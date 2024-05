Sonnerie, vibreur, silencieux... votre téléphone fait-il encore du bruit ?

Alors, votre téléphone est-il le plus souvent en mode vibreur, silencieux, ou sonnerie ? La question se pose et semble sous-tendre un débat générationnel. C'est donc notre sondage de la semaine !

Notre usage du téléphone a profondément changé 30 dernières années. Mais certaines choses restent, comme le mode de notification qui peut être configuré comme bon nous semble depuis les premiers téléphones portables.

Il est maintenant possible de configurer avec précision à quel moment notre smartphone peut vibrer, sonner, ou reste silencieux. Mais nous avons toutes et tous notre mode par défaut, celui qui nous semble le plus fiable et adapté à notre vie de tous les jours.

Votre téléphone fait-il encore du bruit en 2024 ?

Nous avons voulu savoir quel était votre mode de prédilection sur votre téléphone. On sait évidemment que celui-ci peut changer selon votre localisation ou situation (en repas, famille, cinéma), mais on s’intéresse ici du mode le plus souvent actif, celui que vous utilisez la majeure partie du temps.

Je suis en silencieux par défaut

Je reste en mode vibreur la plupart du temps

Le mode "sonnerie", le plus souvent

Vous pouvez bien évidemment compléter votre réponse en commentaire, tout en restant courtois dans les discussions. Sur un sujet aussi trivial, on se doute que cela ne génère pas des débats houleux, mais nous sommes sur internet, tout est possible.