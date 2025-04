Test de l’Oppo Pad 3 Pro, une tablette qui se veut premium mais pas trop

Cette nouvelle tablette succède à l’Oppo Pad 2, un modèle proche de la première OnePlus Pad. Et, devinez quoi ? L’Oppo Pad 3 Pro est presque un clone parfait de la OnePlus Pad 2. Les deux appareils partagent de nombreux points en commun, malgré quelques différences résiduelles.

On retrouve ainsi des caractéristiques techniques très similaires pour l’écran de l’Oppo Pad 3 Pro. De même pour le châssis des deux modèles qui sont très proches l’un de l’autre, à quelques grammes près. En bref, ce sont deux clones, mais est-ce que la proposition d’Oppo est intéressante malgré tout ?

Fiche technique

Modèle Oppo Pad 3 Pro Dimensions 195,06 cm x 268,66 mm Taille de l’écran 12,1 pouces Définition 3000 x 2120 pixels Densité de pixels 303 ppp Technologie de l’écran LCD Modèle du processeur Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire vive (RAM) 12 Go Mémoire interne 256 Go Appareil photo (dorsal) 13 Mp Appareil photo (frontal) 8 Mp Enregistrement vidéo 4K@30 IPS Wifi Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 NFC Oui Étanche Non Poids 586 grammes Couleurs Bleu Fiche produit

Design commode, mais vieillot

Cette Oppo Pad 3 Pro propose un design assez classique qui, pourtant, a un aspect daté au demeurant. En commençant par la face arrière du produit, on retrouve une couleur bleue unique très foncée, avec un effet particulier. Cet effet métallique brossé semblerait très premium, à une condition. Il aurait fallu que les bordures de l’appareil ne soient pas autant arrondies. J’ai l’impression d’avoir une vieille tablette Boulanger Essentiel B, qui apparaissait déjà faussement premium.

Cela reste un avis subjectif, certains apprécieront peut-être un design du genre. Autrement, je l’évoquais, on retrouve, à l’arrière et sur les côtés, des tranches fortement arrondies. Ce choix peut être surprenant quand les tranches ont tendance à devenir de plus en plus plates.

Autre point de design sur la face arrière, le logo ‘Oppo’ est placé horizontalement au milieu de la tablette. Quant à l’unique capteur photo, celui-ci est centré sur le haut en position paysage, dans un bloc en forme de cercle. Étant le seul capteur photo, il est au centre de ce cercle, accompagné d’un flash sous lui.

Le placement de ce capteur photo et du logo Oppo n’est pas anodin. En les disposant à l’horizontale, on comprend une certaine volonté d’utiliser le produit au format paysage et non au format portrait comme un smartphone.

Mais avec une tablette qui s’offre un grand écran de 12.1 pouces, on peut comprendre qu’elle soit plus à son affaire dans les contenus multimédias que sur TikTok. C’est un format généreux qui permet de conserver quelque chose de portable et facile à prendre en main.

La prise en main, par ailleurs, est très agréable. Les bordures de la tablette ne sont ni trop fines, ni trop épaisses, permettant un juste milieu profitable pour l’utiliser à deux mains.

Pour achever le tour du propriétaire, le capteur selfie est logé sur le haut et au milieu de la tablette quand on la place en mode paysage. Cela aidera à réaliser des visios facilement, mais les selfies en portrait seront plus complexes. En même temps, nous avons tous un smartphone dans la poche pour cet usage.

Clavier de l’Oppo Pad 3 Pro, presque parfait

En plus de la tablette, nous avons reçu un ensemble d’accessoires, comprenant une coque et un clavier tout-en-un. Cet ensemble permet de transformer la tablette en un ordinateur portable. C’est assez classique désormais et, ici, la solution aurait pu être presque parfaite.

Le clavier en lui-même est très confortable. Le choix d’un similicuir donne un aspect plus premium au produit. Les touches sont suffisamment grandes malgré les contraintes d’espace. Le trackpad aurait néanmoins pu être légèrement plus large, et de cette façon plus confortable.

Un autre point positif, c’est que la fixation de ce clavier se positionne sur le dessous de la tablette, avec une coque / béquille à aimanter séparément à l’arrière de la tablette. Cette configuration en deux morceaux permet de retirer le clavier, mais de profiter tout de même d’une tablette avec juste un trépied, qui ne prend pas trop de place en profondeur. C’est idéal sur des tables fines ou pour profiter de la tablette dans le lit.

