelles sont les meilleures TV TCL disponibles en 2023 ?

Sur le marché des téléviseurs, la marque chinoise TCL essaie de bousculer les codes avec des modèles aux tarifs agressifs. Pour vous aider à trouver l'appareil qu'il vous faut, nous avons sélectionné les meilleures TV TCL disponibles.

Les trois meilleures TV TCL de 2023

La marque chinoise TCL n’est pas une nouvelle venue sur le marché des nouvelles technologies, puisque celle-ci existe depuis 1985. Elle s’est mise à produire des téléviseurs après le rachat de la marque Thomson, figure connue en la matière. Depuis, le marché est littéralement inondé de Smart TV TCL. À tel point que ces dernières s’immiscent dans les meilleures TV du marché.

Face à des mastodontes tels que Samsung ou LG, TCL tire son épingle du jeu en proposant des téléviseurs bien calibrés et de bonne qualité. Surtout, ces derniers sont proposés à un rapport qualité/prix quasiment imbattable. Attention, car malgré tout il faut consentir à des concessions pour réaliser ces bonnes affaires. Pas de panique, l’équipe de Frandroid vous guide pour trouver la meilleure TV TCL.

TCL 65C935 Le haut de gamme TCL

Les séries de TV TCL sont désignées par des chiffres. Plus le chiffre des centaines est élevé, plus le produit est pétri de qualités. En l’occurrence, la C935 est sans nul doute la meilleure TV TCL disponible à l’heure actuelle, qui représente donc le haut de la gamme du constructeur.

Il s’agit d’un téléviseur QLED qui est capable d’afficher une définition en Ultra HD. Grâce au panneau Quantum Dots et au filtre antireflets, l’image évite le blooming. La mise à l’échelle des contenus permet de tirer parti au mieux de chaque élément même si ces derniers ne sont pas en UHD à la base. Surtout, peu importe le mode d’affichage sollicité, vous bénéficiez d’une belle colorimétrie. Enfin, on constate un pic de luminosité à 1242 cd/m2.

La TCL C935 a aussi de belles dispositions dans son volet gaming. Outre la présence de deux entrées HDMI 2.1, la TV est bardée d’optimisations en tout genre. Elle dispose de l’ALLM et du VRR qui sont toujours appréciés pour ceux ayant l’œil averti. Nos mesures ont pu déceler un input lag de 13,2 ms. En sortie de carton, la TV est bien calibrée pour un usage vidéoludique.

À l’animation, c’est Google TV qui s’occupe de tout. Le système de navigation vous donne par exemple accès à plusieurs applications mobiles pour améliorer votre expérience utilisateur. Il est ainsi possible de personnaliser votre interface afin de la faire correspondre à votre consommation. La TV TCL se décline en 65 et 75 pouces pour des tarifs de 1590 et 2290 euros. Notre test complet de la TV TCL C935 est disponible pour en apprendre plus.



TCL 65C835 La meilleure TV gaming TCL

Toujours au sein de son catalogue de TV QLED, TCL propose un joli modèle tout en sobriété au niveau du design. La TCL C835 propose une qualité de construction attractive avec assez peu de bordures. Le cable management se fait bien pour peu que vous ayez plusieurs produits branchés.

La dalle LCD possède un panneau de couleurs Quantum Dots avec la capacité d’afficher une définition Ultra HD. Il y a donc un peu d’écart entre les panneaux de rétroéclairage et la dalle LCD. Du coup, vous pouvez constater un effet de blooming sur les halos lumineux. Vous pouvez profiter d’un haut niveau de contraste avec un pic de luminosité enregistré à 1251 cd/m2. La qualité d’image est bonne avec des scènes détaillées et des couleurs très fidèles.

C’est Google TV qui s’occupe de l’animation et vous offre plusieurs suggestions de contenus en fonction de vos habitudes. L’interface permet surtout un haut niveau de personnalisation. La force de ce dernier est de pouvoir télécharger un grand nombre d’applications. La télécommande est très ergonomique et offre ainsi une bonne prise en main — même si on regrettera que cette dernière ne soit pas rétroéclairée. On regrette encore d’avoir une consommation très élevée mesurée à 165 Wh.

