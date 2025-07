Le Samsung Galaxy Z Fold 7 devient notre nouvelle référence des smartphones pliants

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 intègre notre guide d’achat des meilleurs smartphones pliants . Il s’impose comme le modèle le plus abouti de la gamme Fold grâce à une conception affinée, des performances de pointe et des avancées majeures côté photo et intelligence artificielle.

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 se distingue par un design ultra-fin (4,2 mm déplié, 8,9 mm plié) et léger (215g), se rapprochant désormais d’un smartphone classique côté prise en main. Il embarque un écran externe Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces et un immense écran interne de 8 pouces à 120 Hz, offrant une immersion visuelle optimale, que ce soit en mode smartphone ou tablette.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones pliants ? Notre comparatif

Sous le capot, le Galaxy Z Fold 7 inaugure la puce Snapdragon 8 Elite, 12 à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0. L’autonomie progresse grâce à une batterie de 4,400mAh et une gestion intelligente par l’IA.

Les 3 points à retenir

Premier smartphone Fold à profiter de One UI 8 sous Android 16, avec 7 ans de mises à jour garantis.

sous Android 16, avec 7 ans de mises à jour garantis. Nouveaux outils Galaxy AI : traduction instantanée, résumé de documents, retouche photo avancée et amélioration de la gestion d’énergie.

: traduction instantanée, résumé de documents, retouche photo avancée et amélioration de la gestion d’énergie. Appareil photo principal de 200 Mpx (f/1,7), accompagnée d’un ultra grand-angle 12 Mpx et d’un téléobjectif x3. La suppression de la caméra selfie sous écran au profit d’un capteur 12 Mpx plus qualitatif marque aussi une rupture nette avec les précédentes générations.

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 face à la concurrence

Face au Honor Magic V3 ou au OnePlus Open, le Z Fold 7 se démarque par :

Sa finesse record , qui rejoint les meilleurs standards.

, qui rejoint les meilleurs standards. Un système photo ultra haute définition (200 Mpx) inédit sur un pliant.

L’intégration avancée de l’IA, déjà éprouvée sur la série S25 Ultra.

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy Z Fold 7 ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 combine élégance, innovations logicielles et hardware, et une prise en main enfin vraiment ergonomique pour un smartphone Fold. Ce modèle s’adresse aux utilisateurs exigeants qui recherchent le meilleur compromis entre mobilité, productivité et expérience multimédia sur un smartphone pliant nouvelle génération Pour découvrir en détail les alternatives, avantages et comparaisons point par point avec la concurrence, consultez notre guide d’achat des meilleurs smartphones pliants.

*Cet article a été produit avec l’aide de Perplexity. Un journaliste l’a relu de A à Z et s’est occupé de valider les informations affichées sur ce papier.