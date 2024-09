Test du Honor Magic V3 : la prouesse et la réussite

2000 euros. C’est le prix officiel du Honor Magic V3 dans sa seule configuration disponible, à 512 Go de stockage. À ce prix, vous avez un smartphone pliable au design incroyable, un Snapdragon 8 Gen 3, trois caméras à l’arrière, une batterie de 5150 mAh avec recharge à 66 W et deux écrans Oled et 120 Hz. La formule parfaite pour ce genre d’appareils ?

On a testé le Honor Magic V3 pour vous soumettre notre avis détaillé.

Fiche technique

Modèle Honor Magic V3 Dimensions 145,3 mm x 156,6 mm x 4,35 mm Interface constructeur MagicOS Taille de l’écran 7,92 pouces, 6,43 pouces Définition 2156 x 2344 pixels Densité de pixels 402 ppp Technologie AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Puce graphique Qualcomm Adreno 750 Stockage interne 256 Go, 512 Go, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 40 Mp Capteur photo frontal 20 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.3 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes latéral Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5150 mAh Poids 226 g Couleurs Noir, Blanc, Rouge, Vert Fiche produit

Un design impressionnant

C’est époustouflant. La conception du Honor Magic V3 est vraiment impressionnante. Le Magic V2 était déjà fin, son successeur réussit à battre un peu plus ce record. 9,2 mm d’épaisseur lorsque plié, 4,35 seulement lorsque déplié ! Au-delà de l’effet waouh de cette prouesse technique, c’est aussi son aspect pratique qui plaît.

Honor Magic V3 // Source : Robin Wycke – Frandroid

En effet, quand le Honor Magic V3 est plié, il pourrait absolument se faire passer pour un grand smartphone classique. Je suis utilisateur d’un Samsung Galaxy S24 Ultra et la comparaison avec le Magic V3 n’a rien d’absurde en termes d’épaisseur et d’encombrement. Je pense d’ailleurs que d’aucuns préfèreront même la sensation en main du Magic V3.

Le Honor Magic V3 comparé au Samsung Galaxy S24 Ultra (épaisseur) // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Nous n’avons donc plus un smartphone pliant dont le format fermé incite par son format inconfortable à déplier l’appareil pour faire la plupart des tâches. Avec le Honor Magic V3, vous pourriez passer toute la journée sans le déplier et sans être frustré par son usage. Le grand écran à déplier est plutôt à considérer comme un bonus confortable et pratique à exploiter quand vous en ressentez vraiment le besoin ou l’envie. Si je pouvais oublier le prix onéreux, j’oserai dire qu’il s’agit d’un grand pas en avant vers la normalisation de ce type d’appareils. Car il s’agit d’un smartphone « normal » avec un très chouette bonus.

Honor Magic V3 comparé au Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Robin Wycke – Frandroid

Par ailleurs, l’écran interne a le mérite d’avoir une pliure très discrète. Elle ne disparait pas totalement à l’œil et au toucher, mais elle est bien moins détectable que sur un Samsung Galaxy Z Fold 6 ou un Google Pixel 9 Pro Fold.

La pliure ne se voit pas sur le Honor Magic V3 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Du reste, on a droit à un smartphone certifié IPX8 et dont la charnière promet de résister à 500 000 fermetures/ouvertures. On a donc une grosse promesse niveau solidité. Reste que le cerveau humain est une machine pleine d’anxiété et j’ai rarement eu aussi peur de casser un appareil avec un geste trop brusque. Il m’est tout simplement impossible de ne pas associer une certaine fragilité à la finesse du Magic V3.

Honor Magic V3 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Enfin, s’il fallait pinailler sur un petit détail, notez que les boutons de volume et celui de déverrouillage ne sont pas positionné sur la même tranche. Ainsi, ces touches ne sont pas alignées lorsque le téléphone est plié. C’est un tout petit chouïa perturbant.

