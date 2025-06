Quels sont les meilleurs TV à choisir pour la Nintendo Switch 2 ?

Ça y est, elle est enfin là. La Nintendo Switch 2 est disponible et pour profiter pleinement de la puissance de la nouvelle console de Nintendo, il est essentiel de choisir un téléviseur à la hauteur. Entre Ultra HD, fluidité et faible latence, voici notre sélection des meilleurs modèles pour sublimer vos sessions de jeu.

Pour choisir le téléviseur idéal qui accompagnera votre Nintendo Switch 2, il est essentiel de bien comprendre les critères techniques qui feront toute la différence dans l’expérience de jeu. Chaque caractéristique joue en effet un rôle précis, tant sur la qualité d’image que sur la réactivité de l’ensemble, et permet de tirer pleinement parti des capacités de la nouvelle console hybride de Nintendo.

Les principaux critères pour un TV adapté à la Switch 2

La définition

La définition Ultra HD 4K est désormais incontournable pour la Switch 2, qui propose des graphismes en très haute résolution lorsqu’elle est utilisée en mode docké. Cette résolution permet d’obtenir une image d’une netteté remarquable, avec des détails plus fins et une plus grande immersion.

La taille d’écran

Bien entendu, cela dépendra des possibilités d’installation de chacun, mais, pour profiter de cette clarté, nous conseillons d’opter pour un écran d’au moins 50 pouces, ce qui permet de distinguer toutes les subtilités visuelles, surtout si la distance entre votre canapé et votre téléviseur est suffisante. Plus l’écran est grand, plus l’immersion sera forte, à condition de respecter une distance de recul adaptée à la taille de la dalle.

TV Panasonic // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La connectique

La connectique HDMI 2.1 est un autre critère fondamental. Cette norme assure la prise en charge des flux vidéo que peut délivrer la console portable de Nintendo : 4K à 60 images par seconde, 1440p à 120 Hz ou 1080p à 120 Hz, tout en permettant l’accès à des technologies avancées comme l’ALLM (Auto Low Latency Mode). Attention, le mode VRR n’est actuellement pas supporté par le mode docké.

Grâce à la prise HDMI 2.1, la transmission des images est plus rapide et plus fluide, ce qui réduit significativement le délai entre la console et l’affichage à l’écran. Cela permet aussi de bénéficier d’une expérience de jeu plus réactive, notamment dans les titres qui exigent des réflexes rapides et une grande précision.

La fréquence de rafraîchissement

Une fréquence de rafraîchissement élevée, idéalement 120 Hz ou plus, est particulièrement important pour les jeux rapides ou compétitifs. Une fréquence élevée permet d’afficher plus d’images par seconde, ce qui se traduit par une plus grande fluidité et une réduction des effets de flou lors des mouvements rapides. Cela rend l’action plus lisible et plus agréable, surtout dans les jeux d’action ou de course.

L’ALLM (Auto Low Latency Mode) est une fonctionnalité qui détecte automatiquement la présence d’une console de jeu et bascule le téléviseur en mode jeu. Ce mode réduit le traitement de l’image pour minimiser l’input lag, c’est-à-dire le temps de retard entre l’action effectuée sur la manette et son affichage à l’écran. Un input lag faible, idéalement inférieur à 16 ms, est crucial pour la réactivité et la précision, surtout dans les jeux de combat ou de tir où chaque milliseconde compte.

Lors de nos tests de téléviseurs, nous mesurons systématiquement ce temps de retard à l’affichage. Un délai de 16 ms correspond à une image de retard entre le moment où vous appuyez sur le bouton de la manette et où l’action se déroule à l’écran.

Pour aller plus loin

HDMI 2.1, Dolby, HDR, VRR, ALLM, 4:4:4, 10 bits : tout comprendre au nouveau jargon de la TV

Le HDR

La technologie HDR (High Dynamic Range) permet d’offrir une excellente gestion du contraste et de la palette de couleurs. Concrètement, grâce au HDR, les images bénéficient de noirs plus profonds, de blancs plus lumineux et d’une gamme de couleurs étendue, rendant les environnements de jeu plus réalistes et immersifs. Pour profiter pleinement du rendu HDR, il est nécessaire d’avoir un téléviseur capable d’atteindre une forte luminosité et une bonne profondeur de couleur, afin que les jeux Switch 2 révèlent toute leur richesse visuelle.

La technologie de la dalle

Enfin, le choix du type de dalle influence fortement le rendu final. Les dalles OLED sont réputées pour leurs noirs parfaits et leur contraste infini. Elles sont idéales pour les scènes sombres et les jeux aux ambiances marquées.

Les QLED se distinguent par une luminosité élevée et des couleurs éclatantes, tandis que les Mini LED offrent un excellent compromis entre luminosité (encore plus élevée que les TV QLED), un excellent contraste et un prix raisonnable. Le choix dépendra des priorités de chaque joueur : immersion, éclat des couleurs, et budget.

En combinant ces critères, il devient possible de sélectionner un téléviseur qui exploitera toutes les capacités de la Switch 2, pour une expérience de jeu à la fois fluide, réactive et visuellement impactante.

Notre sélection des meilleurs TV pour la Nintendo Switch 2

Nous avons sélectionné plusieurs téléviseurs qui remplissent les critères vus plus haut. Cette liste est loin d’être exhaustive : il s’agit de celles qui ont notre préférence, mais ce ne sont pas les seules.

Sachez que si vous pouvez vous offrir un modèle haut de gamme (quelle que soit la marque), vous aurez ces technologies embarquées et pourrez profiter pleinement de votre console sur grand écran. Ici, l’idée est plutôt de proposer des TV qui proposent un très bon rapport qualité-prix.

