Test de la Redmagic Astra : la tablette compacte qui défie l’iPad mini

La tablette gaming Redmagic Astra débarque sur le marché avec une promesse alléchante : offrir les performances d’un smartphone haut de gamme Android dans un format ultra-compact de 9 pouces. Après plusieurs semaines d’utilisation, cette tablette chinoise mérite-t-elle vraiment le détour face à la concurrence établie ?

En tant qu’utilisateur de longue date d’iPad mini et ancien possesseur d’une tablette Google Nexus (oui, souvenez-vous), j’apprécie particulièrement ce format intermédiaire qui trouve naturellement sa place aux côtés d’un smartphone un peu plus compact. L’idée est simple : avoir un écran plus confortable pour regarder des films, prendre des notes ou jouer sans épuiser la batterie de son téléphone principal.

Fiche technique : du haut de gamme dans un petit format

La Redmagic Astra impressionne d’emblée par sa fiche technique musclée. Son processeur Snapdragon 8 Elite, accompagné de jusqu’à 24 Go de RAM LPDDR5T et 1 To de stockage UFS 4.1 Pro, place cette tablette au niveau des smartphones les plus performants du marché. Une configuration qui dépasse largement l‘iPad mini 7 et ses 8 Go de RAM.

Caractéristiques Redmagic Astra iPad mini 7 Écran OLED

9,06″

165 Hz

2400 x 1504 pixels LCD

8,3″

60 Hz

2266 x 1488 pixels Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Apple A17 Pro RAM 12/16/24 Go LPDDR5T 8 Go Stockage 256 Go/512 Go/1 To UFS 4.1 128/256/512 Go Batterie 8200 mAh 5078 mAh Charge 66W (35W Europe) 20W Poids 370 g 293 g Prix À partir de 499 € À partir de 609 €

L’écran OLED de 9,06 pouces est certainement la spec la plus impressionnante de la tablette. Avec sa définition 2,4K (2400 x 1504 pixels), son taux de rafraîchissement jusqu’à 165 Hz et sa luminosité maximale annoncée à 1600 nits, il surpasse techniquement l’écran LCD de l’iPad mini. La couverture complète de l’espace colorimétrique DCI-P3 garantit des couleurs fidèles et éclatantes, particulièrement appréciables pour le contenu HDR.

Un design soigné mais perfectible

Construction et ergonomie

La Redmagic Astra mise sur un châssis en aluminium qui lui confère une excellente rigidité malgré ses 6,9 mm d’épaisseur. À 370 grammes, elle reste dans la moyenne de sa catégorie, légèrement plus lourde que l’iPad mini (293 g) mais tout à fait acceptable pour une utilisation prolongée. Le revêtement en verre protégé par du Gorilla Glass offre une prise en main agréable, même si la surface peut s’avérer un peu glissante par moments.

L’agencement des ports et boutons révèle quelques choix intéressants. Le bouton d’alimentation intégrant le capteur d’empreintes digitales se trouve sur le côté gauche en mode paysage, ce qui peut demander un petit temps d’adaptation selon l’orientation. Heureusement, la reconnaissance faciale fonctionne de manière fiable et compense cette petite particularité ergonomique.

Redmagic a choisi un design sobre et élégant, loin des excès gaming habituels de la marque. Les bordures de 45 mm restent raisonnables pour une tablette de cette taille, et l’absence de bosse de caméra permet un positionnement parfaitement plat sur un bureau. L’éclairage RGB discret à l’arrière peut être personnalisé ou désactivé.

La construction inspire vraiment confiance : aucun craquement lors des tests de torsion, assemblage précis et finition soignée. La certification IP54 offre une protection de base contre les projections d’eau et la poussière, un petit plus appréciable.

Écran et qualité d’affichage

L’écran OLED est indéniablement le point fort de cette tablette. Les couleurs sont éclatantes, les noirs profonds et les angles de vision excellents.

Et ça donne quoi en pratique ? La Redmagic Astra délivre des performances colorimétriques très bonnes, particulièrement en mode « Couleurs normales » avec un DeltaE moyen de 1,78 (seuil d’excellence < 2). Cette valeur indique que les couleurs affichées sont quasi-imperceptibles à l’œil nu par rapport à la référence. Le DeltaE maximum de 2,88 reste dans des limites très acceptables.