Ah, et j’ai failli oublier de parler du bloc photo à l’arrière. Pas tout à faire rond avec ses finitions droites, il en impose. Peut-être un peu trop au goût de certain. Quoi qu’il en soit, il fait partie de l’ADN assumé du Magic V3. Honor a toujours aimé les gros modules protubérants de ce genre et le constructeur n’allait certainement pas faire autrement pour sa vitrine technologie. C’est une signature, ça fait forcément partie du package, que vous le vouliez ou non. Sans être fan de cette intégration, je m’y suis fait rapidement.

Honor Magic V3 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Deux bons écrans, mais meilleur à l’extérieur

Que nous réservent les deux écrans du Honor Magic V3 ? Avant de répondre à cette question, petit rappel des caractéristiques. On a affaire ici à deux dalles Oled LTPO allant jusqu’à 120 Hz pour le taux de rafraîchissement. Autrement dit, le Magic V3 veut offrir une qualité d’affichage cohérente d’un écran à l’autre. Évidemment, les diagonales ne sont pas les mêmes :

6,43 pouces en externe avec un ratio 20:9 ;

7,92 pouces à l’intérieur avec un format 10:9 assez carré.

Honor Magic V3 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Dans les faits, cette cohérence n’est pas tout fait au rendez-vous. Or, ce n’est parce qu’une des dalles est mauvaise, loin de là, c’est surtout parce que l’écran externe frôle l’excellence sur la calibration des couleurs.

Notre sonde colorimétrique et le logiciel Calman de Portrait Displays nous ont permis de relever des mesures très intéressantes en termes de fidélité des couleurs. Ainsi, en SDR, l’écran externe est excellent dans cet exercice avec un Delta E moyen sur DCI-P3 à 2,15. Cela veut dire que les teintes affichées à l’écran sont très proches de la réalité. On considère que la distinction devient imperceptible à l’œil à partir de 3. Le Honor Magic V3 fait donc largement mieux que cet objectif.

Honor Magic V3 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

En HDR, l’indice à atteindre est fixé à 6 dans nos standards. Le Magic V3 est à 6,3 sur son écran externe. C’est donc pas mal du tout et encore assez fidèle.

En ce qui concerne l’écran interne, la copie rendue est un peu moins glorieuse. Avec un Delta E à 4,16 sur le DCI-P3 en SDR. 6,47 en HDR. Précisons que ces mesures ont été faites avec l’option Couleurs vives activées par défaut. Vous pouvez opter pour Couleurs normales qui permet un meilleur Delta E en SDR, mais pas en HDR et qui perd beaucoup en nuances.

En effet, avec Couleurs vives, vous couvrirez 123 % du sRGB et 81 % du DCI-P3 sur les deux écrans. Le paramètre Couleurs normales ne couvrent respectivement que 103 et 69 % de ces espaces colorimétriques. Il y a moins de diversité dans les couleurs.

Enfin, sachez que les deux écrans ont tendance à tirer sur le bleu avec une température moyenne à 6985 K sur la dalle externe et de 7135 K pour celle de l’intérieur. L’équilibre se situe plutôt à 6500 K.

L’épineuse question de la luminosité

Il faut savoir que pour forcer les écrans Oled à aller vraiment chercher leur pic de luminosité réel, nous devons activer la luminosité automatique et balancer une énorme quantité de lumière sur le téléphone. Si on se contente de régler manuellement la jauge à fond, on est très limité par rapport à la vraie capacité de la dalle.

Le Honor Magic V3 n’échappe pas à cette règle et j’ai réussi, à l’aide d’un gros projecteur de studio professionnel très puissant pour imiter la lumière du soleil, à aller chercher de bons niveaux de luminosité, mais en deçà de ce à quoi je m’attendais.

Honor Magic V3 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Ainsi pour l’écran externe, je n’ai pas réussi à aller au-delà de 1500 cd/m² en HDR (1113 cd/m² en SDR). C’est suffisant pour assurer une bonne luminosité dans un très grand nombre de situation, mais pas aussi haut que ce qu’on peut attendre sur du très haut de gamme. En comparaison, au même moment, avec le même matériel et la même technique, le Pixel 9 Pro Fold également en test allait dépasser les 2700 cd/m², sans se brider.

