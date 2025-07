Comment gagner des points Microsoft pour prolonger le suivi de Windows 10 gratuitement

Microsoft offre à celles et ceux qui utilisent encore Windows 10 un suivi logiciel de un an supplémentaire à condition de troquer des « points » virtuels. Voici comment en obtenir.

Vous avez peut-être vu dans les paramètres de votre ordinateur une nouvelle petite ligne vous invitant à participer à un programme pour prolonger la vie de Windows 10. Cela fait suite à une décision de Microsoft d’offrir un an de suivi logiciel supplémentaire après l’abandon officiel de l’OS en octobre prochain.

Maintenant que l’offre est disponible, il est possible d’en profiter gratuitement en synchronisant ses paramètres Windows sur OneDrive ou en dépensant 1000 « points » Microsoft sans avoir à ne rien faire d’autre. Ces jetons virtuels ne sont pas bien difficiles à obtenir si vous voulez prolonger la vie de votre PC sans avoir à utiliser le cloud Microsoft.

Les points sont d’ailleurs si faciles à obtenir que vous en avez déjà peut-être un petit paquet. Pour vérifier ce que vous avez déjà en stock, il suffit de se connecter au portail Microsoft Rewards et de voir votre compte total de points disponibles dans le bandeau tout en haut du site. En descendant sur la page, vous verrez toutes les manières de faire monter votre score.

La manière la plus efficace de commencer est de télécharger et installer l’application Bing sur votre téléphone. Une fois connecté à votre compte Microsoft, cela devrait vous rapporter 500 points. La moitié du boulot est déjà fait. Une fois connecté à votre compte Microsoft (le même que vous utilisez sur votre machine Windows), sélectionnez le dernier onglet en bas à droite, puis cliquez sur « Rewards ».

De là, vous verrez des suggestions d’actions à faire pour gagner des dizaines de points. Cliquez sur chacune (comme « Faire une recherche sur Bing à propos de votre film préféré ») et choisissez les propositions faites par le moteur de recherche pour commencer à engranger des points. Il vous faudra parfois faire plusieurs essais pour gagner la récompense liée. Complétez les « défis » présents sur cette page chaque jour et les 1000 points devraient être vite atteints.

Si vous êtes sur ordinateur, rendez-vous sur la page d’accueil de Bing (pensez bien à vous connecter) et cliquez sur le logo en forme de médaille en haut à droite. En cliquant sur les liens présents dans le volet qui s’ouvre, vous devriez voir votre cagnotte grimper à vue d’œil. La plupart des « défis » ne sont pas plus compliqués d’une bête recherche Bing prédéterminée. Attention, certaines offres ne sont disponibles que certains jours de la semaine.

En quelques jours tout au plus, vous devriez atteindre les 1000 points nécessaires à l’éligibilité du suivi Windows 10 et cela ne vous aura coûté que quelques recherches Bing. La somme des points est d’ailleurs tellement facile à obtenir qu’on se demande pourquoi Microsoft n’a pas rendu cette année de suivi logiciel gratuite plutôt que de forcer l’utilisation de son moteur de recherche de façon artificielle.

