HP Victus 16 : ce laptop gaming (avec RTX 4060 + i5 13e gen) est 410 € moins cher pour la fin des French Days

Il ne reste plus que quelques jours pour profiter des promotions des French Days et il est encore possible de trouver des pépites comme ce puissant laptop gaming parfait pour les budgets serrés. Chez Cdiscount, le HP Victus 16-r0024nf avec RTX 4060 et Intel Core i5 de 13e génération est disponible à 889,99 euros au lieu de 1 299,99 euros.

Avec sa gamme Victus, l’américain HP en temps normal reconnu pour ses équipements bureautiques propose là tout un catalogue de configurations dédiées au gaming. De plus, il ne lésine pas sur la qualité et la puissance des composants comme sur ce HP Victus 16-r0024nf doté d’une RTX 4060 et d’un processeur Intel Core i5 de 13e génération. Pour les derniers jours des French Days, ce PC portable gaming parfait pour les budgets serrés voit son prix chuter de 410 euros chez Cdiscount.

Le HP Victus 16-r0024nf en résumé

Une dalle IPS-LCD de 16,1 pouces en définition Full HD

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Un combo RTX 4060 + Intel Core i5 de 13e génération

16 Go de RAM DDR5 et un SSD de 512 Go

Au lieu de 1 299,99 euros habituellement, le HP Victus 16-r0024nf est maintenant disponible en promotion à 889,99 euros chez Cdiscount avec le code promo 10DES79.

Une configuration en béton et à un excellent prix !

Le HP Victus 16-r0024nf fait partie des dernières configurations gaming du constructeur américain, marquées par l’introduction des RTX 4000. On retrouve ici une RTX 4060 capable de déployer assez de puissance pour faire tourner les derniers jeux AAA en Full HD, voire en QHD dans certains cas, sans oublier que la nouvelle architecture Ada Lovelace lui confère de meilleures performances en ray-tracing que la génération des RTX 3000, une consommation électrique mieux maîtrisée et le DLSS 3 pour booster considérablement la qualité de l’image.

Avec la RTX 4060, cette configuration s’appuie sur un Intel Core i5-13500H, un processeur doté de pas moins de 12 cœurs, cadencé par défaut à 3,5 GHz et à 4,7 GHz en mode turbo boost. Il est assisté ici par 16 Go de RAM DDR5 et d’une puce graphique Intel Iris Xe sur laquelle le HP Victus 16 bascule pour réaliser des tâches graphiques légères et éviter de recourir constamment à la RTX 4060. Précisons que le ce laptop est livré sans OS, il faut donc investir un supplément pour pouvoir l’utiliser pleinement. On peut d’ailleurs trouver ces pilotes directement sur le site de HP.

Un écran basique qui mise sur la fluidité

Le HP Victus 16-r0024nf fait aussi mouche avec son écran de 16,1 pouces, il s’agit plus précisément d’une dalle IPS-LCD en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cette fréquence d’affichage est plus que suffisante pour profiter des jeux nerveux tels que les FPS et les jeux de course dans des conditions optimales. Pour ce qui est de la dalle IPS, elle est très prisée des gamers grâce à ses angles de vision ouverts et sa bonne restitution des couleurs.

À l’instar des autres PC portables gaming, le HP Victus 16-r0024nf n’est pas le plus mobile à cause de son épaisseur mais surtout de son poids de 2,3 kg. En revanche, la connectique est complète avec trois ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI 2.1, un port Ethernet RJ45 et un port jack 3.5 mm. Enfin, le constructeur américain précise que ce laptop embarque une batterie de 70 Wh pour une autonomie de plus de 9 heures. Un temps qu’il doit être possible d’atteindre en faisant seulement du traitement de texte, en jeu, il vaut mieux laisser l’alimentation branchée.

Pour ne rien rater des French Days 2024

La première édition des French Days pour l’année 2024 se tiendra du mardi 30 avril à partir de 7h jusqu’au mardi 7 mai à 23h59. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchands :

Les French Days par catégories :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.