Intel annonce ses nouvelles puces : de quoi revenir en grâce ou un échec de plus ?

Le CES est le terrain d’affrontement d’AMD, Intel et Nvidia autour des puces qui vont équiper nos appareils électroniques en 2025. Pour Intel, l’objectif est de remonter la pente après des mois très difficiles.

Intel est en crise. La marque fait face aux défis les plus importants de son histoire et n’arrive plus vraiment à convaincre. En 2025, la marque doit absolument relever la barre pour s’en sortir.

C’est tout l’enjeu de sa présentation au CES 2025 où la marque déploie sa génération Intel Core Ultra 200 « Arrow Lake » sur les PC portables.

Les meilleurs processeurs pour les PC portables ?

Après le lancement des Intel Core Ultra 200S « Arrow Lake », voici venu les nouvelles séries :

Intel Core Ultra 200U, pour les ultraportables avec un maximum d’autonomie ;

Intel Core Ultra 200H, pour les ultraportables misant sur les performances ;

Intel Core Ultra 200HX, pour les PC portables classiques et performants (en association avec une puce graphique dédiée Radeon ou GeForce)

Les processeurs Intel Core Ultra 200H utilisent les nouveaux GPU Intel Arc avec les instructions XMX, permettant des nouvelles applications dans l’IA et l’utilisation du système XeSS (le DLSS d’Intel). Côté CPU, on passe aux architectures Lion Cove et Skymont, pour augmenter les performances de 15% en mono et multi threads.

La gamme 200HX monte encore d’un cran en proposant un NPU intégré de 13 TOPS, une première pour un processeur Intel de ce calibre.

Les premiers PC portables qui intégreront ces puces sont attendus dès le premier trimestre de l’année. Intel entend donc lancer le plus vite possible toute une gamme de nouvelles machines.

Ce sont les tests de ces PC et les comparaisons avec les solutions ARM Qualcomm et AMD Ryzen qui permettront de trancher.