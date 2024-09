Test du Google Pixel 9 Pro Fold : celui qui peut faire oublier l’iPhone

Le marché des smartphones pliables s'étoffe avec l'arrivée du Google Pixel 9 Pro Fold. Successeur du Pixel Fold, ce nouveau modèle arbore un design revu et corrigé, des performances photo au top et une suite logicielle dopée à l'IA. Face au Galaxy Z Fold 6 de Samsung et au Magic V3 de Honor, Google a-t-il trouvé la formule gagnante ? Nous allons vérifier ça.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Frandroid

Avec son nouveau Pixel 9 Pro Fold, Google fait une entrée remarquée sur le marché des smartphones pliables. Deuxième itération de son modèle pliant, ce nouvel appareil corrige les défauts de son prédécesseur et s’impose comme un concurrent sérieux face au Galaxy Z Fold 6 de Samsung et au Magic V3 de Honor. Alors que les smartphones pliables restent encore une niche, Google semble avoir trouvé la bonne formule pour séduire les early adopters.

Fiche technique

Composants Caractéristiques Écran externe 6,3″ OLED 2424 x 1080 pixels, 1-120 Hz Écran interne 8″ OLED 2076 x 2152 pixels, 1-120 Hz Processeur Google Tensor G4 RAM 16 Go Stockage 256 Go / 512 Go Batterie 4650 mAh Appareil photo principal 48 MP f/1.7 Ultra grand-angle 10,5 MP f/2.2 Téléobjectif 10,8 MP f/3.1, zoom optique 5x Caméras selfie 10 MP (externe et interne) OS Android 14

L’exemplaire de ce test nous a été fourni par Google.

Un design repensé et affiné

Google a complètement revu le design de son smartphone pliable par rapport au Pixel Fold original. Le nouveau modèle adopte un format plus allongé, se rapprochant davantage d’un smartphone classique une fois fermé.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Frandroid

Avec des dimensions de 155,1 x 150,2 x 5,8 mm ouvert et 155,1 x 79,5 x 12,1 mm fermé, le Pixel 9 Pro Fold est plus fin et plus léger que son prédécesseur, à 257 grammes sur la balance.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Frandroid

Cette refonte du design améliore considérablement l’ergonomie. L’utilisation à une main de l’écran externe est très confortable, tandis que l’écran interne de 8 pouces offre une belle surface d’affichage une fois déplié. La charnière a également été revue pour permettre une ouverture à 180 degrés.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Frandroid

Après plusieurs jours d’utilisation intensive du Pixel 9 Pro Fold, je dois avouer être agréablement surpris par son ergonomie. Le nouveau format plus allongé, inspiré du OnePlus Open, s’avère pratique au quotidien.

Google Pixel 9 Pro Fold Google Pixel Fold

Une fois fermé, le smartphone se manipule aisément d’une seule main, ce qui n’était pas le cas de son prédécesseur. L’écran externe de 6,3 pouces offre une expérience très proche d’un smartphone classique, si bien qu’on en oublie presque qu’il s’agit d’un appareil pliable. Par contre, le poids reste élevé, malgré tout. C’est le poids d’un très grand smartphone classique, on en parle un peu plus.

Le passage à l’écran interne de 8 pouces se fait naturellement lorsqu’on a besoin de plus d’espace d’affichage. La charnière, bien qu’un peu rigide les premiers jours, offre une résistance agréable qui permet de maintenir le téléphone ouvert à différents angles.

J’apprécie particulièrement le mode « flex » à 90 degrés, idéal pour regarder des vidéos sur une table ou participer à des visioconférences sans avoir à tenir l’appareil. La finesse du Pixel 9 Pro Fold une fois déplié (seulement 5,8 mm) est bluffante et contribue à son confort d’utilisation prolongée.

Malgré ces nombreux points positifs, le Pixel 9 Pro Fold n’est pas exempt de défauts ergonomiques. Son poids (257 grammes), bien qu’en nette baisse par rapport au modèle précédent, se fait sentir lors des longues sessions d’utilisation. La protubérance du module photo à l’arrière rend le smartphone bancal lorsqu’il est posé sur une surface plane. L’utilisation d’une coque de protection devient quasiment indispensable pour pallier ce problème et protéger l’appareil des chutes.

