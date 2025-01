Il était temps : Windows 11 s’enrichit enfin d’un indicateur de pourcentage de batterie

Microsoft s’apprête à combler une lacune majeure de Windows 11 en introduisant un indicateur de pourcentage de batterie dans la barre des tâches. Il s’agit pourtant d’une fonctionnalité qui aurait dû être présente dès le lancement de l’OS.

Source : phantomofearth sur X

L’indicateur de pourcentage de batterie restante dans votre appareil, longtemps attendue par les utilisateurs d’ordinateurs portables, apparaît enfin dans la dernière version de développement de Windows 11.

Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient passer leur souris sur l’icône de batterie pour connaître le niveau exact de charge, contrairement aux autres systèmes d’exploitation mobiles et de bureau qui affichent cette information directement. Cette nouvelle fonction permettra d’afficher le pourcentage directement à côté de l’icône, offrant ainsi une meilleure visibilité de l’autonomie restante.

L’indicateur de batterie se met à jour sur Windows 11

Découverte par le développeur PhantomOfEarth sur X, cette nouveauté s’accompagne d’autres améliorations de l’indicateur de batterie. L’icône adoptera désormais une couleur orange en mode économie d’énergie et verte pendant la charge, rendant l’état de la batterie plus facilement identifiable.

Pour les utilisateurs impatients, il est possible d’activer cette fonction dès maintenant dans la version Insider, sur la build 26120.2992, via l’outil Vivetool. La procédure requiert l’exécution d’une commande spécifique suivie d’un redémarrage du système. Une fois activée, l’option sera accessible dans les paramètres système sous « Système > Alimentation > Pourcentage de batterie ».

Microsoft offre également la possibilité de désactiver cet affichage, permettant aux utilisateurs de conserver une barre des tâches épurée s’ils le souhaitent. Cette flexibilité témoigne de la volonté de l’entreprise de répondre aux différentes préférences des utilisateurs.

Bien que la fonction soit encore en phase de développement et non officiellement annoncée par Microsoft, son introduction est une amélioration significative de l’expérience utilisateur sur Windows 11, particulièrement pour les utilisateurs mobiles qui ont besoin de surveiller régulièrement leur niveau de batterie. Heureusement, les nouvelles puces d’Intel ou d’AMD sont arrivées récemment, et offrent aux machines une autonomie bien plus conséquente.