Les prochains Galaxy Z Fold et Z Flip pourraient devenir plus confortables grâce à ces petits changements

Après plusieurs années à recycler la même recette, il semblerait que Samsung veuille impulser un peu de changement avec ses Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, notamment au niveau de la taille de l’écran.

Samsung Galaxy Z Fold 6 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Dans le petit monde des smartphones pliables, Samsung continue de régner en maître avec sa série des Fold et des Flip. Mais avec la concurrence qui se met enfin en ordre de bataille, le géant sud-coréen pourrait bien changer ses petites habitudes. D’après des informations dévoilées par l’analyste Ross Young et reprises par SamMobile, les prochains mobiles pliables de l’entreprise proposeraient des écrans plus grands.

Dans un marché qui ne va pas tarder à accueillir des mobiles pliables en trois et qui pousse déjà le principe du mobile pliable aux limites de la finesse, Samsung se doit de réagir. Et si le constructeur prépare aussi un mobile à trois volets, la firme n’abandonne donc pas non plus les téléphones qui ont fait son succès sur ce segment.

Poussée de croissance pour le Fold et le Flip

Le Fold 7, qui n’est pas attendu avant au moins juillet 2025, opterait donc pour un écran externe de 6,5 pouces et un écran pliable de 8 pouces. Une petite poussée de croissance par rapport au Fold actuel qui pointe à 6,3 et 7,6 pouces sur ces deux écrans respectifs.

Le Z Fold « Special Edition » // Crédit : Samsung

Idem pour le Flip 7 qui, lui, hériterait d’un écran de 4 pouces à l’extérieur et de 6,8 pouces à l’extérieur. En faisant évoluer la taille de son écran externe, le Flip 7 pourrait ainsi changer la manière dont on utilise ce genre de téléphone, puisqu’il deviendrait possible de faire tourner des applications en bonne et due forme sur l’afficheur de 4 pouces, sans avoir ainsi à ouvrir le téléphone à chaque fois.

Quid de la batterie ?

Samsung n’aurait pas exactement choisi d’opérer ces changements au hasard. Le constructeur coréen commercialise déjà un smartphone pliant « grand format » avec son Z Fold « Special Edition ». Ce dernier arbore d’ailleurs exactement les mêmes tailles d’écran que le futur potentiel Fold 7. Sans doute que Samsung a jaugé la réception de ce modèle suffisamment encourageante pour tenter d’apporter un peu de nouveauté sur sa gamme standard.

Dernier petit point de crispation, on ne sait pas si l’augmentation des écrans s’accompagnera d’une augmentation de la taille des batteries. Le Fold Special Édition embarquait une pile de la même taille que le Fold 6 afin de réduire son épaisseur. Mais l’autonomie n’étant déjà pas le point fort du Fold 6, il faudra voir ce que Samsung décide de sacrifier l’année prochaine.