Dans l’ensemble, je trouve que Google a réussi à trouver un bon équilibre entre l’aspect pratique d’un smartphone traditionnel et les possibilités offertes par le format pliable. Le Pixel 9 Pro Fold s’intègre étonnamment bien dans mon quotidien, il me pemet de basculer facilement entre une utilisation « smartphone » classique et une expérience plus immersive sur grand écran (j’ai même laissé tomber mon iPad mini).

Si le concept de smartphone pliable ne m’avait pas convaincu jusqu’à présent, je dois admettre que cette itération de Google me fait sérieusement reconsidérer ma position. Le Pixel 9 Pro Fold pourrait bien être le premier pliable à séduire au-delà des early adopters et des technophiles.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Frandroid

Des écrans lumineux et performants

Le Pixel 9 Pro Fold est équipé de deux écrans OLED qui constituent l’un des points forts de l’appareil. L’écran externe de 6,3 pouces affiche une définition de 2424 x 1080 pixels, ce qui donne une densité de pixels de 422 ppi. Cette dalle bénéficie d’un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 60 à 120 Hz, ce qui assure une fluidité remarquable dans toutes les situations d’utilisation. La technologie LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) permet d’ajuster dynamiquement la fréquence d’affichage en fonction du contenu, ce qui optimise la consommation d’énergie. Une technologie absente du Pixel 9.

L’écran interne de 8 pouces est encore plus impressionnant avec sa définition de 2076 x 2152 pixels, soit une densité de 373 ppi. Il utilise également la technologie LTPO pour un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Le ratio presque carré de cet écran se prête particulièrement bien à l’affichage de documents, de pages web ou à l’utilisation d’applications en mode multitâche. Un peu moins pour les vidéos, cela donne de grosses bandes noires.

Les mesures effectuées sur l’écran interne de 8 pouces du Pixel 9 Pro Fold révèlent des performances impressionnantes. En mode de couleurs adaptatives, nous avons relevé un Delta E moyen sur l’espace colorimétrique DCI-P3 en SDR de 4,26, ce qui indique une bonne fidélité des couleurs, bien que légèrement au-dessus du seuil d’excellence de 3. En HDR, le Delta E sur DCI-P3 monte à 7,3, il y a donc une certaine déviation colorimétrique en contenu HDR.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Frandroid

L’écran couvre 111 % de l’espace sRGB et 75 % du DCI-P3, on obtient donc une gamme de couleurs étendue sans pour autant atteindre une couverture complète du DCI-P3. La température de couleur moyenne de 6612 K est proche de la référence de 6500 K, ce qui assure un rendu des blancs naturel. Les performances en luminosité sont particulièrement impressionnantes, atteignant 1790 cd/m² en SDR et un pic remarquable de 2717 cd/m² en HDR, garantissant une excellente lisibilité même en plein soleil.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Frandroid

Cette luminosité élevée garantit une excellente lisibilité en extérieur, même en plein soleil. Les deux écrans prennent également en charge le HDR10+ et le Dolby Vision, cela permet d’obtenir une plage dynamique étendue pour un rendu des couleurs plus riche et des contrastes plus prononcés lors du visionnage de contenu compatible.

L’écran externe de 6,3 pouces affiche également des performances de haut vol. En mode de couleurs adaptatives, il atteint une luminosité maximale de 2002 cd/m² en SDR et 2620 cd/m² en HDR, des valeurs exceptionnelles pour un écran de smartphone. La fidélité des couleurs est légèrement meilleure que sur l’écran interne, avec un Delta E sur DCI-P3 en SDR de 3,16, se rapprochant de l’excellence.

La couverture colorimétrique est similaire à celle de l’écran interne, avec 112 % de l’espace sRGB et 75 % du DCI-P3 couverts. En HDR, le Delta E monte à 6,41, indiquant une légère perte de précision colorimétrique. La température de couleur moyenne de 6533 K est remarquablement proche de la référence, et on obtient donc un rendu des blancs très naturel.

