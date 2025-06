Xiaomi 15 Ultra vs Honor Magic 7 Pro : quel téléphone choisir pour une expérience haut de gamme ?

Sensation de la fin d’année 2024, le Magic 7 Pro a fort à faire pour rester compétitif face au dernier flagship de Xiaomi. Mérite-t-il encore votre intérêt face au monstrueux Xiaomi 15 Ultra ?

C’est ce que nous allons voir sans plus tarder dans ce nouveau comparatif, qui met face à face parmi les deux meilleurs smartphones Android du marché actuel. Noté 8/10, le Xiaomi 15 Ultra est disponible pour 1500 euros. Également noté 8/10 dans notre test, le Magic 7 Pro s’affiche aux alentours de 1000 euros. Quel est le meilleur smartphone ? Réponse dans ce comparatif.

Les fiches techniques des Xiaomi 15 Ultra et Honor Magic 7 Pro

Modèle Xiaomi 15 Ultra Honor Magic 7 Pro Dimensions 75,3 mm x 161,3 mm x 9,4 mm 77,1 mm x 162,7 mm x 8,8 mm Interface constructeur HyperOS MagicOS Taille de l’écran 6,73 pouces 6,8 pouces Définition 3200 x 1440 pixels 2800 x 1280 pixels Densité de pixels 522 ppp 453 ppp Technologie AMOLED OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Qualcomm Adreno 830 Stockage interne 512 Go 256, 512, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 50

Capteur 4 : 200 Mp Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 200 Mp Capteur photo frontal 32 Mp 50 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 5.4 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5410 mAh 5270 mAh Poids 226 g 223 g Couleurs Noir, Argent, Blanc Noir, Blanc, Bleu, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Des designs très marqués

Les différences esthétiques des smartphones qui s’affrontent aujourd’hui sautent littéralement aux yeux. Nous avons d’un côté un Xiaomi 15 Ultra qui n’a pas froid aux yeux, avec une approche du design qui cherche à singer les appareils photo vintage, quitte à adopter un bloc d’appareils photos frôlant le grotesque. De l’autre, le Honor Magic 7 Pro est plus sage. Mais aussi plus fin (8,8 mm contre 9.4 mm pour le Xiaomi).

Tous deux très bien conçus, ils respirent la solidité et jouissent d’un verre extrêmement résistant ainsi que d’une certification IP68 signalant leur caractère étanche jusqu’à un mètre de profondeur pendant 30 minutes.

Comme souvent, la partie design de nos comparatifs est essentiellement subjective. Aussi, d’après nous, le Honor Magic 7 Pro remporte la manche pour son élégance et sa relative modestie.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

L’écran du Xiaomi impressionne

S’ils sont tous deux équipés de dalles OLED, leurs caractéristiques diffèrent. Le Xiaomi est, par exemple, légèrement plus grand (6,8 pouces contre 6,73 pouces), et sa définition peut techniquement offrir une image plus détaillée si l’on sélectionne le mode idoine dans les réglages. Dans tous les cas, la fluidité est au rendez-vous grâce à un balayage de 120 Hz.

En revanche, lorsqu’on se penche sur les écrans des deux smartphones avec notre sonde, on s’aperçoit que celui du Xiaomi a plusieurs longueurs d’avance sur celui de son concurrent. C’est simple : on n’a jamais vu un écran aussi lumineux sur un smartphone. Le Xiaomi 15 Ultra est presque deux fois plus lumineux que son concurrent, avec un pic à plus 3400 nits.

Il propose également une couverture colorimétrique plus généreuse que son rival, même si la justesse du Honor Magic 7 Pro n’est pas à remettre en question.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Un support logiciel étendu chez Honor

Honor fait partie du club de constructeurs encore assez restreint à offrir sept ans de mises à jour à ses smartphones. Cependant, le Magic 7 Pro échappe pour l’instant à cette nouveauté annoncée au dernier MWC de Barcelone. Pour ce modèle, il faudra se contenter de 5 mises à jour d’Android – ce qui reste cependant plus généreux que les 4 ans offerts par Xiaomi sur son 15 Ultra.

De manière générale, même si la fluidité générale du smartphone de Xiaomi est inattaquable, la présence toujours aussi importante d’applications préinstallées et de modules optionnels peut irriter à la longue. HyperOS, la surcouche du constructeur, est assez chargée. Mais elle propose aussi de nombreux outils d’intelligence artificielle qui, à l’écriture de notre test du Honor Magic 7 Pro, n’étaient pas encore disponibles (comme les outils de réecriture). La panoplie de Xiaomi est donc un peu plus variées.

