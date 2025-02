Le Galaxy Z Fold 7 pourrait enfin rattraper son retard sur les smartphones pliants chinois

Samsung pourrait enfin répondre à l’une des critiques récurrentes sur ses smartphones pliants avec le Galaxy Z Fold 7, une bonne nouvelle pour ceux qui songeaient déjà à passer chez la concurrence.

Samsung Galaxy Z Fold 6 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Selon des rumeurs, le prochain flagship pliant de la marque sud-coréenne adopterait des innovations testées sur l’édition spéciale du Z Fold 6, notamment un pli d’écran moins prononcé. Cette amélioration reposerait sur l’utilisation d’un verre ultra-flexible (UFG), plus résistant que le verre ultra-fin (UTG) des précédents modèles. Des fuites évoquent également un mécanisme de charnière optimisé pour un dépliage plus fluide, ainsi qu’un système de refroidissement élargi. Autre avancée potentielle : un capteur photo principal de 200 mégapixels, hérité du Galaxy S25 Ultra.

Cependant, ces évolutions pourraient s’accompagner d’un recul : la suppression du support du S Pen. Un choix surprenant, alors que le stylet reste un argument clé face à la concurrence chinoise. Quoi qu’il en soit, les modèles comme le Huawei Mate X6 ou le Xiaomi Mix Fold 4 affichent déjà des plis quasi invisibles, ce qui a probablement forcé Samsung à prendre des mesures fortes pour son prochain appareil.

Un héritage à double tranchant

Le Z Fold 7 s’inspirerait largement de l’édition spéciale, commercialisée uniquement en Corée du Sud et en Chine. Ce dernier présentait un écran interne de 8 pouces et un écran externe de 6,5 pouces, des dimensions promises au modèle 2024. Les retours utilisateurs avaient salué la finesse du pli, mais critiqué des haut-parleurs moins performants, un point que Samsung aurait corrigé.

La gamme intégrerait aussi le Snapdragon 8 Elite, couplé à une chambre à vapeur améliorée et une charge filaire de 45 W. La RAM resterait limitée à 12 Go, et le tarif devrait aligner celui du Fold 6. Si ces spéculations se confirment, le Z Fold 7 marquerait une étape clé vers des pliables plus robustes et esthétiques. Toutefois, le retrait du S Pen pourrait fragiliser son positionnement face à des alternatives comme le Honor Magic V3, qui combinent finesse et fonctionnalités premium.

Reste à voir si Samsung parviendra à faire de tels changements sur ses prochain smartphones pliables. La réponse arrivera cet été, lors de la présentation officielle attendue avec les Galaxy Z Flip 7 et peut-être deux autres nouveaux modèles pliables.