Il est intéressant de noter que le mode de couleurs naturelles, censé offrir une reproduction plus fidèle des couleurs, présente en réalité un Delta E légèrement plus élevé (4,82 sur l’écran interne) que le mode adaptatif. Google a particulièrement optimisé le mode adaptatif pour offrir à la fois des couleurs attrayantes et une bonne fidélité.

Dans l’ensemble, ces résultats placent les écrans du Pixel 9 Pro Fold parmi les meilleurs du marché des smartphones pliables, avec une luminosité exceptionnelle, une bonne fidélité des couleurs et une température de couleur bien calibrée. La légère différence de performances entre les écrans interne et externe pourrait passer inaperçue pour la plupart des utilisateurs, assurant une expérience visuelle cohérente dans les deux modes d’utilisation.

Comme vous l’aurez compris, on vous conseille d’utiliser le mode « naturel » si vous voulez les couleurs les plus fidèles, mais personnellement, le mode « adaptatif » me plaît davantage, car il se rapproche de ce que Samsung fait avec ses écrans.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Frandroid

Le pli central de l’écran interne, bien que toujours présent, est nettement moins visible que sur la génération précédente. Il reste perceptible au toucher et peut être remarqué sous certains angles, mais il devient pratiquement invisible lors de l’utilisation normale de l’appareil, en particulier lorsque l’écran est allumé. Google a clairement travaillé sur ce point pour améliorer l’expérience utilisateur, même si la technologie actuelle ne permet pas encore de l’éliminer complètement.

On a d’ailleurs toujours des doutes quant à la longévité de cette technologie. Retenez que le Pixel 9 Pro Fold durera moins longtemps qu’un Pixel 9 Pro classique, ce qui semble logique étant donné l’utilisation de la charnière mécanique. L’avantage est qu’ici vous bénéficiez d’une technologie qui a plusieurs années de recul désormais.

Enfin, il convient de souligner les efforts de Google en matière de protection des yeux. Les deux écrans intègrent un filtre de lumière bleue ajustable et un mode de confort oculaire qui adapte automatiquement la température des couleurs en fonction de l’heure de la journée. De plus, la fréquence de rafraîchissement adaptative contribue à réduire la fatigue oculaire lors des longues sessions d’utilisation. Ces fonctionnalités, couplées à la qualité globale des écrans, font du Pixel 9 Pro Fold un appareil particulièrement agréable à utiliser au quotidien, que ce soit pour le travail ou le divertissement.

Des performances solides malgré quelques compromis

Le cœur du Pixel 9 Pro Fold est le processeur Google Tensor G4, la dernière puce maison du géant de Mountain View. Conçu spécifiquement pour les besoins des smartphones Pixel, ce SoC (System on Chip) met l’accent sur les capacités d’intelligence artificielle et de traitement du signal, plutôt que sur la puissance brute. Cette approche se traduit par des performances qui, bien que solides, ne rivalisent pas directement avec les dernières puces Snapdragon de Qualcomm en termes de benchmarks purs.

Dans les tests synthétiques comme Geekbench, le Tensor G4 affiche des scores légèrement en retrait par rapport au Snapdragon 8 Gen 3 qui équipe le Galaxy Z Fold 6 de Samsung. Cependant, ces chiffres ne reflètent pas nécessairement l’expérience utilisateur réelle. Google a en effet optimisé son processeur pour exceller dans les tâches quotidiennes et les fonctionnalités propres aux Pixel, comme le traitement photo avancé ou les fonctions d’IA embarquée.

Modèle Google Pixel 9 Pro Fold Honor Magic V3 Samsung Galaxy Z Fold 6 AnTuTu 10 1278669 1151766 1437369 AnTuTu CPU 392234 196472 391621 AnTuTu GPU 452829 485882 454784 AnTuTu MEM 209877 261925 318506 AnTuTu UX 223729 207487 272458 PC Mark 3.0 13632 15946 18148 3DMark Slingshot Extreme 2591 N/C N/C 3DMark Wild Life Extreme N/C 4056 4767 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 16 FPS 24.29 FPS 28.55 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 71 / 45 FPS 32 / 60 FPS 67 / 56 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 88 / 77 FPS 53 / 113 FPS 58 / 80 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 120 / 260 FPS 60 / 251 FPS 115 / 159 FPS Geekbench 6 Single-core 1971 1150 2241 Geekbench 6 Multi-core 4717 4109 6846 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 6968 13555 N/C Lecture / écriture séquentielle N/C 658.06 / 1008 Mo/s N/C Voir plus de benchmarks