Avec 639 nits de luminosité maximale, l’écran offre une lisibilité correcte en extérieur sans être exceptionnel. Cette valeur est suffisante pour un usage quotidien mais pourrait montrer ses limites sous un soleil direct intense.

En termes de couverture colorimétrique, les résultats révèlent une couverture sRGB/BT.709 de 140 %, ce qui est excellent et garantit des couleurs vives et saturées. La couverture DCI-P3 de 94 % est particulièrement notable pour une tablette gaming. La couverture BT.2020 de 63 % reste dans la moyenne actuelle.

Les certifications HDR10+ et Dolby Vision, absente des caractéristiques officielles mais bien présentes, sont tops. La Redmagic Astra bénéficie de la certification Widevine L1, garantissant la lecture de contenus HD et 4K sur toutes les plateformes de streaming (Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc.).

Performances : la puissance au service du gaming

Processeur et refroidissement

Le Snapdragon 8 Elite déploie toute sa puissance dans cette tablette compacte. Les benchmarks confirment les performances exceptionnelles, elle se classe parmi les smartphones les plus puissants de l’année.

C’est assez rare sur le marché des tablettes, excepté pour l’iPad Pro et l’iPad Air. Le score AnTuTu de 2,542 millions de points est vraiment impressionnant aussi.

Le système de refroidissement ICE-X à 13 couches, complété par un ventilateur actif, maintient les températures sous contrôle. Lors des tests de stress prolongés, la température externe n’a jamais dépassé 36°C, témoignant de l’efficacité du système thermique.

Le ventilateur actif, même s’il peut paraître superflu sur une tablette, contribue efficacement à la gestion thermique. Son fonctionnement reste silencieux en usage normal et ne se fait entendre que lors des phases de charge intensive. Cette solution technique permet de maintenir les performances même lors d’utilisations prolongées. Je dois l’avouer, c’est mieux que ce que l’on attendait.

Par contre, on a mené un stress test d’une heure sur le CPU pour voir comment il se comporte au delà de quelques minutes en charge extrême.

Notre test montre que le CPU a maintenu des performances élevées (384 GIPS maximum) peu de temps finalement. Au début du test, le téléphone est « froid » et peut maintenir 100 % des performances. Mais après quelques minutes, la chaleur s’accumule dans le châssis et les systèmes de refroidissement atteignent leurs limites. La tablette va donc réduire les fréquences d’horlog des core pour retrouver un équilibre thermique autour de 52 % des performances maximales (231 GIPS en moyenne).

Le throttling observé sur la RedMagic Astra est en réalité totalement normal et même souhaitable : après quelques minutes de stress test extrême, le CPU réduit ses performances de 100 % à 52 % pour éviter la surchauffe, ce qui est exactement ce qu’il doit faire pour protéger les composants.

Ce n’est pas grave car un stress test d’une heure ne reflète aucun usage réel – même les jeux les plus intensifs ne sollicitent jamais le CPU à 100% en continu, de plus le système trouve rapidement un équilibre stable plutôt que de continuer à chuter, les performances augmentent même par la suite, ce qui montre une bonne gestion thermique, et dans l’usage quotidien (gaming, applications, navigation), vous ne rencontrerez jamais ce niveau de throttling car ces activités utilisent le CPU par à-coups avec des phases de repos naturelles.

Malgré tout, on aurait imaginer une meilleure courbe avec autant d’effort déployé sur le refroidissement. Ici, Redmagic semble avoir privilégié la chauffe, ce qui est peut-être la meilleure chose.

Performances gaming et émulation

Les jeux tirent pleinement parti de cette puissance impressionnante. Genshin Impact tourne de manière parfaitement fluide en qualité maximale, tout comme Call of Duty Mobile ou PUBG Mobile.

Mais là où cette tablette devient vraiment passionnante, c’est dans sa capacité à aller bien au-delà des jeux Android classiques. Avec de telles performances, on peut s’aventurer vers l’émulation poussée : les consoles rétro tournent évidemment sans broncher, mais même des systèmes plus récents comme la Nintendo Switch via Yuzu donnent des résultats très convaincants.

Le plus impressionnant reste l’émulation PC avec Winlator, qui permet de faire tourner d’anciens jeux Windows directement sur Android. J’ai pu tester avec succès plusieurs titres en baissant légèrement les paramètres (définition HD). C’est largement faisable dans des conditions correctes.

