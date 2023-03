Oppo Find X6 Pro et X6 officialisés : les nouveaux fleurons ne font pas de quartier

Oppo a officialisé ses Oppo Find X6 et Find X6 Pro. Tous les deux équipés d'un téléobjectif périscopique et de la nouvelle puce MariSilicon X. L'écran du modèle Pro devrait monter jusqu'à 2500 nits de luminosité.

Oppo a dévoilé ses nouveaux Oppo Find X6 et Find X6 Pro pour le marché chinois aux côtés d’une nouvelle Oppo Pad 2 et d’écouteurs, les Oppo Enco Free 3. Deux flagships dont l’avenir en Europe est encore incertain. Selon les rumeurs des dernières semaines, le modèle Pro ne devrait pas se frayer un chemin jusqu’en France.

Dans un effort d’unification, les designs des deux téléphones sont excessivement similaires, jusqu’aux blocs photos qui partagent le même nombre de capteurs et leur format arrondis et central. Seul le positionnement des appareils photo, plus centré sur le modèle Pro, permettra de les distinguer.

Téléobjectif X3 et nouvelle MariSilicon X

Sous le capot, pour la photo, Oppo a évidemment vu les choses en grand. Les deux téléphones intègrent la nouvelle puce MariSilicon X gravée ce coup-ci en 4 nm contre 6 nm pour la première génération. Pour rappel, ce NPU est censé accélérer et améliorer le traitement algorithmique, mais il peut aussi donner un coup de main pour la stabilisation du framerate en jeu et une meilleure qualité d’affichage.

Côté appareils photo, les deux modèles intègrent un téléobjectif périscopique X3 ce qui devrait permettre de concurrencer efficacement les iPhone 14 et autres Galaxy S23. L’Oppo Find X6 Pro intègre un capteur de type un pouce là où son compère se limite à un capteur plus traditionnel de 1/1,56 pouce. L’ultra grand angle est évidemment de la partie sur les deux appareils.

Plus largement, Oppo affirmer avoir « apporté d’importantes améliorations à son architecture de photographie informatique, en utilisant un algorithme de reconstruction des couleurs multi-trames pour améliorer considérablement la clarté de l’image et réduire le bruit ». La firme chinoise avance aussi qu’elle « emploie également une nouvelle technologie de matrice de photons pour augmenter la plage dynamique de la lumière et de l’obscurité jusqu’à huit fois celle de la technologie traditionnelle, restituant véritablement la lumière naturelle et les ombres sombres ». De nombreuses raisons d’espérer leur sortie en France donc.

De Snapdragon à Dimensity

Sous le capot, l’Oppo Find X6 pro intègre un Snapdragon 8 Gen 2, certainement la puce la plus puissante du marché. Le modèle vanilla n’est pas en reste : il se tourne vers MediaTek et son Dimensity 9200, une puce résolument haut de gamme également qui fait quasiment jeu égal, mais qui coûte certainement moins cher.

L’écran de l’Oppo Find X6 Pro devrait monter jusqu’à 2500 cd/m² en luminosité par endroit et 1500 cd/m² au global. Amoled, QHD+, 120 Hz en LTPO 3, cette dalle généreuse de 6,82 pouces sera protégés par du verre Corning Gorilla Glass Victus 2.

ColorOS 13.1, une version légèrement remaniée de l’excellente interface basée sur Android 13 d’Oppo est introduite sur ces terminaux. Pour la première fois, la série Find X prend en charge quatre mises à jour majeures et jusqu’à cinq ans de patchs de sécurité, deux durées qu’on peut désormais considérer comme les nouveaux standards de l’industrie. La batterie de 5000 mAh est alimenté par une charge de 100W sur le modèle Pro. Pour le modèle Vanilla, nous n’avons pas encore l’information, mais la rumeur nous dirigeait plutôt vers une batterie de 4800 mAh et une charge de 80 W, ce qui reste tout à fait confortable.

Prix en Chine et disponibilités des Oppo Find X6

L’Oppo Find X6 démarre à 4499 yuans en 12 Go de RAM + 256 Go de stockage, ce qui donnerait 610 euros HT, un tarif auquel il ne sera probablement jamais vendu. On l’attend plutôt autour des 1000 euros en France s’il vient à sortir.

L’Oppo Find X6 Pro est commercialisé à 5999 yuans, soit 812 euros HT. Là aussi, si le téléphone vient à sortir en France, il faudra plutôt l’attendre au-delà des 1200 euros.