Au quotidien, le Pixel 9 Pro Fold se montre parfaitement fluide. La navigation dans l’interface, le multitâche ou encore le lancement des applications se font sans aucun ralentissement perceptible. Les 16 Go de RAM contribuent grandement à cette fluidité, permettant de garder de nombreuses applications en mémoire. Le passage de l’écran externe à l’écran interne se fait de manière instantanée, sans temps de latence gênant.

En matière de jeu, le Pixel 9 Pro Fold s’en sort honorablement. Les titres 3D gourmands comme Genshin Impact ou Fortnite tournent avec des graphismes élevés, bien que pas toujours au maximum des réglages. On note toutefois une tendance à la chauffe lors des sessions prolongées, ce qui peut entraîner une légère baisse des performances après une heure de jeu intense. Cette chauffe reste néanmoins dans la moyenne de ce qu’on observe sur d’autres smartphones haut de gamme.

L’un des points forts du Tensor G4 réside dans ses capacités d’intelligence artificielle. Les fonctionnalités comme la retouche photo intelligente, la traduction en temps réel ou encore l’assistant vocal Gemini bénéficient pleinement de cette puissance de calcul dédiée. Ces tâches s’exécutent rapidement et de manière fluide, souvent directement sur l’appareil sans nécessiter de connexion à des serveurs distants.

La gestion de la mémoire est également un point fort du Pixel 9 Pro Fold. Avec ses 16 Go de RAM, le smartphone gère sans broncher les scénarios d’utilisation les plus exigeants. Il est ainsi possible d’avoir plusieurs applications lourdes ouvertes simultanément sur l’écran déplié, tout en gardant d’autres apps en arrière-plan, le tout sans ralentissement notable.

En termes de stockage, le Pixel 9 Pro Fold propose 256 Go ou 512 Go selon les versions. L’absence d’option 1 To, disponible chez certains concurrents, pourrait décevoir les utilisateurs les plus gourmands.

Enfin, il convient de souligner que si les performances brutes du Tensor G4 peuvent sembler en retrait sur le papier, Google compense largement par l’optimisation logicielle. L’intégration étroite entre le matériel et le logiciel, caractéristique de l’approche Pixel, permet d’offrir une expérience utilisateur fluide et réactive qui n’a pas à rougir face à la concurrence. Le Pixel 9 Pro Fold démontre qu’au-delà des chiffres, c’est l’expérience globale qui compte.

Une expérience logicielle épurée et cohérente

Côté logiciel, le Pixel 9 Pro Fold tourne sous Android 14 avec l’interface épurée caractéristique des Pixel. Si l’on trouve moins d’options de personnalisation que chez Samsung ou Honor, l’ensemble reste très cohérent.

Google a optimisé l’interface pour tirer parti du format pliable. On peut ainsi afficher deux applications côte à côte sur le grand écran interne, créer des raccourcis d’applications en duo, ou encore profiter d’un mode « flex » lorsque l’appareil est plié à 90°.

Le constructeur n’a pas multiplié les fonctionnalités gadgets, préférant se concentrer sur l’essentiel. On regrette néanmoins l’absence d’un mode bureau à la DeX comme chez Samsung ou encore l’absence de possibilité d’ouvrir une application dans une petite fenêtre flottante comme chez Honor.

Globalement, l’expérience logicielle du Pixel 9 Pro Fold reste dans la droite ligne des autres smartphones Pixel : simple, fluide et efficace. On apprécie surtout les 7 ans de support logiciel, cela permet de garantir une longue vie à ce smartphone (du moins, jusqu’à ce que la charnière tienne).

La majorité des applications s’adaptent correctement au format étendu. Les applications Google, comme Gmail, Maps, ou YouTube, tirent pleinement parti de l’espace supplémentaire. Par exemple, Gmail affiche une vue en deux colonnes, permettant de naviguer dans la liste des e-mails tout en lisant le contenu d’un message.

