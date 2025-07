Voici les deux prochains smartphones de OnePlus : Nord CE5 à 7100 mAh et Nord 5 avec Snapdragon 8s Gen 3

Deux philosophies, un objectif : dominer le milieu de gamme. OnePlus prépare le Nord 5 axé performance pure avec son Snapdragon 8s Gen 3, et le Nord CE5 qui mise tout sur l’autonomie avec sa batterie monstrueuse de 7100 mAh.

Pendant que Nothing présentait le Phone 3, clin d’oeil puisque cette marque a été créée par un des co-fondateurs de OnePlus, OnePlus préparait deux coups de maître pour sa gamme milieu de gamme.

Le 8 juillet prochain, le constructeur chinois dévoilera le Nord 5 avec un processeur premium à prix accessible, et le Nord CE5 doté d’une batterie monstrueuse de 7100 mAh promettant 2,5 jours d’autonomie.

Le Nord 5 : du haut de gamme déguisé en milieu de gamme

OnePlus va donc lancer son Nord 5 qui intègre le Snapdragon 8s Gen 3.

L’appareil photo s’annonce particulièrement soigné avec un capteur principal Sony LYT-700 de 50 mégapixels et, surprise, un selfie de 50 mégapixels avec autofocus. Les deux objectifs peuvent filmer en 4K à 60 fps. OnePlus mise clairement sur la polyvalence photo/vidéo pour séduire les créateurs de contenu.

L’écran AMOLED de 6,83 pouces affiche une définition 2800 x 1272 pixels à 120 Hz. Avec jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, le Nord 5 est bien équipé sur le papier.

Seule concession au positionnement milieu de gamme : la batterie de 5200 mAh, correcte sans être exceptionnelle. La charge rapide 80W compense partiellement cette limitation.

Le Nord CE5 : l’autonomie comme argument massue

Mais si c’est l’autonomie que vous recherchez, le Nord CE5 joue une partition différente avec sa batterie d’une capacité de 7100 mAh. OnePlus annonce jusqu’à 2,5 jours d’usage.

Attention cependant : cette capacité gargantuesque ne sera disponible que dans certaines régions. OnePlus a confirmé à 9to5Google qu’une version « globale » embarquera une batterie plus classique de 5200 mAh.

Son processeur MediaTek Dimensity 8350 assure un bon équilibre performances/consommation. L’appareil photo principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique Sony et l’enregistrement 4K 60 fps seront à tester évidemment.

Des concessions assumées sur le CE5

OnePlus différencie clairement ses deux modèles. Le Nord CE5 sacrifie quelques éléments pour maintenir un prix attractif : appareil photo selfie limité à 16 mégapixels et certification d’étanchéité IP54 plutôt qu’IP68.

Les 12 Go de RAM LPDDR5X et la charge rapide 80W conservées sur les deux modèles montrent qu’OnePlus ne rogne pas sur l’essentiel.

Bref, attendons le lancement officiel le 8 juillet pour pouvoir avoir tous les détails.