Même son de cloche pour l’écran interne où je n’ai pas pu dépasser les 1100 cd/m² en SDR comme en HDR. Encore pour comparer, le concurrent de Google allait grimper à 2600 cd/m² en HDR dans les mêmes conditions de test. Je soupçonne donc le Honor Magic V3 de plafonner volontairement son pic de luminosité, peut-être pour préserver la batterie et/ou l’écran. J’ai notamment remarqué que, contrairement au Pixel 9 Pro Fold et à d’autres modèles que j’ai soumis au même exercice, la jauge du Honor Magic V3 redescendait vite à seulement 4/5e de sa capacité et pour réatteindre le petit pic que j’avais réussi à titiller, il fallait quitter l’application de test et relancer le processus.

Honor Magic V3 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

J’ai désactivé tout ce que je pouvais vis-à-vis de l’économiseur de batterie et j’ai activé le mode performances pour tenter de forcer le Magic V3 à aller plus haut, en vain. Il y a peut-être une option que j’ai ratée, malgré mes recherches dans les paramètres et je pense tout simplement que le Magic V3 attend une source de luminosité encore plus forte qu’un projecteur très puissant utilisé en plateau TV pour concéder à déclencher son niveau de luminosité max. Dès que j’en aurais l’occasion, je poursuivrai mon investigation. Sachez que je n’ai, pendant mon utilisation personnelle, jamais eu à me plaindre de souci de luminosité et c’est finalement le plus important.

Logiciel : de bonnes idées et encore du travail

MagicOS 8 et Android 14 nous accueillent à l’allumage du Magic V3. Au détour de plusieurs commentaires que nous recueillons sur nos articles ou nos réseaux sociaux, l’interface maison de Honor n’est clairement pas la plus aimée au sein de notre communauté. Celle-ci étant beaucoup plus séduite par Pixel Experience de Google, One UI de Samsung ou iOS d’Apple.

Il faut dire qu’il y a une esthétique un peu dépassée, un peu désuète en comparaison des looks plus modernes des interfaces concurrentes. En outre, la présence d’un petit nombre d’applications estampillées Honor ne servant pas à grand-chose a de quoi faire grincer des dents les puristes. MagicOS manque donc un peu de sang-neuf en 2024 en termes de design. Reste que vous ne devriez pas avoir trop de difficultés à trouver vos repères si c’est la première fois que vous y êtes confronté. Mais on peut quand même pointer du doigt des paramètres où il n’est pas toujours évident de s’y retrouver.

Sachez simplement que vous n’aurez pas de tiroir d’applications par défaut et que le volet des paramètres rapides et séparés de celui des notifications. Il faut effectuer un glissement du doigt du haut vers le bas, mais selon la moitié de l’écran utilisé, vous ferez apparaître l’un ou l’autre des volets.

Toujours bon à noter : la fonction Honor Search est de la partie pour retrouver facilement n’importe quelle app, fichier ou bout de message dans votre smartphone, mais il faudra lui donner les autorisations nécessaires.

Autre fonction bien pratique : la possibilité d’étendre en quelque sorte l’icône d’une application pour aussi afficher des raccourcis. Sur Amazon, par exemple, on peut agir de la sorte pour avoir un accès rapide à son panier, à ses commandes ou à la recherche d’articles. Sur Gmail, on peut afficher des icônes en plus pour aller directement sur tel ou tel compte ou rédiger rapidement un message. Cela ne fonctionne pas avec toutes les apps, mais c’est une chouette idée pour personnaliser l’écran d’accueil.

Nous n’avons pas pu le tester, mais il est possible d’utiliser un stylet Honor avec ce téléphone. Sans transition, côté longévité logicielle : comptez sur 5 années de patchs de sécurité pour 4 mises à jour majeures d’Android. Il ne serait pas étonnant non plus de voir l’appareil recevoir des fonctions d’intelligences artificielles pour complémenter celles déjà existantes.

Intelligence artificielle d’un autre genre

Contrairement à des Google ou Samsung, Honor a une approche plus subtile, pour le moment, vis-à-vis de l’intelligence artificielle sur smartphone. Pas d’IA générative m’as-tu-vu permettant de transformer vos photos ou vidéos. Ici, le constructeur met plutôt en avant des options plus discrètes pour faciliter le quotidien.