Cependant, en dehors de l’écosystème Google, l’optimisation est plus inégale. De nombreuses applications tierces, bien qu’elles s’affichent correctement, se contentent souvent d’étirer leur interface sans réellement exploiter l’espace supplémentaire.

Un des points forts de l’interface du Pixel 9 Pro Fold est (heureusement) sa capacité à afficher deux applications côte à côte. Bien que limitée à deux applications simultanées, contrairement à certains concurrents qui en permettent trois ou plus, cette fonctionnalité est bien implémentée et facile à utiliser.

Comme expliqué plus haut, Google a ajouté une fonctionnalité particulièrement pratique permettant de créer des raccourcis pour lancer instantanément deux applications prédéfinies côte à côte.

Par exemple, vous pouvez configurer un raccourci qui ouvre simultanément Gmail et Slack, ou encore un navigateur web à côté d’un bloc-notes. Cette fonction s’avère extrêmement utile pour la productivité. Il y a moins d’options que chez Honor et Samsung, mais cela fonctionne bien.

L’IA au cœur de l’expérience

Comme sur les autres Pixel 9, l’intelligence artificielle occupe une place centrale dans l’expérience utilisateur du Pixel 9 Pro Fold. Le nouvel assistant Gemini remplace Google Assistant et apporte de nouvelles fonctionnalités.

Parmi les nouveautés, on trouve Gemini Live qui permet de converser en temps réel avec l’IA pour obtenir des informations ou de l’aide sur divers sujets. L’application Pixel Screenshots utilise également l’IA pour analyser et catégoriser automatiquement les captures d’écran.

Google mise beaucoup sur ces fonctionnalités d’IA pour se démarquer de la concurrence. Si certaines restent encore perfectibles, d’autres ne sont pas dispnibles en Fance, elles offrent un aperçu du potentiel de l’IA embarquée sur smartphone. Le grand écran du Pixel 9 Pro Fold se prête particulièrement bien à l’utilisation de ces outils d’IA, surtout pour la photographie.

Un appareil photo polyvalent malgré quelques concessions

Google a toujours mis en avant les capacités photo de ses smartphones Pixel. Le Pixel 9 Pro Fold ne déroge pas à la règle avec son triple module arrière :

Capteur principal 48 MP f/1.7

Ultra grand-angle 10,5 MP f/2.2

Téléobjectif 10,8 MP f/3.1, zoom optique 5x

On regrette que Google n’ait pas intégré les mêmes capteurs que sur les Pixel 9 Pro classiques. Le capteur principal de 48 mégapixels avec une ouverture f/1.7 est le fer de lance de ce système.

Il utilise la technologie de pixel binning pour produire des images de 12 mégapixels par défaut, combinant les informations de quatre pixels en un pour améliorer la qualité d’image, particulièrement en basse lumière.

Le grand-angle s’en sort bien dans tous les cas

L’ultra grand-angle de 10,5 mégapixels (f/2.2) offre un champ de vision de 120 degrés, idéal pour les paysages ou les photos de groupe.

Ultra grand-angle

Ce capteur sert également d’objectif macro, permettant de capturer des détails fins à très courte distance. Le téléobjectif de 10,8 mégapixels (f/3.1) complète l’ensemble avec un zoom optique 5x, extensible jusqu’à 20x en zoom numérique grâce à la technologie Super Res Zoom de Google. J’utilise également cette optique pour faire de la macro, où il s’avère efficace.

Macro avec le x5

En termes de qualité d’image, le Pixel 9 Pro Fold ne déçoit pas. Les clichés pris avec le capteur principal sont riches en détails, avec une plage dynamique étendue et des couleurs naturelles, fidèles à la réalité. La gestion de l’exposition est particulièrement impressionnante, même dans des scènes à fort contraste. Le mode HDR+ Enhanced, désormais plus rapide grâce au Tensor G4, produit des résultats remarquables en fusionnant plusieurs images pour optimiser les détails dans les hautes lumières et les ombres.

Les performances en basse lumière restent l’un des points forts des Pixel, et le 9 Pro Fold ne fait pas exception. Le mode Night Sight, amélioré pour cette génération, capture des images claires et détaillées même dans des conditions d’éclairage très difficiles. La réduction du bruit est efficace sans pour autant sacrifier les détails fins, un équilibre souvent difficile à atteindre.

