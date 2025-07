NordVPN : un atout pour voyager malin qui est aussi à petit prix pour les soldes

Les soldes d’été battent leur plein et s’accompagnent de belles offres en matière de cybersécurité. Voilà une bonne occasion pour s’équiper d’une solution premium comme NordVPN et partir en vacances à prix mini.

Les VPN ne sont pas seulement utiles aux professionnels de l’informatique. Les plus premium comme NordVPN regorgent d’atouts pour le quotidien et peuvent même vous aider à économiser sur vos prochaines vacances.

Aussi complet soit-il, NordVPN est accessible dès 3,25 euros par mois (HT) avec un abonnement de 2 ans, soit moins que le prix d’un soda en terrasse. Un tarif modique au regard de toutes les fonctionnalités embarquées et de tout ce qu’il peut vous apporter au fil de l’année.

Sécuriser sa connexion et protéger ses appareils en tout lieu

Le rôle principal des VPN est de créer un tunnel sécurisé afin de protéger votre flux de données lors de la navigation web. Pratiques, mais non indispensables au quotidien, ces outils sont plus que recommandés lorsque vous partez en vacances et que vous devez vous connecter à un réseau Wi-Fi public. Vulnérables, ces connexions sans fil sont en effet une porte d’entrée royale pour les hackers adeptes de la technique du man-in-the-middle.

NordVPN propose en option des outils très pratiques comme son gestionnaire de mots de passe NordPass // Source : Nord VPN

Pour autant, inutile de se ruer sur le premier VPN venu, car sur le plan de la sécurité, tous ne se valent pas. NordVPN s’impose comme l’un des plus aboutis de sa catégorie. Sa force : un recours aux protocoles de sécurité les plus performants du marché, dont IKEv2, OpenVPN ou encore son protocole maison NordLynx. L’éditeur propose aussi l’option kill switch, chargée de couper la connexion à internet de votre appareil dès que le lien au serveur VPN est rompu. Toutes les informations sensibles que vous saisissez en ligne, comme vos mots de passe ou votre numéro de carte bancaire, ne sont donc jamais exposées à votre insu.

L’outil comprend aussi une fonctionnalité de split tunneling pour personnaliser les applications à protéger, un anti-malware, un anti-tracking, un bloqueur de publicités, ainsi qu’un gestionnaire de mots de passe (avec abonnement Plus). Il est rare de voir autant de fonctionnalités rassemblées dans un VPN. Et pour garantir un niveau de confidentialité optimal, NordVPN applique une politique stricte de no-log, par laquelle le groupe s’engage à ne jamais enregistrer votre historique de navigation ou votre journal de connexion à ses serveurs.

Délocaliser son adresse IP pour voyager moins cher

Lorsque vous vous connectez à un serveur VPN, vous faites bien plus que protéger votre flux de données : vous choisissez une nouvelle localisation pour votre adresse IP. Un tel changement peut s’avérer très bénéfique dans certains cas, et notamment lorsque vous réservez un vol long courrier.

Les compagnies aériennes ayant tendance à ajuster leurs prix en fonction de votre position géographique, il est parfois opportun de délocaliser son adresse IP sur un autre continent pour profiter d’un meilleur tarif. C’est là qu’entre en jeu NordVPN, avec ses quelques 7500 serveurs répartis dans 150 pays différents.

Préparez vos vacances tranquillement sans crainte de voir les prix augmenter entre chaque visite sur les sites de voyage // Source : NordVPN

Faire voyager son adresse IP peut également s’avérer utile une fois arrivé à destination. Vous géolocaliser en France depuis l’étranger vous permet d’accéder à tous vos contenus habituels (streaming, services de presse en ligne, intranet de votre travail ou de votre établissement scolaire, etc.), alors même qu’ils sont théoriquement réservés aux seuls résidents Français. Et si vous vous rendez dans un pays marqué par la censure, grâce à NordVPN, vous pouvez consulter sans limitation vos réseaux sociaux.

De retour chez vous, NordVPN vous permet de profiter sans surcoût d’un catalogue élargi de contenus en streaming (US, UK, Corée du Sud, etc.) ou encore de jouer en ligne avec une latence réduite. Le tout est d’opter pour la bonne localisation et le bon serveur en fonction de ses besoins.

NordVPN : une solution premium, mais abordable

NordVPN a beau être l’un des outils de cybersécurité les plus complets et les plus avancés du marché, il n’en reste pas moins accessible.

Source : NordVPN

L’éditeur européen profite en effet des soldes d’été pour proposer ses trois formules phares avec au moins 71 % de remise :

l’abonnement Basique est à 3,25 euros par mois (HT) ;

l’abonnement Plus comprenant en sus un anti-malware, un anti-tracking, un anti-pub et le gestionnaire de mots de passe NordPass est à seulement 4,21 euros par mois (HT) ;

l’abonnement Ultime intégrant en prime 1 To de stockage cloud et une assurance cyber risques est à 6,61 euros par mois (HT).

Protéger ses appareils et sa vie privée n’a jamais été aussi facile et bon marché. Car en plus d’être affiché à prix plancher, NordVPN est aussi l’un des plus simples à utiliser.

Si vous hésitez à passer le cap, NordVPN vous propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.