La batterie de 8200 mAh autorise des sessions de jeu vraiment prolongées : comptez environ 5,5 heures sur des jeux gourmands en qualité maximale, soit largement suffisant pour la plupart des utilisateurs. La charge rapide de 66 W (35 W en Europe) permet une recharge complète en 71 minutes selon le constructeur.

Alors, pourquoi 35 W en Europe ? Ce n’est pas due à une réglementation européenne spécifique sur la puissance de charge. Et personnellement, j’ai mesuré 49 W en pic de charge filaire. Donc, c’est un point étrange qui mériterait des précisions de la part de Redmagic.

Logiciel : entre richesse et complexité

Redmagic OS 10.5

Redmagic OS 10.5, basé sur Android 15, arrive pas mal de personnalisations et d’optimisations gaming assez intéressantes. L’interface est correcte, plus sobre que les précédentes versions, avec moins d’éléments visuels agressifs qu’avant. Cependant, certains choix restent un peu déroutants, notamment la multiplication des applications préinstallées.

L’interface intègre de nombreuses fonctionnalités gaming pratiques : mode gaming dédié, optimisation des performances par jeu, réglages audio spécialisés. Le Game Space (accessible via le slider sur le côté) centralise la bibliothèque de jeux et propose des paramètres avancés pour chaque titre, ce qui est plutôt bien pensé.

Applications préinstallées

Le niveau de « bloatware » reste malheureusement assez élevé. La tablette embarque une quinzaine d’applications tierces, dont des jeux, des utilitaires et même une application de rencontre pour les plus de 50 ans (vraiment !). Heureusement, la plupart peuvent être désinstallées ou désactivées assez facilement.

Les raccourcis vers des jeux à télécharger encombrent également l’interface. C’est un peu trop agressif, et cela nuit à l’expérience utilisateur, surtout sur un produit vendu à ce prix. Mais bon, c’est malheureusement devenu assez courant dans l’écosystème Android (chinois).

Fonctionnalités gaming

Le bouton Magic Key physique est sympa. Configurable via un interrupteur à glissière, il permet de lancer rapidement le Game Space ou d’autres applications définies.

Les options restent un peu limitées (appareil photo, lampe torche, enregistreur vocal) mais s’avèrent pratiques au quotidien.

Les optimisations gaming incluent la gestion intelligente du CPU/GPU, la priorisation réseau et la suppression des notifications en jeu. Ces fonctionnalités, bien que classiques maintenant, restent efficaces pour une expérience gaming optimale sans interruptions.

Mises à jour et support

Redmagic promet 5 années de mises à jour logicielles en Europe, dont les mises à jour Android et les correctifs de sécurité. C’est une révolution chez Redmagic, on est pas habitués à en avoir autant. Le constructeur semble prendre au sérieux le support logiciel, ce qui est plutôt rassurant par rapport à certains concurrents.

Prix et disponibilité : un positionnement agressif

La Redmagic Astra adopte une stratégie tarifaire particulièrement agressive. La version 12 Go + 256 Go débute à 499 dollars, tandis que la configuration maximale 24 Go + 1 To culmine à 849 euros. Ces prix placent la tablette en concurrence directe avec l’iPad mini, vendu 609 euros en version 64 Go.

Alternatives : un marché de niche

Le marché des tablettes 9 pouces reste largement dominé par l’iPad mini d’Apple, référence incontournable depuis des années.

Face à cette hégémonie, les alternatives Android peinent vraiment à s’imposer. La Lenovo Legion Tab, avec son écran de 8,8 pouces et sa batterie de 6550 mAh, est le concurrent le plus direct. Cependant, difficile de la trouver en Europe.

Pour les utilisateurs recherchant la puissance brute dans un format compact, la Redmagic Astra s’impose comme une option quasi unique sur le marché Android.

Il faudra voir du côté de la Redmi K Pad, mais Xiaomi ne l’a pas encore confirmée en Europe.

Enfin, si vous cherchez de la puissance et que vous n’êtes à quelques centimètres près, l’iPad Air avec sa puce M2 est quand même une tablette très puissante qui permet de faire beaucoup de choses. Il faut juste augmenter un peu votre budget, de 150 euros environ.

Vous pouvez également consulter notre guide des meilleures tablettes.