L’ultra grand-angle produit des images de bonne qualité, avec une distorsion minimale sur les bords et une cohérence colorimétrique satisfaisante avec le capteur principal. La correction automatique de la distorsion fonctionne bien, même si on peut noter une légère perte de détails dans les coins de l’image par rapport au centre.

Le x5 s’en sort bien quand la mise au point est réussie

Le téléobjectif 5x est particulièrement impressionnant. Les portraits réalisés à cette focale sont flatteurs, avec un bon niveau de détail et un bokeh naturel. Le zoom hybride jusqu’à 10x reste très utilisable, mais au-delà, la qualité se dégrade logiquement, bien que les algorithmes de Google fassent un travail remarquable pour maintenir un niveau de détail acceptable jusqu’à 20x.

Le mode nuit

Le mode portrait du Pixel 9 Pro Fold est globalement impressionnant, bénéficiant de l’expertise de Google en matière de traitement d’image par IA.

Mode portrait en street photo

Dans la plupart des cas, le détourage du sujet est précis, avec un effet de flou d’arrière-plan naturel et ajustable. Les algorithmes gèrent bien les cheveux fins et les contours complexes, surpassant souvent la concurrence dans ces situations délicates. Cependant, le système n’est pas infaillible. Lors de mes tests, j’ai constaté quelques ratés, notamment avec des sujets portant des lunettes ou des vêtements aux motifs complexes.

Trop complexe pour le portrait

Dans ces cas, le flou peut déborder sur les bords du sujet, créant un effet peu naturel. De même, dans des environnements très chargés ou avec des éclairages difficiles, l’IA peut parfois confondre l’avant-plan et l’arrière-plan, résultant en un flou mal appliqué sur certaines parties de l’image.

Quand le sujet ne bouge pas, c’est presque parfait

Pour les selfies, le Pixel 9 Pro Fold offre deux options : une caméra frontale de 10 mégapixels sur l’écran externe, et une autre de même résolution sur l’écran interne. Les deux produisent des selfies de qualité, avec une bonne gestion de l’exposition et des tons de peau naturels. Le mode portrait fonctionne bien sur ces caméras, avec un détourage précis du sujet.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

En vidéo, le Pixel 9 Pro Fold peut filmer jusqu’en 4K à 60 fps avec tous ses capteurs. La stabilisation est excellente, combinant OIS et EIS pour des séquences fluides même en mouvement. Le mode « Cinematic » permet d’ajouter un effet de bokeh aux vidéos, avec des résultats convaincants bien que pas toujours parfaits dans les situations complexes.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Malgré ces performances impressionnantes, on peut regretter que Google n’ait pas doté le Pixel 9 Pro Fold des mêmes capteurs que le Pixel 9 Pro standard. Ce choix est probablement dû à des contraintes d’espace dans le format pliable, mais il place le Fold légèrement en retrait en termes de performances photo brutes. Néanmoins, grâce à l’expertise logicielle de Google, les différences sont souvent minimes dans la pratique.

Pendant la modification Après la modification (on a viré quelques statues)

En ce qui concerne l’IA photo, Google continue d’innover avec de nouvelles fonctionnalités impressionnantes. La fonction « Magic Editor » permet désormais de modifier en profondeur les images après la prise de vue. Grâce à l’IA générative, il est possible de déplacer ou redimensionner des éléments dans la photo, voire même d’en ajouter ou d’en supprimer, le tout de manière étonnamment réaliste. Cette fonctionnalité repousse les limites de ce qui est possible en édition photo sur smartphone.

Pendant la modification Suggestions de Google

L’IA joue également un rôle crucial dans l’amélioration de la qualité d’image. Le traitement HDR, la réduction du bruit, et même la stabilisation vidéo bénéficient tous de l’apprentissage automatique pour produire des résultats optimaux.

Une nouvelle fonction « Best Take » utilise l’IA pour combiner les meilleures expressions faciales de plusieurs photos de groupe en une seule image parfaite, et du coup, plus de problèmes pour les yeux fermés ou les expressions bizarres dans les photos de groupe.

