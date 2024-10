Samsung Galaxy Z Fold Special Edition : 3 grosses améliorations et un gros défaut

Après les critiques essuyées lors du lancement du Galaxy Z Fold 6, Samsung contre-attaque avec une édition spéciale de son smartphone pliable. Le Galaxy Z Fold Special Edition (SE), qui sera commercialisé dès ce vendredi 25 octobre, apporte des améliorations significatives pour répondre aux attentes des utilisateurs.

Face à une concurrence de plus en plus féroce de Honor ou encore de Vivo, le géant sud-coréen avait reconnu son manque d’innovation sur le Z Fold 6, allant jusqu’à présenter des excuses publiques.

Le Galaxy Z Fold Special Edition, qui était évoqué dans de nombreuses rumeurs depuis plusieurs mois maintenant, arrive enfin avec trois améliorations majeures particulièrement attendues.

Cependant, une donnée vient noircir le tableau. Commercialisé au prix de 2 789 600 wons (environ 1 872 euros), ce nouveau modèle ne sera malheureusement disponible qu’en Corée du Sud et en Chine.

Cette stratégie de lancement limitée va donc forcément en décevoir beaucoup, qui ne pourront pas mettre la main sur le meilleur smartphone pliable de Samsung.

Le Galaxy Z Fold 6 Special Edition est plus fin et plus léger que le Galaxy Z Fold 6

Premier changement notable : les dimensions de l’appareil. Le Z Fold SE est 1,5 mm plus fin et 3 grammes plus léger que son prédécesseur, atteignant une épaisseur de seulement 10,6 mm pour un poids de 236 grammes.

Alors que les smartphones chinois sont de plus en plus fins (poke le Honor Magic V3), on attendait avec impatience que Samsung suive la même voie.

Le Galaxy Z Fold 6 Special Edition est plus grand que le Galaxy Z Fold 6

Deuxième innovation : des écrans plus grands et mieux proportionnés. L’écran intérieur atteint désormais 8 pouces (contre 7,6 pouces sur le Z Fold 6), tandis que l’écran externe passe à 6,5 pouces avec un ratio 21:9 plus confortable. Cette nouvelle configuration promet une expérience utilisateur plus agréable pour la messagerie et la navigation.

Le Galaxy Z Fold 6 Special Edition est plus puissant et meilleur en photo que le Galaxy Z Fold 6

Troisième amélioration majeure : un bond en performances et en photo. Le capteur photo principal passe de 50 à 200 mégapixels, et la mémoire vive est portée à 16 Go (contre 12 Go précédemment).

Selon le leaker Ice Universe, qui est généralement bien informé, ce capteur proposerait même des clichés de meilleure qualité que le Galaxy S24 Ultra. Il faudra toutefois attendre les premiers tests pour en être sûr.

Cette édition spéciale est un appareil qui pourrait enfin permettre à Samsung de reprendre l’initiative dans un marché des smartphones pliables de plus en plus concurrentiel.

Reste à voir si ses améliorations suffiront à convaincre les consommateurs et à maintenir la position dominante du constructeur.

On espère d’ailleurs que le Galaxy Z Fold 7 héritera de toutes ces modifications, en plus d’utiliser la puce surpuissance Snapdragon 8 Elite que Qualcomm vient de présenter.