La fonction Portail magique est notamment mise en avant. Avec celle-ci, vous pouvez sélectionner une image (ou même du texte dans une image) et la faire glisser sur un bord de l’écran.

Portail Magique sur le Honor Magic V3 Portail Magique sur le Honor Magic V3

Le système va alors anticiper l’app que vous aurez besoin d’utiliser dans la foulée pour exploiter l’élément que vous êtes en train de faire glisser.

Portail Magique sur le Honor Magic V3

Vous pouvez même épingler vos applications préférées pour être sûr qu’elles vous soient toujours proposées. Par exemple, vous pouvez ainsi rapidement récupérer une image de votre galerie et la transférer via Gmail ou WhatsApp. Une adresse écrite sur un prospectus pris en photo ? Hop, un geste et vous la copiez sur Maps.

Le Portail magique a un immense potentiel en termes de praticité. Après un petit temps d’apprentissage, vous serez en mesure de gagner en fluidité grâce à ce copier-coller réinventé. En revanche, si Honor indique qu’il y a déjà plus de 150 applications compatibles avec cette option, quelques confusions persistent. Le tutoriel de cette fonction laisse clairement entendre que l’on peut faire glisser du vrai texte de la sorte — et pas seulement du texte dans une image –, mais je n’ai pas réussi à m’en servir. Lorsque je sélectionne du texte, j’ai simplement les options classiques d’Android qui s’affichent (Copier, Tout sélectionner, etc.) et le Portail magique ne se déclenche pas.

Je dirai donc qu’il y a encore un peu de peaufinage à faire pour rendre cette option plus intuitive et claire. Cependant, ici, Honor a trouvé un filon intéressant pour faire de l’IA quelque chose de plus qu’une option gadget et rigolote. Il y a un aspect pratique à fort potentiel qu’on espère voir grandir avec des mises à jour.

Du reste, l’IA vient aussi proposer de la traduction instantanée pour vos conversations face à face ou en réunion. C’est l’IA aussi qui ajuste automatiquement les paramètres d’affichage pour limiter la fatigue oculaire. L’IA encore qui apporte une fonction similaire à la Gomme magique pratique de Google ou l’amélioration des appels comme on le verra dans la partie dédiée.

Audio : rien à redire

Les haut-parleurs du Honor Magic V3 ne feront pas de miracles sur la qualité audio, mais font le job attendu sur un smartphone, notamment au niveau de la puissance du son.

Pour une écoute au casque ou aux écouteurs, vus pourrez activer une option DTS:X Ultra ou même Audio spatial qui veut pousser l’immersion encore plus loin.

Photo : Honor affirme son style

Pour faire des photos, le Honor Magic V3 embarque trois caméras à l’arrière.

Capteur principal de 50 Mpx (f/1,6), OIS.

Ultra grand-angle de 40 Mpx (f/2,2).

Téléobjectif x3,5 de 50 Mpx (f/3,0), OIS.

Honor Magic V3 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Le Honor Magic V3 est vraiment bon en photo. Voilà la grande idée à retenir si vous n’avez pas le temps de lire ma dissertation ci-après. Il faut simplement savoir qu’il a un fort parti pris d’ajouter une grosse dose de contraste. Il ne cherche pas forcément à trouver un bon équilibre entre les zones les plus claires et les plus sombres de la scène. À l’inverse, il a tendance à noircir davantage certaines zones sous-exposées pour donner plus de caractère à la photo tandis qu’il va faire péter le HDR sur des zones plus illuminées pour y renforcer certains détails (typiquement les nuages dans un ciel un peu couvert).

Honor a trouvé sa patte, son style et c’est une bonne chose. Ça lui donne une identité. D’autant plus qu’au-delà de ces considérations très subjectives, les clichés sont techniquement réussis. Il y a globalement une excellente netteté, une grande finesse dans les détails sur les photos en grand-angle.