Une autonomie correcte pour un pliable

Avec sa batterie de 4650 mAh, le Pixel 9 Pro Fold offre une autonomie correcte pour un smartphone pliable. Comptez une journée complète d’utilisation en usage mixte, un peu moins si vous sollicitez beaucoup le grand écran interne.

Nous lui avons fait effectué plusieurs tests SmartViser, notre protocole interne, mais nous avons constaté quelques problèmes pour valider le score obtenu. En attendant, j’ai eu l’opportunité d’utiliser le Pixel 9 Pro Fold lors de la couverture de l’IFA et ce dernier s’est beaucoup mieux débrouillé sur l’iPhone 15 Pro.

La charge rapide 27 W permet de récupérer environ 50 % de batterie en 30 minutes (c’est ce qu’on a mesuré). Une chagre complète prend 1 heures et 30 minutes, c’est beaucoup. Google évoque une charge à 45 W, mais nous n’avons pas obtenir ce résultat avec nos chargeurs. Il faut le chargeur de Google vendu séparément.

La charge sans fil est également de la partie, à 7,5 W. Rien de transcendant ici, Honor fait bien mieux. On trouve dommage que Google n’ait pas adopté le Qi 2 qui apporte du 15 W.

On regrette l’absence de charge sans fil inversée, présente sur d’autres modèles haut de gamme.

Un son de qualité pour le multimédia

Le Pixel 9 Pro Fold embarque deux haut-parleurs stéréo offrant un son puissant et équilibré. L’écoute est agréable pour regarder des vidéos ou jouer, avec des basses présentes sans être envahissantes.

La qualité des appels est également au rendez-vous, que ce soit via le combiné ou en mains libres. Le grand écran se prête particulièrement bien aux appels vidéo.

Nos interlocuteurs ont systématiquement rapporté une voix claire et naturelle. L’écouteur produit un son net et équilibré, ce qui rend les conversations agréables même lors d’appels prolongés.

Pour l’écoute au casque, le codec aptX HD est pris en charge en Bluetooth. On regrette l’absence de prise jack, mais c’est malheureusement la norme sur ce segment.

Une connectivité complète

Côté connectivité, le Pixel 9 Pro Fold est bien équipé avec :

5G (sub-6 GHz et mmWave)

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3

NFC

Ultra Wideband

La puce UWB permet notamment une localisation précise des accessoires compatibles. Le Wi-Fi 7 apporte un gain en débit et en latence par rapport au Wi-Fi 6E. Evidemment, il faut être équipé pour en profiter. On peut imaginer, avec un routeur compatible, dépasser les 2 Gbps sans fil.

Lors de nos tests sur le réseau 5G, nous avons enregistré des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 1 Gbps dans des conditions optimales.

Disponibilité et prix

Le Google Pixel 9 Pro Fold est proposé à un prix de 1899€ pour la version 256 Go, et 2029 € pour la version 512 Go. Ce positionnement tarifaire le place dans la fourchette haute du marché des smartphones pliables. Google propose le Pixel 9 Pro Fold en deux coloris : Obsidian (noir) et Porcelain (blanc).

En comparaison, le Samsung Galaxy Z Fold 6 est légèrement plus onéreux, avec un prix de départ de 1999 € pour la version 256 Go. Samsung propose cependant une version 1 To, option non disponible chez Google.

Modèle 256 Go 512 Go 1 To Google Pixel 9 Pro Fold 1899 € 2029 € Non disponible Samsung Galaxy Z Fold 6 1999 € 2119 € 2359 € Honor Magic V3 Non disponible 1999 € Non disponible

Le Honor Magic V3, quant à lui, est vendu 1 999 euros en 512 Go. Il a néanmoins beaucoup de points forts à faire valoir : performances, design, écrans… un gros challenger pour Samsung.

En termes de rapport qualité-prix, chaque appareil a ses atouts. Le Pixel 9 Pro Fold se distingue par son expérience logicielle pure et ses capacités photographiques. Le Galaxy Z Fold 6 mise sur son écosystème bien établi et ses fonctionnalités de productivité avancées. Le Magic V3, lui, est à considérer.