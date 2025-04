Ce parfait clone du Chromecast va vous faire oublier Google et ses mauvaises idées

Google a mis fin à l’aventure Chromecast pour se concentrer sur son TV Streamer. Pour autant, le marché des clés HDMI n’est pas mort, comme le prouve Thomson qui reprend le flambeau de Google.

Crédit : Thomson

Si vous vous accrochez à votre Chromecast de toutes vos forces (malgré les récents soucis rencontrés par certaines générations d’appareils), n’ayez crainte, même si Google a arrêté de commercialiser sa petite clé HDMI, d’autres constructeurs ont pris le relai.

C’est notamment le cas de Thomson qui vient d’annoncer le Cast 150, un petit accessoire qui ressemble à s’y méprendre à la dernière génération de Chromecast, note Android Authority.

Un copier-coller du Chromecast, à deux-trois détails près

Deadpool & Wolverine dispo 9 mois après sa sortie ciné Retrouvez désormais les films des Studios Disney en streaming sur Disney+ 9 mois après leur sortie au cinéma : Deadpool & Wolverine, déjà disponible sur Disney+, et Alien : Romulus dès le 16 mai.

Avec son câble plat, sa couleur blanc cassé et son look ovale, la filiation avec le Chromecast avec Google TV (4K) est indéniable. Côté caractéristique technique d’ailleurs, c’est la même chose. La clé tourne avec Google TV et permet donc de caster n’importe quelle vidéo (si l’application prend en charge le protocole) depuis son téléphone ou sa tablette. Bien évidemment, il est possible de diffuser des vidéos en 4K.

L’accessoire est doté d’un processeur à quatre cœurs, d’une puce graphique ARM Mali-G31, de 2 Go de RAM et de 8 Go de stockage. De quoi installer sans problème quelques applications et diffuser du contenu en Dolby Atmos et Dolby Vision. À vrai dire, la clé Thomson devrait même tourner de manière un peu plus fluide, puisqu’elle est dotée du double de RAM par rapport au Chromecast.

Crédit : Thomson

Seul petit point noir, au lieu d’un port USB-C c’est un port micro-USB qui alimente l’accessoire. Autrement, le Cast 150 prend en charge le Wi-Fi 802,11 b/g/n/a/ac. La télécommande rompt un peu avec le minimalisme de celle du Chromecast, mais cela ne déplaira probablement pas à certains et certaines.

L’impératif du prix

Le Cast 150 fait partie de la gamme « Go » de Thomson qui a déjà montré son téléviseur sur pied et batterie il y a quelques semaines de ça. Malheureusement, l’entreprise n’a pas donné énormément d’informations sur la disponibilité et le prix de son gadget.

Pour aller plus loin

Box TV : quel est le meilleur boîtier multimédia pour Netflix, Disney+ ou Canal+ ?

Si l’on voit mal Thomson snober le marché français avec un tel accessoire, le succès de ce dernier dépendra très probablement de son prix. Le Chromecast a su s’imposer comme un accessoire universel grâce à son tarif plancher et sa simplicité d’utilisation. On souhaite au Cast 150 le même avenir.

Du côté de la firme de Mountain View, rappelons que le remplaçant officiel du Chromecast s’appelle Google TV Streamer (4K).