Les LG OLED C4 et C5

Parmi les références incontournables, la série LG OLED C4 et C5 s’impose comme un choix de premier plan pour les joueurs exigeants.

Ces téléviseurs se distinguent par leur dalle OLED Ultra HD, leur fréquence de 144 Hz, la présence de quatre ports HDMI 2.1, la gestion de l’ALLM, ainsi qu’un input lag extrêmement faible, descendant jusqu’à 9,2 ms.

Pour aller plus loin

Test du TV LG OLED65C5 : nos mesures et notre avis complet après 10 jours

Ce cocktail de technologies garantit une image d’une fluidité exemplaire, des couleurs éclatantes et des noirs parfaits, le tout à un tarif compétitif pour le segment OLED. Que ce soit pour la version 48 ou 55 pouces, le rapport qualité/prix reste l’un des meilleurs du marché.

Source : LG C5

Les LG Oled B4 et B5

Toujours chez LG, les modèles B4 et B5 offrent une alternative plus accessible tout en conservant l’essentiel des fonctionnalités recherchées pour le gaming.

On y retrouve une dalle OLED Ultra HD, une fréquence de 120 Hz, quatre ports HDMI 2.1, la compatibilité ALLM, ainsi qu’un input lag très bas. Ces téléviseurs séduisent par leur équilibre entre performances et prix, permettant de profiter des atouts de l’OLED sans exploser son budget, notamment avec des versions 48 pouces dès 700 euros.

LG B4 // Source : LG

Les Samsung S90D et S90F

Samsung n’est pas en reste avec sa gamme S90D et S90F, qui mise également sur l’OLED pour séduire les joueurs.

Ces modèles proposent une fréquence de 144 Hz, une excellente luminosité, quatre ports HDMI 2.1, ainsi qu’un input lag de seulement 10 ms. Le S90F se distingue par une luminosité encore supérieure et un meilleur traitement de l’upscaling par rapport au S90D qui reste cependant excellent. Ces deux modèles sont très intéressants.

Samsung S90D // Source : Samsung

Sony Bravia A90K

Pour les amateurs de jeux que vous êtes mais aussi si vous aimez le cinéma, le Sony Bravia A90K s’avère être une option très intéressante. Ce téléviseur OLED Ultra HD, compatible 120 Hz, intègre deux ports HDMI 2.1, l’ALLM et propose un input lag mesuré autour de 16 ms.

Pour aller plus loin

Test de la Sony XR-48A90K : une petite TV OLED qui fait le job

S’il n’atteint pas les records de réactivité de certains concurrents, il compense par une qualité d’image exceptionnelle, des couleurs naturelles et un rendu HDR très convaincant. Il est particulièrement apprécié pour sa polyvalence, offrant à la fois une expérience gaming satisfaisante et un rendu cinéma de haut niveau.

Sony A90K // Source : Sony

Hisense U7NQ

Les technologies Mini LED et QLED représentent aussi d’excellentes alternatives pour ceux qui recherchent un compromis entre luminosité, contraste et prix.

Ainsi, le Hisense U7NQ, par exemple, offre une dalle Mini LED Ultra HD à 144 Hz, deux ports HDMI 2.1, l’ALLM et un input lag de 17 ms. Sa forte luminosité et son excellent contraste en font un choix pertinent pour les grandes pièces ou les environnements lumineux.

Hisense U7NQ // Source : Hisense

TCL C805

Du côté de TCL, le C805 séduit par sa polyvalence, sa compatibilité Dolby Vision Gaming (surtout pour la Xbox si vous en avez une), un input lag de 13,2 ms et une gamme de tailles très large, de 50 à 98 pouces, à des tarifs très compétitifs.

Pour aller plus loin

Test du TCL 55C805 : un TV mini-LED abordable, contrasté et prêt pour le gaming

TCL C805 // Source : TCL

Hisense E7NQ Pro

Enfin, pour les budgets plus serrés ou les pièces sombres, le Hisense E7NQ Pro propose une dalle QLED Ultra HD à 144 Hz, deux ports HDMI 2.1, ALLM et un input lag de 13,2 ms. Sa luminosité plus faible le destine surtout aux ambiances tamisées, mais il conserve un excellent contraste et une fidélité d’image appréciable.

Pour aller plus loin

Test du TV Hisense 55E7NQ Pro : un TV pensé pour jouer, mais qui se montre polyvalent

Philips The One PUS8909

En bonus, nous avons sélectionné pour vous le Philips The One PUS8909.

Ce téléviseur se démarque de la concurrence grâce à sa touche d’immersion supplémentaire : le système Ambilight, ici disponible sur trois côtés. Ce téléviseur LED 144 Hz, compatible HDR10+ et Dolby Vision, offre deux ports HDMI 2.1, l’ALLM et un input lag de 17 ms. Il se décline en plusieurs tailles et propose une expérience visuelle unique, idéale pour accompagner les univers colorés de la Switch 2.

Philips The One PUS8909 // Source : Philips

En résumé, que l’on privilégie la réactivité, la qualité d’image, la luminosité ou l’immersion, il existe aujourd’hui des téléviseurs parfaitement adaptés à la Nintendo Switch 2. OLED, Mini LED, QLED ou LED, chaque technologie a ses atouts, mais toutes les références citées ici garantissent une expérience de jeu fluide, immersive et fidèle à la vision des créateurs de jeux Nintendo.

Lien YouTube S'abonner à Frandroid

Ce contenu est fourni par YouTube.