Ces commentaires valent aussi pour les photos de nuit où le mode nuit qui se déclenche automatiquement fait un très bon travail pour éclairer la scène et lui donner une belle atmosphère. Attention simplement à quelques lens flare qui semblaient évitables.

Passons à l’ultra grand-angle où j’aurais les mêmes commentaires à faire. Ce mode de prise de vue limite très bien la perte de détails inévitable comparé au grand-angle. C’est très propre, très détaillé, même dans les coins de l’image où les ultra grand-angle ont tendance à être en souffrance. Par contre, de nuit, il y a un grand manque de cohérence colorimétrique par rapport à la caméra principale. C’est exploitable, mais bien moins intéressant comme résultat.

Le téléobjectif, lui, est un petit moins impressionnant. Il va plus lisser certains détails de la photo, sans les gâcher. Disons que c’est un peu moins net que ce que l’on aimerait sur un tel mode de prise de vue au tarif de 2000 euros. Il est en léger retrait, mais reste pertinent.

Vous pouvez d’ailleurs, si ça vous amuse, zoomer jusqu’à x100 en numérique. Dans les faits, c’est relativement bon jusqu’à x20, ensuite ça devient plus compliqué.

Le téléobjectif fait cependant de bien belles choses sur le mode portrait. Le piqué sur la personne en premier plan est top et le flou d’arrière plan très bien géré. Vous trouverez bien de petits défauts au niveau de la délimitation flou/net, mais ça reste très anecdotique. On est sur un excellent mode portrait, bravo !

Pour les portraits, on retrouve le mode Harcourt permettant de jolis rendus, en noir et blanc notamment, inspiré du studio parisien éponyme.

Je serai moins élogieux sur les selfies. Ils n’ont rien de mauvais, mais le Honor Magic V3 n’est pas le meilleur pour préserver toutes le subtilités des textures au niveau du visage dans cet exercice. Les poils de barbe, les imperfections de la peau… C’est un peu trop lissé et j’avais pourtant pris le soin de refuser le mode embellissement proposé au premier démarrage de l’appareil photo.

Sachez que vous pouvez prendre des selfies avec les capteurs intégrés aux écrans interne et externe. Ils ont chacun une définition de 20 Mpx (f/2,2). Toutefois, vous pouvez aussi profiter de la meilleure caméra à l’arrière et utiliser la dalle externe en guise de visionneuse.

Des performances au rendez-vous

Snapdragon 8 Gen 3. Quand un smartphone peut afficher cette puce dans sa fiche technique, on sait d’ores et déjà que l’on n’aura pas à s’en faire du côté de la puissance. Le Honor Magic V3 ne fait pas exception à cette règle. Le smartphone est très performant et n’a pas peur des tâches les plus ardues.

Exemple : un jeu aussi exigeant que Genshin Impact est réglé par défaut sur des paramètres graphiques élevés. Et vous pouvez même aller un cran plus loin et pousser lesdits réglages au niveau maximal sans craindre pour la fluidité de votre partie. Les 60 fps stables ne sont jamais un problème sur n’importe lequel des deux écrans, mes pires chutes de framerate s’arrêtant à 55 fps environ.

Modèle Honor Magic V3 Samsung Galaxy Z Fold 6 Samsung Galaxy S24 Ultra AnTuTu 10 1151766 1437369 1875639 AnTuTu CPU 196472 391621 457922 AnTuTu GPU 485882 454784 741621 AnTuTu MEM 261925 318506 366871 AnTuTu UX 207487 272458 309225 PC Mark 3.0 15946 18148 17957 3DMark Wild Life Extreme 4056 4767 4571 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 24.29 FPS 28.55 FPS 27.38 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 32 / 60 FPS 67 / 56 FPS 99 / 83 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 53 / 113 FPS 58 / 80 FPS 105 / 132 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 60 / 251 FPS 115 / 159 FPS 120 / 338 FPS Geekbench 6 Single-core 1150 2241 1985 Geekbench 6 Multi-core 4109 6846 6409 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 13555 N/C 17263 Lecture / écriture séquentielle 658.06 / 1008 Mo/s N/C 2500 / 1190 Mo/s

En revanche, dans l’exercice des benchmarks, le Honor Magic V3 s’est montré timide sur la puissance brute par rapport à un Galaxy Z Fold 6 doté de la même puce. Ses résultats sont bons, mais il ne va pas chercher les mêmes sommets que son adversaire.

