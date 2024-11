Qualcomm veut bousculer Intel et AMD sur le prix des PC portables avec ses prochaines puces

À l’occasion de son Investor Day 2024, tenu cette semaine, Qualcomm a précisé sa stratégie relative au secteur du PC portable. Après avoir investi le marché avec ses Snapdragon X Plus et X Elite, destinés respectivement aux machines milieu et haut de gamme, la firme lorgne désormais… sur l’entrée de gamme.

Crédit photo : OtaXou

Qualcomm entame la phase 2 de son programme d’invasion progressive du marché des PC portables. Après s’être attaqué, avec une certaine férocité, à AMD et Intel sur les segments milieu et haut de gamme simultanément, la firme affiche désormais l’ambition de s’implanter, aussi, sur des machines beaucoup plus abordables.

Dans le cadre de son Investor Day 2024, le géant américain a précisé certains points de sa nouvelle feuille de route. Une feuille de route placée sous le signe de la croissance et de la diversification (l’une allant rarement sans l’autre).

Qualcomm a détaillé une partie de son plan pour le marché laptop // Source : Qualcomm via Neowin

D’ici 2029, Qualcomm prévoit par exemple que 30 à 50% des PC vendus ne seront plus basés sur l’architecture x86, mais sur le design ARM : celui exploité par ses processeurs Snapdragon X Plus et X Elite, désormais bien implantés sur le marché laptop. Cette architecture représenterait alors 4 milliards de dollars de revenus selon l’entreprise, qui a bien l’intention d’en croquer une large partie.

Des puces Snapdragon X bientôt sur des PC à moins de 700 euros

Comme évoqué plus haut, Qualcomm s’est pour l’instant concentré sur la commercialisation de ses puces Snapdragon X Elite (positionnées sur le haut de gamme, sur des appareils vendus majoritairement à plus de 1200 euros en France) et Snapdragon X Plus (vouées cette fois au milieu de gamme, sur des PC disponibles dès 900 euros sous nos latitudes).

Source : Qualcomm via Neowin Source : Qualcomm via Neowin

La prochaine étape sera donc le lancement de nouvelles références, destinées cette fois à l’entrée de gamme. Avec elles, Qualcomm veut s’aventurer sur les PC portables commercialisés à partir de 600 dollars outre-Atlantique (vraisemblablement aux environs de 700 euros chez nous).

L’idée serait alors, très logiquement, de proposer une puce capable de répondre à chaque gamme de PC. Avec ses différentes solutions, la firme prévoit ainsi d’être en mesure de répondre à 70% des besoins sur le marché du PC portable Windows. Elle promet par ailleurs que plus de 100 modèles de PC portables seront équipés de ses Snapdragon X d’ici 2026. Face à AMD et Intel, la percée serait alors encore plus notable.

Dès l’année prochaine, Qualcomm devrait en outre introduire une nouvelle fournée de processeurs Snapdragon X Plus / X Elite basée sur des coeurs CPU Oryon de 3ème génération. Ces derniers auront la responsabilité d’offrir un important bond générationnel, aussi bien sur les performances que sur l’efficacité énergétique.