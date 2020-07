Gorilla Glass Victus : adieu les rayures sur l’écran de nos smartphones

Corning vient de présenter son nouveau revêtement pour vitres, le Gorilla Glass Victus. Cette nouvelle génération promet de protéger davantage nos smartphones des chocs, mais aussi et surtout des rayures.

Deux ans après l’annonce du Gorilla Glass 6, Corning revient avec une nouvelle génération de revêtement vitré pour appareils électroniques, le Gorilla Glass Victus. Une nouvelle fois, son intérêt est de rendre nos smartphones, écrans d’ordinateur et autres objets connectés plus résistants.

Chaque nouvelle génération de Gorilla Glass a apporté un peu plus de résistance, que ce soit aux chocs ou aux rayures, avec parfois des générations s’améliorant sur un point au détriment de l’autre. Avec Gorilla Glass Victus, Corning promet une nette amélioration dans les deux cas.

Plus solide et moins de rayures

Les tests de Corning ont montré qu’un appareil protégé par un revêtement Gorilla Glass Victus était capable de résister à des chutes depuis 2 mètres de hauteur, soit 40 cm de plus que la génération actuelle. Par ailleurs, l’entreprise américaine affirme également que cette vitre est deux fois plus résistante aux rayures, un problème de plus en plus récurrent sur les smartphones.

En effet, alors que les écrans cassés étaient monnaie courante voilà quelques années, nos smartphones ont fait d’énormes progrès en la matière et sont désormais bien plus solides. À moins d’une très mauvaise chute pile sur l’angle du téléphone, les coques sont devenues dispensables dans la majorité des cas. Les rayures en revanche, c’est une autre histoire.

Si certains smartphones s’en sortent bien, bon nombre d’entre eux présentent très rapidement des rayures, à la fois sur l’écran, mais aussi sur la coque arrière. Dans quelques années, cela sera peut-être aussi de l’histoire ancienne.

Pas plus cher

Un certain nombre d’utilisateurs seraient prêts à payer leur smartphone plus cher pour que celui-ci soit plus résistant. Ici, ce ne devrait pas être nécessaire. Corning promet que le prix ne change pas par rapport au Gorilla Glass 6, ce qui devrait permettre aux constructeurs de proposer cette nouvelle technologie sans surcoût.

Apple et Samsung en ligne de mire ?

Les rumeurs indiquent que le Samsung Galaxy Note 20 Ultra serait équipé de ce revêtement très résistant, mais on peut s’attendre à ce que d’autres constructeurs sautent également sur l’occasion de renforcer leurs produits. C’est le cas par exemple d’Apple qui a racheté une partie de Corning ces dernières années et utilise ses technologies pour protéger au mieux l’iPhone.

Ce n’est tout de même pas une raison pour jeter votre téléphone contre les murs…