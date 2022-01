ExpressVPN VS ProtonVPN : lequel est le meilleur VPN ?

Moins populaires que NordVPN, Surfshark ou Cyberghost, il ne faut pas pour autant oublier deux des services de VPN parmi les plus performants et sûres du marché que sont ExpressVPN et ProtonVPN. Mais lequel est le meilleur ?

Dans le monde des services de VPN, si on a l’habitude de mettre en avant les marques les plus célèbres comme NordVPN ou Cyberghost, il ne faut pas oublier les alternatives qui ont souvent les bons arguments pour se laisser tenter. C’est le cas de ExpressVPN et de ProtonVPN qui disposent chacun de leurs forces et faiblesses et que nous avons décidés de se faire affronter pour déterminer la meilleure alternative VPN du marché.

ExpressVPN vs ProtonVPN : applications et fonctionnalités

Fort de ses plus de 10 ans d’ancienneté et d’expérience, ExpressVPN a toujours misé sur ses performances pour mettre en avant son offre. Avec plus de 3 000 serveurs et 160 localisations réparties dans 94 pays, le service ratisse large même si ces chiffres sont moins élevés que ses principaux concurrents. Qu’à cela ne tienne, c’est l’efficacité qui prime. D’abord par son application qui a été pensée pour être la plus simple et le plus ergonomique possible : une simple fenêtre avec un bouton de connexion. L’avantage de ce choix esthétique est de proposer strictement la même interface sur PC que sur mobile et de créer ainsi une cohérence globale dans l’écosystème applicatif du VPN, surtout lorsque l’on a l’habitude d’utiliser son VPN sur plusieurs appareils en même temps. Alors, il est bien sûr possible de sélectionner facilement le serveur de son choix même si ExpressVPN choisi par défaut le serveur le plus optimisé en fonction de votre localisation. Et même si on trouve les classiques split tunneling ou kill switch, les options avancées sont malheureusement moins nombreuses que ce que l’on peut peut trouver ailleurs. Petite originalité cependant, la présence d’un générateur de mot de passe (sur la version mobile uniquement).

De son côté, ProtonVPN est un peu plus récent et mise sur le savoir-faire de ses équipes en matière de sécurité, à l’image d’un certain ProtonMail. Le service compte aujourd’hui 300 serveurs répartis dans 51 pays et même si l’on est loin des chiffres grandiloquents de la concurrence, ProtonVPN ne se base absolument pas sur cet aspect, mais bien plus sur le rendement de son parc international. L’application est bien plus fournie en éléments visuels que chez ExpressVPN, mais sans pour autant tomber dans la complexité. On se retrouve avec une carte du monde sur laquelle sont réparties les localités sur lesquelles on peut se connecter. L’application autorise même l’affichage de nombreux éléments pertinents comme les informations de débit en temps réel (en numérique et en graphique), le protocole utilisé et la durée de la session en cours. On apprécie aussi l’excellente idée des profils auxquelles on peut assigner des types de serveurs (pour le P2P, Tor, etc.), un nom et sur lesquels on se reconnecte en un clic lors de ses prochaines sessions. Ces profils sont d’ailleurs synchronisés entre la version desktop et mobile depuis un même compte, ce qui est fort appréciable. Les options avancées sont aussi plus nombreuses avec en particulier le mode « Secure Core » qui correspond à un mode multi-hop (ou double VPN), qui permet de faire passer la connexion par un serveur intermédiaire plus sûr dont la localité et la législation certifient une protection stricte de la vie privée.

Sur ce round, nous avons préféré l’approche plus complète de ProtonVPN côté expérience applicative.

Vainqueur : ProtonVPN

ExpressVPN vs ProtonVPN : les performances

C’est côté performances que ExpressVPN met l’accent, en mettant en avant son protocole maison nommé Lightway et faisant concurrence au Protocole Open-Source Wireguard que de nombreux services utilisent déjà. Avec une connexion fibre filaire parisienne, voilà ce que l’on obtient :

DOWNLOAD (Mb/S) UPLOAD (Mb/S) PING SANS VPN 853 671 2 SERVEUR FRANCAIS (AUTO) 828 590 4 SERVEUR FRANCAIS (STRASBOURG) 584 244 17 SERVEUR US (NEW YORK) 273 246 79 SERVEUR US (SAN FRANCISCO) 134 51 151 SERVEUR JAPONAIS (TOKYO) 90 69 367 SERVEUR HONGKONGAIS 53 15 237 SERVEUR SUD AFRICAIN 19 0,60 174 SERVEUR FINLANDAIS 311 32 46

D’une manière générale, les serveurs d’ExpressVPN affichent de très bons débits, souvent supérieurs à ce que l’on retrouve chez de nombreux autres services. On note tout de même qu’ExpressVPN a fait le choix de ne pas proposer de serveurs spécialisés (Streaming, P2P, Thor, etc.), mais nous n’avons trouvé rien à redire lors de nos tests.

