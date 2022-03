VPN : qu’est-ce que le mode Kill Switch et pourquoi faut-il l’activer ?

Option ô combien essentielle dans l'utilisation d'un VPN, le Kill Switch est le meilleur rempart pour préserver votre vie privée et vos informations personnelles. Dans ce tutoriel, nous allons voir pourquoi est-il si important et comment l'activer.

Si vous disposez d’un abonnement à un service de VPN, vous avez sans doute déjà été faire un tour dans les options de celui-ci pour jeter un œil à ses fonctionnalités, que ce soit sur votre ordinateur ou votre smartphone. Vous êtes donc sûrement déjà tombé sur l’activation d’un certain Kill Switch sans trop savoir à quoi cette option pouvait correspondre. Sachez qu’il s’agit sans doute de l’option la plus importante dans le cadre de l’utilisation d’un service de VPN, une véritable soupape de sécurité qui vous assure une confidentialité inviolée sur internet, surtout en cas de problème de connexion.

Kill Switch ? Késako

Rien à voir avec la prochaine génération de console Nintendo, le Kill Switch consiste en une sorte de coupe-circuit automatique qui déconnecte la connexion internet de votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette dans le cas où votre connexion VPN est interrompue. De cette manière, vous êtes assurée que votre adresse IP ainsi que toutes autres informations de connexion restent préservées si votre VPN coupe la connexion avec un serveur distant. Ceci afin de conserver efficacement votre sécurité et anonymat sur internet.

Si la plupart des services de VPN du marché proposent la fonction Kill Switch activée par défaut, il est tout à fait possible de la désactiver, même si nous ne conseillons pas de le faire. Bien sûr, vous pouvez continuer à utiliser internet normalement dans ce cas, mais des données personnelles pourraient fuiter lors de la bascule de réseau et vous rendre potentiellement traçable.

Pourquoi le Kill Switch est essentiel dans le cadre de l’utilisation d’un VPN ?

Le Kill Switch est le dernier rempart contre la traçabilité de votre connexion, le rôle premier d’un VPN. Il faut savoir que même les VPN les plus fiables connaissent des baisses occasionnelles de connectivité. Si vous utilisez un VPN pour sécuriser vos informations sensibles, il y a de fortes chances que cette mesure de sécurité supplémentaire soit un point non négociable. C’est notamment très recommandé dans certains cas ou certaines activités professionnelles et personnelles, du partage de torrent anonyme au militantisme politique sur internet.

Utiliser un VPN c’est une première étape, le Kill Switch complète votre protection pour :

Rendre totalement invisible votre adresse IP publique même en cas de problème au niveau du VPN

Masquer votre emplacement sur les applications ou programmes utilisant des outils de localisations

Invisibiliser totalement votre activité sur Internet

Protéger totalement votre anonymat lors de l’utilisation d’un réseau Wi-Fi public

Comment activer le mode Kill Switch sur son VPN ?

Comme dit plus haut, si certains services de VPN ne disposent pas de cette option activable, c’est parce qu’elle est soit activée de base, soit tout simplement inexistante. Inutile de vous dire nous ne recommandons absolument pas les VPN dans ce dernier cas qui sont souvent des services gratuits et donc peu fiables.

Prenons par exemple le cas de NordVPN. L’option Kill Switch n’est pas activée de base et demande de passer par le menu dédié dans les options du VPN. Sur la version desktop, voilà à quoi cela ressemble après avoir validé le message d’alerte.

NordVPN permet aussi d’activer le Kill Switch uniquement sur des applications spécifiques comme votre navigateur internet ou d’autres programmes utilisant votre connexion sur votre machine.

Prenons maintenant un autre service comme Surfshark. L’option Kill Switch ne se trouve cette fois-ci pas dans les paramètres avancés, ni dans un menu dédié, mais dans l’onglet Paramètres> Connectivité.

Notez tout de même qu’il existe parfois des différences entre les versions mobile et desktop de certains VPN, quand le mode Kill Switch est présent sur la version Desktop, ce n’est pas nécessairement le cas sur la version Mobile et inversement. Pensez donc bien à vous renseigner sur le service que vous souhaitez utiliser pour savoir si la prise en charge de ce mode est bien présente.

Comment savoir si le Kill Switch fonctionne sur son VPN ?

Quel que soit le VPN compatible en votre possession ou que vous choisirez, vous avez vous-même le moyen de tester si celui-ci fonctionne correctement. Voici les étapes à suivre :

Lancez le VPN et connectez-vous à un serveur. Naviguez sur un site utilisant votre bande passante comme un service de SVoD (Netflix, Prime Video, etc.) ou utilisez un logiciel de partage de fichier en Torrent. Bloquez l’application VPN à l’aide de votre pare-feu, mais n’arrêtez pas votre activité en ligne. Si votre Internet se coupe, le Kill Switch fonctionne parfaitement, dans le cas contraire, votre service de VPN peut être considéré comme peu fiable.

Dans le cas où vous ne savez pas quel service choisir. Voici une lite de VPN disposant d’un mode Kill Switch sur la version PC et mobile :

Les autres contenus et articles VPN

Les meilleurs VPN du moment La valeur sûre NordVPN 3.15€/mois Découvrir Meilleur rapport qualité-prix CyberGhost VPN 1.89€/mois Découvrir Connexions simultanées illimitées SurfShark 2.03€/mois Découvrir Tous les meilleurs VPN

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.