Dans la partie gaming, on bénéficie d’une connectique intéressante avec deux emplacements HDMI 2.1. La dalle est capable de supporter un rafraîchissement de 144 Hz et surtout dispose d’un mode Jeu particulièrement bien calibré. Nos mesures ont relevé un input lag de 13,2 ms. Avec l’ALLM et le VRR, cette TV gaming est l’une des plus intéressantes.

On peut regretter une partie audio bien en retrait de l’ensemble général. La TV TCLC835 se décline en plusieurs tailles : 55, 65 et 75 pouces pour des prix allant de 899 à 1999 euros. Pour en apprendre plus, lisez notre test de la TCL 65C835.



TCL 55C735 La TV TCL polyvalente

La série C735 de chez TCL vise plutôt le milieu de gamme sur le secteur des Smart TV. Pour ce qui est du design, ce modèle reprend trait pour trait les lignes de ses aînées. Comme il ne s’agit que d’un téléviseur QLED, la dalle n’est pas aussi fine que peut l’être une Oled. Si la construction est bonne, rien n’est pensé pour organiser les câbles, ce qui peut être un problème.

La TV dispose de sérieux atouts dans sa partie Jeu. Cette dalle est capable de supporter un rafraîchissement de 144 Hz. Elle intègre aussi les technologies d’optimisation VRR et ALLM, même s’il faut les activer pour en profiter immédiatement. Nos mesures ont aussi permis de déceler un input lag de 13,2 ms. Vous avez aussi droit à deux ports HDMI 2.1 pour les consoles de nouvelle génération.

Une dalle LCD est accompagnée par un panneau Quantum Dots. Ce dernier vous fait bénéficier de jolies couleurs et d’un taux de contraste à 5209:1. L’interface est en capacité de produire une définition en Ultra HD. Les programmes bénéficient d’une bonne mise à l’échelle avec une plage dynamique intéressante. En revanche, le pic de luminosité à 357 cd/m2 est assez décevant. On peut aussi reprocher une consommation électrique très élevée.

Là encore, Google TV offre un haut niveau de personnalisation pour l’usage quotidien. La TCL C735 se vend plusieurs tailles : 43, 50, 55, 65, 75, 85 et 98 pouces. La tranche tarifaire oscille entre 549 et 4499 euros. Notre test complet du téléviseur est disponible à la lecture.



TCL 55C635 La TV TCL pas chère

Toujours dans le volet du milieu de gamme, la série C635 propose des prestations attrayantes pour un prix très contenu. Comme il s’agit d’une descente en gamme face aux C735, il faut à nouveau consentir à quelques concessions. La qualité de construction reste bonne pour adapter la TV à vos besoins.

Comme pour les modèles cités plus haut, c’est Google TV qui se charge de la partie logicielle. En entrant votre compte Google, il est possible de télécharger plusieurs applications pour des services de SVOD. L’interface met aussi en place une barre de recherche et un menu déroulant pour choisir quel type de contenu regarder. Grâce à une télécommande bien pensée, l’utilisation au quotidien est facilitée.

Là encore, c’est une dalle LCD accompagnée d’un panneau Quantum Dots. Cette TV QLED est bien entendu l’une des moins performantes que nous ayons testées, mais elle n’est pas dénuée de qualités. Vous avez droit à plusieurs modes d’images et aussi la compatibilité de plusieurs formats. La TCL C635 supporte le HDR10, le HLG mais aussi le HDR10+ ainsi que le Dolby Vision. Attention, car nos mesures de colorimétrie révèlent des couleurs assez peu fidèles et la luminosité est assez basse.

Ce modèle se rattrape tout de même sur d’autres points. Malgré un prix bas, la C635 montre d’étonnantes aptitudes dans le gaming, même en l’absence de ports HDMI 2.1. Lors de notre test, nous avons pu constater un input lag de 9,3 ms. C’est l’une des plus basses du catalogue de TV TCL. Cette dernière supporte le VRR et l’ALLM. L’image peut monter jusqu’en Ultra HD à 60 Hz. En sortie de carton, le mode Jeu est très bien calibré.

