Oppo Pad 2 : Oppo n’en a pas fini avec les tablettes tactiles

Oppo a tenu ce jour une conférence en Chine pour présenter ses nouveautés. Aux côtés des Oppo Find X6 et Find X6 Pro, la marque a annoncé sa deuxième tablette tactile, l'Oppo Pad 2, aux airs de OnePlus Tab.

La marque Oppo a dévoilé en Chine les Oppo Find X6 et Find X6 Pro : ses nouveaux flagships. Après un Find X5 Pro très réussi, ces smartphones hauts de gamme ne devraient pas sortir en France. Le fabricant revient aussi sur le marché des tablettes tactiles, après son Oppo Pad, sortie chez nous sous le nom d’Oppo Pad Air. Il a levé le voile sur l’Oppo Pad 2, qui est en fait la OnePlus Tab que nous avions pu prendre en main au MWC 2023, mais avec un logo modifié.

Un écran de 144 Hz, mais toujours du LCD

Cette tablette tactile dispose d’un écran de 11,61 pouces en LCD IPS, avec un ratio 7:5. Là où l’Oppo Pad Air avait un ratio de 16:10, la Pad 2 possède un format plus haut, qui devrait être plus confortable pour du travail bureautique, notamment en mode multitâche.

Elle offre une luminosité maximale de 500 cd/m², une définition de 2800 par 2000 pixels, mais aussi et surtout un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Pour le jeu vidéo, cela s’annonce parfait, du moment que les performances soient au rendez-vous.

Oppo précise via Weibo que son produit est compatible Dolby Vision et Dolby Atmos, ce dont on est en droit de s’attendre au vu de son positionnement. La marque se targue aussi d’avoir un Delta E inférieur à 2 sur son site.

Côté caméras, on trouve un capteur photo arrière de 13 Mpx pouvant enregistrer des vidéos jusqu’en 4K à 30 images par seconde. Il est complété par un capteur selfie de 8 Mpx qui offre des vidéos en 1080p à 30 images par seconde.

L’Oppo Pad 2 : ColorOS 13, charge rapide et beaucoup de RAM

Sur la partie hardware, l’Oppo Pad 2 est équipée d’un SoC MediaTek Dimensity 9000 gravé en 4 nm et cadencé à 3,05 GHz. Il est accompagné de 12 Go de RAM maximum en LPDDR5 et avec jusqu’à 512 Go de stockage en UFS 3.1.

Le tout fonctionnera avec ColorOS 13, l’interface de la marque basée sur Android 13. Cette tablette tactile dispose du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3 ainsi que d’un GPS : pas de port SIM en revanche.

Quant à la batterie, elle a une capacité de 9510 mAh. Selon la marque, cela devrait permettre d’atteindre les 16 heures de lecture vidéo. Une batterie qui rentre dans un corps assez fin : 6,54 mm d’épaisseur, le tout pour un poids d’environ 552 g. Là où Oppo peut frapper fort, c’est que son produit a droit à la charge SuperVOOC (norme propriétaire) en USB-C qui offre une puissance de 67 W. Oppo indique sur son site que 10 minutes de charge permettent de récupérer jusqu’à trois heures d’autonomie.

Prix et disponibilité de l’Oppo Pad 2

L’Oppo Pad 2 est prévue pour le marché chinois uniquement pour le moment, on ne sait pas si elle sortira autre part. Quoi qu’il en soit, elle sera vendue dans trois configurations différentes :

Une version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage à 2999 yuans, soit 406 euros environ ;

Une version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à 3399 yuans, soit 460 euros environ ;

Une version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage à 3999 yuans, soit 542 euros environ.

Deux coloris seront proposés : gris et or. Un stylet et un clavier seront vendus séparément. Avec cette deuxième tablette, le constructeur monte en gamme par rapport à l’Oppo Pad Air. Au regard de la fiche technique, ce modèle s’annonce assez prometteur. Reste à voir son prix si jamais elle sort en France. Par ailleurs, la OnePlus Tab, qui est exactement le même modèle, n’a toujours pas de prix pour l’Europe, à quelques semaines de sa sortie.