Là où le bât blesse, c’est sur ce support aimanté justement. Cette béquille qui se déplie s’est parfois détachée en la manipulant. On dirait que l’aimant n’est pas assez puissant pour parfaitement retenir la coque. C’est assez dommage pour un prix de 149 € tout de même. Ajoutons un autre point négatif au crédit de cet accessoire : il n’est disponible qu’en QWERTY. Oui, Oppo ne propose aucune version en layout français.

Un stylet enfin stylé !

Au-delà du jeu de mots évident, je vous assure que ce stylet est enfin stylé. La plupart des options proposées par les marques sont classiques et se ressemblent toutes. Un stylet plus ou moins épais, dans un plastique vu et revu, en blanc ou en noir pour les constructeurs les plus excentriques. Ici, la texture change, avec un effet cuir. C’est original et pratique. La prise en main est meilleure, il y a moins de glissements du stylet et ça aide à l’écriture.

Mais, là encore, un léger détail subsiste : l’absence de boutons physiques.

À l’instar d’un Apple Pencil, on n’a que du tactile et parfois, ce n’est pas utile, au contraire. En l’occurrence, le stylet propose un bouton virtuel au niveau du pouce, plutôt qu’un bouton physique. Cela présente un avantage de proposer une surface tactile plus large, pour toutes les tenues de stylet possibles. Toutefois, on aurait apprécié un bouton physique qui aide à confirmer l’appui sur celui-ci. Occasionnellement, je me retrouve à appuyer plusieurs fois pour être sûr que l’action s’est bien réalisée sur le logiciel. Encore une fois, c’est dommage pour un stylet à 99 €.

Un écran classique mais vibrant

Petit rappel des caractéristiques techniques de l’écran. Celui-ci est donc d’une envergure de 12,1 pouces, ce qui est confortable sans trop en faire. La définition est de 3K, soit 3000 par 2120 pixels. C’est suffisamment détaillé pour la taille de l’écran.

Plus n’aurait pas été utile, mais moins aurait pu poser un problème si vous avez tendance à être proche de votre écran. On retrouve un taux de rafraîchissement très élevé de 144 Hz, adaptatif. C’est suffisant pour tout, de la simple navigation Web aux jeux vidéo. Toutefois, la marque annonce une luminosité maximale de 900 nits seulement.

Concrètement, en termes de mesures avec sonde de l’écran, celui-ci est plus ou moins bon selon les points. Par exemple, la luminosité de 900 nits est tout juste atteinte, avec 890, pour être précis, en HDR. La luminosité typique en SDR est d’uniquement 670 nits. Cela reste juste, mais peut convenir pour un usage en intérieur exclusivement.

L’écran propose un DeltaE moyen par défaut de 3,2, ce qui est juste au-dessus de la valeur cible de 3. Le mode de couleur vif s’emballe et monte à 3,47, ce qui est moins bon.

Cependant, le mode « pro » convient parfaitement, avec une mesure à 2,7 de DeltaE, ce qui est excellent. On ne remarquera pas la différence à l’œil nu entre la couleur affichée et la couleur réelle. Pour ce qui est de la mesure du DeltaE en HDR, on monte à 7,38, ce qui est nettement moins bon, malgré le mode pro.

Enfin, deux mesures moins bonnes sont à noter : la température des couleurs et l’espace colorimétrique. La tablette est aux alentours des 7250K de température du blanc, ce qui est trop froid. Pour la couverture colorimétrique, la tablette couvre 101 % du BT 709, 67 % du DCI P3 et 45 % du BT 2020. C’est franchement juste.

Logiciel, ColorOS à la manoeuvre

Oppo propose son logiciel ColorOS dans sa version 14. Cette interface est parmi les plus simples et bien pensées d’Android, mais sur smartphone.

Sur tablette, l’adaptation n’est que trop légère par rapport à un format qui nécessite des adaptations plus fortes. Les logiciels fournis par défaut sont suffisants, mais sans révolutionner l’usage d’un stylet sur une tablette. La prise de notes s’effectue, toutefois, elle manque de profondeur à travers un logiciel plus intéressant.

La navigation au sein de l’interface ne se fait pas sans accroc. Il manque un truc en plus qui montrerait que la tablette a droit à un logiciel dédié.

Chez Samsung, c’est par exemple Dex qui permet d’avoir une expérience pure Android par défaut ou une copie de Windows une fois ce mode activé. C’est une fonctionnalité supplémentaire qui marque vraiment la différence et permet de séparer l’utilisation en mode PC, de l’écriture avec un stylet.