Cependant, on doit dire avoir été séduits par la Magic Capsule du Honor. Cette copie de la Dynamic Island des iPhone permet d’afficher un tas d’infos utiles dans l’encoche de l’écran. On peut trouver ça laid, mais c’est vraiment cool de voir le titre en cours d’écoute s’afficher au sommet de l’écran en permanence !

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Des performances au coude à coude

Les deux smartphones concurrents du jour sont équipés, comme nombre de leurs homologues, par la puce Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Un SoC ultrarapide, qui déploie des performances incroyables pour tous les usages. S’il existe bien des différences dans les résultats que l’on a obtenus dans nos benchmarks, elles sont imperceptibles à l’usage. Les deux smartphones sont de vraies fusées.

Des photophones au sommet

On ne va pas se mentir : si les deux rivaux du jour sont de redoutables smartphones, il va être très, très compliqué pour le Honor de rivaliser avec un Xiaomi au mieux de sa forme sur sa nouvelle génération. Autant l’écrire, le Xiaomi 15 Ultra est probablement le meilleur photophone de sa génération.

Xiaomi 15 Ultra :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.6, OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif 3X : 50 Mpx, f/1.8, OIS ;

Téléobjectif 4,3X : 200 Mpx, f/2.6, OIS ;

Selfie : 32 Mpx, f/2.2.

Honor Magic 7 Pro :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.4-2.0, OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/2.0 ;

Téléobjectif 3x : 200 Mpx, f/2.6 ;

Selfie : 50 Mpx, f/2.0.

S’il y a assez peu à redire sur la qualité optique des photos sorties des deux smartphones, un détail saute immédiatement aux yeux : le traitement numérique ultra agressif du Honor Magic 7 Pro. Les couleurs sont très saturées – à l’excès. Si Xiaomi a lui aussi tendance à renforcer les contrastes, les images restent tout de même plus naturelles sur ce modèle.

La même attitude se remarque sur l’ultra grand-angle, même si on peut également pointer du doigt un côté un peu artificiel sur les clichés sortis du Xiaomi 15 Ultra. Reste que, comparé au Honor Magic 7 Pro, les clichés paraissent tout de même plus agréables à l’œil.

Enfin, sur les longues focales, c’est le coup de grâce. Avec ses deux téléobjectifs, le Xiaomi se hausse à des niveaux de polyvalence extraordinaires. La qualité des clichés est étourdissante en toute situation. Attention : le Magic 7 Pro n’a pas à rougir sur bien des aspects, mais il ne tient pas la comparaison lorsqu’on observe attentivement les photos côte à côte. Le Xiaomi 15 Ultra est ici imbattable.

Petite forme pour le Honor

Enfin, en autonomie, il apparaît de nos tests et de ceux réalisés de manière standardisée par GSM Arena que le Xiaomi 15 Ultra est beaucoup plus endurant que son concurrent. On peut facilement tenir deux jours sur la batterie du premier, alors que le second s’épuisera davantage après une grosse journée.

En recharge néanmoins, le Honor Magic 7 Pro prend l’ascendant sur son rival avec une recharge complète en moins de 40 minutes. Comptez plutôt 50 minutes pour le Xiaomi 15 Ultra.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Xiaomi 15 Ultra ou Honor Magic 7 Pro : lequel choisir ?

On s’attendait naturellement à un duel assez serré. Et il ressort de notre comparatif que les deux smartphones ont chacun leurs qualités et leurs défauts.

Le Xiaomi, par exemple, brille particulièrement pour sa prestation photo – inattaquable. Son écran est également un atout de poids. Il est presque deux fois plus lumineux que celui du Honor !

Chez Honor, on applaudit en particulier un design très soigné et une interface plus alléchante que chez le concurrent. Il sera d’ailleurs supporté plus longtemps avec des mises à jour pendant cinq ans.

Finalement, il faut prendre en compte le prix. Soyons réalistes : à bilans aussi positifs, il nous paraît injustifié de préférer le Xiaomi 15 Ultra, vendu 500 euros de plus que son concurrent. Le rapport qualité-prix du Honor Magic 7 Pro est excellent, même si certaines de ses failles ont été mises en lumière ici. Maintenant, si vos finances vous le permettent, foncez sur le Xiaomi 15 Ultra !