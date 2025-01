L’iPhone s’invite dans le menu Démarrer de Windows 11 : comment ça marche

Sur Windows 11, il est désormais possible de se connecter à des appareils sous iOS et Android directement depuis le menu Démarrer. Une fonctionnalité qui est encore en phase de test, mais qui devrait être déployée pour tous dans le courant de l’année.

Windows 11 veut vous permettre de contrôler plus facilement votre smartphone depuis votre PC // Source : Microsoft

Windows et le menu Démarrer, c’est une histoire d’amitié qui dure depuis si longtemps qu’on peine à imaginer l’un sans l’autre. Le dernier est là depuis (presque) toujours, et il n’a cessé d’évoluer avec les goûts et les besoins des utilisateurs (et de la firme de Redmond). Aujourd’hui, on lui offre même une place bien au centre de la barre de tâches, tant il sert à afficher des publicités et à regrouper des outils indispensables.

Depuis le printemps 2024, il permet même d’afficher des informations concernant votre smartphone Android, tant que celui-ci est bien connecté à Windows 11 via l’application Mobile connecté. L’état de la batterie du téléphone, les messages et appels non lus ou bien les dernières notifications sont autant de données qui sont rapidement visibles depuis le menu Démarrer, dans un nouveau panneau placé à sa droite.

L’iPhone dans le menu Démarrer de Windows 11

Dans un billet de blog, Microsoft vient d’annoncer une mise à jour de ce panneau, qui permet désormais de connecter un téléphone directement depuis le menu Démarrer, sans à avoir à parcourir les paramètres du système. Toutes les fonctionnalités offrant une interactivité entre un smartphone et Windows ne sont pas toujours des plus simples à appréhender (nous avons même dû vous proposer un tutoriel pour vous aider à configurer l’une d’entre elles) et c’est un pas en avant vers davantage d’accessibilité.

Mieux encore, un nouveau bouton « Envoyer des fichiers » permet, comme son nom l’indique, d’échanger des images, vidéos ou tout autre document entre le téléphone et le PC. Là encore, c’est un bon point niveau accessibilité, car quand il s’agit de s’envoyer rapidement une photo d’un appareil à l’autre, il n’y a rien de plus frustrant que de devoir franchir plusieurs étapes avant d’y arriver.

Enfin, dernière bonne nouvelle, et pas des moindres : les utilisateurs d’iPhone sont aussi concernés. Ils vont non seulement enfin pouvoir accéder à leurs smartphones depuis le menu Démarrer, ce qui n’était possible qu’avec un appareil Android jusqu’à maintenant, mais ils ont aussi déjà accès aux deux autres fonctionnalités précédemment citées.

Votre iPhone directement accessible depuis le menu Démarrer de Windows 11, c’est désormais possible // Source : Microsoft

Une mise à jour encore à l’essai

Pour pouvoir bénéficier de tout ceci, il y a quelques prérequis à respecter. Tout d’abord, Mobile connecté doit être installé et configuré sur le smartphone à relier. Ensuite, celui-ci doit être connecté au PC via Bluetooth.

Pour finir, il s’agit pour le moment d’une mise à jour en phase de test. Seuls les abonnés au programme Insider y ont donc pour le moment accès. Plus précisément ceux étant membres des canaux Dev (Build 26120.3000 ou plus) ou Beta (Build 4805 ou plus).

On ne sait évidemment pas quand tout le monde pourra profiter de cette mise à jour. Toutefois, sa présence dans le canal Beta indique que Microsoft a bien avancé dans son développement, et qu’il ne faudra sûrement pas attendre trop longtemps avant qu’elle ne soit déployée dans la version stable de Windows 11.