Performances suffisantes pour le prix

Il ne faut pas s’attendre à retrouver le dernier SoC sur un appareil proposé à seulement 600 euros. On retrouve la puce haut de gamme de l’an dernier, le Snapdragon 8 Gen 3. Celui-ci est devenu le processeur de référence pour les appareils milieu de gamme de cette année. Il est très compétitif, d’autant que cela fait depuis quelques années que les performances ont largement dépassé les usages standards.

Moyenne normalisée des benchmarks AnTuTu, 3DMark et Geekbench 6 (du plus cher au moins cher)

Pour pousser la tablette dans ses retranchements, il faudra lancer des jeux très gourmands, comme Call of Duty, et encore, la tablette saura convenablement s’en sortir. Ce type d’appareil tagué « pro » étant plutôt destiné à un usage de bureautique, de prise de notes et de navigation Web, ces usages-là sont largement possibles avec le Snapdragon 8 Gen 3.

Stress test sur une heure, la tablette d’Oppo garde une puissance constante

Des photos avec un seul capteur

La plupart des tablettes milieu de gamme proposent désormais un unique capteur photo. De plus, elles disposent habituellement d’un capteur grand-angle très classique, pensé pour la capture de documents essentiellement, avec un logiciel adapté. Toutefois, ce n’est pas très ergonomique sur l’Oppo Pad 3 Pro.

La capture de documents est intégrée via une application dédiée, qui ne reconnaît pas que l’on capture un document pour rogner automatiquement la photo. La capture doit se lancer manuellement, avec correction de la distorsion tout de même.

Photo avec l’Oppo Pad 3 Pro de jour en x10 // Source : Maximilien Herr Photo avec l’Oppo Pad 3 Pro de jour en x5 // Source : Maximilien Herr Photo avec l’Oppo Pad 3 Pro de jour en x2 // Source : Maximilien Herr Photo avec l’Oppo Pad 3 Pro de jour en x1 // Source : Maximilien Herr

Pour les photos plus traditionnelles, on notera une certaine consistance de colorimétrie entre les différents niveaux de zoom. C’est assez logique, il n’y a qu’un capteur photo. Le zoom au-delà du x1 est donc numérique et permet d’aller jusqu’à un x10 au maximum. Nous avons tous un smartphone dans la poche, il sera toujours mieux de l’utiliser pour des photos de meilleure qualité.

Photo avec l’Oppo Pad 3 Pro de nuit en x10 // Source : Maximilien Herr Photo avec l’Oppo Pad 3 Pro de nuit en x5 // Source : Maximilien Herr Photo avec l’Oppo Pad 3 Pro de nuit en x2 // Source : Maximilien Herr Photo avec l’Oppo Pad 3 Pro de nuit en x1 // Source : Maximilien Herr

Pour ce qui est des photos de nuit, la tablette ne s’en sort pas trop mal. Cela n’est clairement pas du niveau d’un Samsung Galaxy S25 Ultra ou d’un Oppo Find X8 Pro. De toute manière, ce n’est pas le but. Mais, déjà, les photos ont une certaine qualité pour prendre un cliché sur le vif si vous n’avez que ça sous la main.

Batterie : recharge et autonomie

La batterie proposée par la tablette est de 9510 mAh. C’est massif, mais légèrement moins que les concurrents directs, comme la Honor MagicPad 2. Dans la pratique, on obtient une autonomie largement confortable. Je tourne autour des deux jours d’usage facilement. Ce n’est pas exceptionnel, c’est tout juste dans la norme.

Pour ce qui est de la recharge, le tour complet de 0 à 100 % se termine en une heure environ. Cela dépendra du chargeur que vous utiliserez, puisqu’il n’est pas fourni dans la boîte. C’est un chargeur de 67 W qu’il vous faudra au minimum. Pas de chauffe particulière lors de la recharge de la tablette. En revanche, c’est le cas pour le stylet qui a chauffé après avoir été en charge continue de 18 à 100 %. Assez surprenant pour être honnête.

Prix et disponibilité

La tablette est proposée à 599,90 € sur le site en ligne d’Oppo On retrouve une configuration unique en 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. La couleur bleue sera la seule disponible également.

Aucune personnalisation n’est donc proposée, c’est un modèle et un seul que vous pourrez vous offrir. Pour acquérir les accessoires, à savoir le stylet et la coque / clavier, il faudra aligner 249 euros supplémentaires, portant le total à 849 €.