Quant à la chauffe, elle peut vite intervenir, mais elle n’est jamais dérangeante. La seule fois où je me suis très brièvement demandé si tout allait bien sur le téléphone, c’est lorsque, pendant le (trèèèèèès) long chargement de Genshin Impact, j’ai pu quitter l’app sans interrompre ce processus et enchaîner une belle série de photos. Un usage intense assez rare.

Batterie correcte, charge qui dépote

Dans un smartphone si fin, Honor a calé une batterie de 5150 mAh. C’est fou quand on y pense ! La marque met en avant une technologie de fabrication baptisée « Sillicon-carbon » capable de réduire significativement la taille de l’accumulateur sans sacrifier sa capacité.

Au quotidien, cela ne se traduit pas forcément par un smartphone à l’endurance exceptionnelle, mais le Magic V3 n’est pas non plus décevant. En usage mixte (fermé et ouvert), il tiendra très facilement une journée, voire plus. Finalement, sans surprise, c’est surtout quand vous le maintenez tout le temps ouvert que vous vous mettrez potentiellement en danger.

Honor Magic V3 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Sur notre protocole de test personnalisé, SmartViSer, le Honor Magic V3 tient 11 petites heures en position ouverte. C’est dans la faible moyenne des smartphones, mais ce n’est pas très étonnant pour un téléphone au format Fold exploitant uniquement son écran interne, le plus grand.

Heureusement, quand il est fermé, il résiste à notre protocole pendant 12 heures et 46 minutes ce qui est tout de suite beaucoup plus confortable, sans être exceptionnel.

Dans ce secteur, la force du Magic V3 vient surtout de la charge rapide jusqu’à 66 W. N’ayant pas le bloc officiel sous le coude, j’ai utilisé un chargeur 100 W tiers et je suis passé de 6 à 84 % d’énergie en 30 minutes. C’est très rapide pour un chargeur non officiel. Bon à savoir : le système vous suggère d’ouvrir le téléphone pour le brancher afin d’optimiser la charge. Peut-être une question de gestion de la chauffe ?

Honor Magic V3 // Source : Robin Wycke – Frandroid

À cela s’ajoute la charge sans fil allant jusqu’à 50 W. Là encore, la prouesse est impressionnante. Honor a réussi à intégrer les bobines nécessaires dans ce format très fin.

Réseau et communication

Pour les appels, le Honor Magic V3 est très bon. Et en plus vous avez droit à une optimisation de la qualité sonore à la fois pour vous et pour votre interlocuteur. Ainsi, même si ce dernier n’utilise pas un modèle dernier cri haut de gamme super bien équipé, vous devriez pouvoir l’entendre confortablement. À l’autre bout du fil, la personne en communication distinguera bien votre voix avec une compression bien dosée qui ne dénature pas votre voix lorsque le système tente de supprimer les bruits alentour.

Côté réseau, la 4G et la 5G de Bouygues Télécom a toujours été bien captée en région parisienne et je n’ai pas non plus eu de souci de connexion en arrivant à Berlin pour l’IFA 2024. Rien de particulier à signaler pour le GPS.

Prix et date de sortie

Le Honor Magic V3 se lance dès ce 5 septembre 2024 (en vert ou en noir) en Europe et en France au prix du 1999,90 euros. Un tarif salé qui fait un peu mal et qui montre bien que le marché des smartphones pliants au format Fold est vraiment mal parti pour devenir plus abordable.

Toutefois, il est bon de rappeler qu’à configuration de stockage égale (512 Go), le Pixel 9 Pro Fold s’affiche à 2029 euros et le Galaxy Z Fold 6 à 2119 euros.

Sachez en outre qu’une offre de lancement permet, jusqu’au 6 octobre, d’avoir le smartphone, un stylet Magic Pencil et un chargeur officiel de 66 W pour 300 euros de moins que le tarif officiel du Magic V3.