La série se décline en plusieurs tailles : 43, 50, 55, 65 et 75 pouces pour une tranche de prix allant de 429 à 999 euros. Nous avons testé la TCL C635 et nous vous en conseillons la lecture.



TCL 65P638 La TV TCL entrée de gamme

Sur la gamme des téléviseurs de chez TCL, la série dénommée « P » est moins mise en avant. Celle-ci vise d’abord un prix très réduit, mais avec à la clé de très bonnes performances. En termes de design, la 65P638 reprend des lignes très épurées pour votre meuble TV.

En ce qui concerne la dalle, la TCL 65P638 se dote d’un écran LCD 10 bits avec un rafraîchissement de 60 Hz ainsi qu’une définition en 4K Ultra HD. Elle est aussi compatible à quelques éléments comme le HDR10 ou encore le HLG afin de profiter au mieux de vos contenus. La TV TCL se dote évidemment d’un mode Cinéma et d’un mode Sport pour être suffisamment polyvalente dans vos usages quotidiens.

Elle dispose d’une excellente connectique avec une prise RJ-45, deux ports HDMI 2.1 et un port USB 3.0. Bien sûr, l’animation de la TCL 65P638 est assurée par Google TV. Ce qui vous donne accès à un large catalogue d’applications pour votre téléviseur. Il est même possible de solliciter Google Assistant pour que votre équipement domotique puisse trouver sa pleine mesure.

Bien entendu, le volet gaming est assuré par le HDMI 2.1 et aussi une compatibilité ALLM. Bien entendu, vous devez consentir à quelques concessions avec un peu moins de bonnes couleurs et un rafraîchissement un peu moins bon. La TCL P638 se décline en plusieurs tailles à : 43, 50, 55, 58 et 65 pouces pour une tranche de prix allant de 329 à 649 euros. C’est la gamme idéale sur le rapport qualité/prix.



Tout savoir sur les TV TCL

Comment s’organise la gamme de TV TCL ?

Il se peut que les gammes de TV TCL soient un peu floues pour vous. Malgré nos efforts, il nous est impossible de tout tester. Mais il est toujours possible de répondre à vos interrogations. En l’occurrence, le catalogue du constructeur se compose de la manière suivante :

La série « X » est le segment haut de gamme du constructeur. C’est là où TCL propose le meilleur de ses technologies. Le modèle de référence X925 est une TV 8K qui intègre un système sonore ONKYO de haut niveau. Bien sûr, il faut être prêt à en payer le prix.

La série « S » est un peu particulière. En effet, il n’existe qu’un seul modèle nommé S54. Ce dernier est avec un écran totalement dépourvu de bordures. On peut surtout constater une taille d’écran assez réduite avec une diagonale de 32 pouces.

La série « C » est la plus populaire. Ce sont les modèles de TV TCL qui sont le plus mis en avant avec à la clé une technologie QLED. Ce sont surtout les plus intéressantes sur le plan du rapport qualité/prix.

La série « P » constitue l’entrée de gamme. Les références sont certes intéressantes, mais vous devez faire des concessions bien plus importantes. C’est la gamme idéale pour acheter une TV à moins de 1000 euros.

Par quoi sont caractérisées les TV TCL ?

Comme pour tous les constructeurs, TCL dispose de quelques caractéristiques précises qui font la force de ce dernier. Ainsi, vous serez sûr de votre achat. La marque s’appuie d’abord sur l’excellent système d’exploitation Google TV qui permet d’être assez personnalisable et de vous laisser de l’espace pour vos applications. En termes de technologies, le constructeur parie beaucoup sur le mini-LED. Pour la plupart des modèles, un panneau Quantum Dots est mis en place. La partie gaming est souvent très bonne aussi avec un rafraîchissement à 144 Hz et des input lag bas, l’idéal si vous jouez souvent.