ProtonVPN ne dispose quant à lui pas de son propre protocole de connexion, mais utilise bien Wireguard en tant que protocole par défaut. Les performances globales sont très bonnes depuis un serveur peu lointain, même si ça se gâte lorsque l’on va chercher plus loin :

DOWNLOAD (Mb/S) UPLOAD (Mb/S) PING SANS VPN 855 691 2 SERVEUR FRANCAIS (PARIS) 658 610 3 SERVEUR US (NEW YORK /OPTIMISE STREAMING) 105 42 111 SERVEUR US (LOS ANGELES) 46 12 202 SERVEUR JAPONAIS 31 8 246 SERVEUR HONGKONGAIS 59 26 199 SERVEUR SUD AFRICAIN 11 2 238 SERVEUR FINLANDAIS 126 129 16

Lors de nos tests, nous avons également remarqué quelques problèmes de performances pour certains profils (P3P et Thor principalement), mais surtout en ce qui concerne l’accès aux plateformes de streaming depuis l’étranger pour profiter des catalogues correspondants. En pratique, il faut souvent tâtonner et trouver le bon serveur qui va permettre d’accéder à Netflix US ou UK, car tous ne fonctionnent pas forcément.

C’est donc ExpressVPN qui remporte ce round grâce à ses performances globales bien meilleures depuis les serveurs internationaux, merci Lightway !

Vainqueur : ExpressVPN

ExpressVPN vs ProtonVPN : politique de confidentialité et Tarifs

ExpressVPN revendique, depuis sa création, une confidentialité totale concernant les informations sensibles de ses utilisateurs. Le service applique donc une politique de zéro log stricte qui a prouvé de nombreuses fois son efficacité. D’après nos tests, nous n’avons également remarqué aucune fuite de DNS, ce qui prouve également la fiabilité des serveurs. ExpressVPN est également membre du VPN Trust Initiative, un groupe de défense de la sécurité en ligne des consommateurs et, jusqu’alors, le service n’a fait l’objet d’aucune fuite ni de piratage de données. Mais malgré ce tableau idyllique, nous émettons pourtant certains doutes depuis le récent rachat d’ExpressVPN par Kape Technologie, une société spécialisée dans les logiciels publicitaires qui fait l’objet de nombreuses controverses depuis des années et ses activités vont à l’encontre de ce que promeut le VPN Technologie. Pour le moment, peu de raisons de s’en faire, mais le doute lui, subsiste.

Concernant les tarifs, il apparaît tout de même que l’offre d’ExpressVPN fait partie des plus chères du marché : 7,56 euros par mois pour l’offre d’un an, soit 90,79 euros l’année.

ProtonVPN met lui aussi en avant sa politique à base de « zéro log » et affirme ne retenir aucune information concernant l’utilisation que font ses utilisateurs de ses serveurs VPN. ProtonVPN étant un service suisse, la législation du pays ne lui donne pas l’obligation de conserver les données de ses utilisateurs et met d’ailleurs un point d’orgue à respecter ses engagements non seulement dans sa communication, mais aussi, visiblement, dans les faits. La firme étant même allée jusqu’à rendre public son code source pour prouver sa bonne foi. Les différents audits de sécurité en ont conclu que le ProtonVPN était 100% sûr.

Concernant les tarifs, ProtonVPN est l’un des seuls VPN à disposer d’une offre totalement gratuite (même si très limitée). Autrement, le ticket d’entrée est à 4 euros par mois pour l’accès à 400 serveurs dans plus de 40 pays tout en offrant des vitesses de transfert accrues, l’activation du bloqueur de publicité, mais sans possibilité d’avoir accès aux catalogues de streaming de l’étranger. Plus chère, l’offre « Plus » donne accès à toutes les fonctionnalités offertes par le VPN, mais pour 8 euros par mois, c’est effectivement très cher si l’on compare à la concurrence.

Match Nul

Verdict

Au final, nous n’avons pas réussi à départager les deux services tant les forces et faiblesses de chacun des services auront un écho en fonction des besoins. ExpressVPN mise sur sa simplicité et ses performances tandis que ProtonVPN dispose de plus de fonctionnalité et d’une grille tarifaire plus large. À vous de voir celui qui vous correspond le plus. Dans tous les cas, il s’agit de deux très bons VPN que nous recommandons.

