10 To valables à vie : avec pCloud, le stockage en ligne est à prix plancher pendant les soldes

Pour les soldes d’été, le spécialiste suisse du stockage en ligne pCloud affiche jusqu’à 70 % de remise sur ses formules Lifetime de 1 à 10 To. Et pour toute souscription, la firme vous offre en cadeau son gestionnaire de mots de passe.

Un photophone étanche pour immortaliser chaque moment, une tablette pour le multimédia et une batterie externe pour ne jamais être à court d’énergie : a priori cette année vous avez tout prévu pour vos vacances. Mais avez-vous assez d’espace pour stocker tous vos souvenirs ?

À l’occasion des soldes d’été et jusqu’au 15 juillet, pCloud propose de belles remises sur ses offres de stockage en ligne valables à vie :

le plan Lifetime 1 To est à 199 euros au lieu de 674 euros (soit -70 %) ;

le plan Lifetime 2 To est à 279 euros au lieu de 838 euros (soit – 67 %) ;

le plan Lifetime 10 To est à 799 euros au lieu de 2129 euros (soit – 62%).

Mieux, la firme helvétique offre, pour toute souscription à l’une de ces formules, un accès gratuit, illimité et à vie à son gestionnaire de mots de passe pCloud Pass Premium.

Un espace en ligne pour regrouper tous ses fichiers

Au moment de choisir un nouveau PC ou un smartphone, la question du stockage se pose inévitablement. Mais passer le cap des 512 Go ou de 1 To peut vite alourdir la facture. Et entre les photos capturées en haute définition (parfois jusqu’en 200 mégapixels), les vidéos filmées en 4K et tous les documents téléchargés, il est difficile de se contenter de l’espace inclus.

Pour étendre facilement et à moindre coût sa capacité de stockage, rien ne vaut une solution en ligne comme celle de pCloud. En plus d’être compatible avec la plupart des appareils (PC, smartphones, tablettes), son application est aussi très pratique à l’usage.

Une application complète mais simple à utiliser // Source : pCloud

Plus besoin de penser à enregistrer manuellement tous ses documents importants et ses souvenirs de vacances, car avec pCloud, tout est automatisé. Il suffit d’indiquer les répertoires à sauvegarder et la synchronisation se lance d’elle-même, à une fréquence préalablement définie. L’outil vous permet même d’importer en un clic l’intégralité de vos contenus Google Photos, OneDrive, Facebook et Dropbox, puis de les inclure à la sauvegarde automatique.

Et pour tous ces moments où vous avez besoin de remettre rapidement la main sur un dossier ou un fichier bien précis pour le transmettre à un tiers, pCloud a tout prévu : un système de recherche avancée pour le retrouver en un clin d’œil et des options de partage variées (par lien, par invitation). De retour de soirée ou de vacances, plus besoin de passer des heures à envoyer des séries personnalisées de photos et de vidéos à ses amis. Avec pCloud, vous déterminez qui peut accéder à quel contenu.

Un espace de stockage garanti à vie

Si la plupart des éditeurs proposent des abonnements temporaires, de 1 mois à 2 ans, et suppriment vos contenus à l’issue de la période d’engagement, pCloud mise quant à lui sur des formules valables à vie (99 ans pour être exact). Votre espace cloud vous est donc dédié et reste accessible sans aucune limite de temps.

Jusqu’à 70 % de remise sur les plans lifetime de pCloud // Source : pCloud

Parfait pour aborder les vacances en toute sérénité, d’autant que jusqu’au 15 juillet 2025, la firme suisse affiche de belles remises sur l’ensemble de ses plans Lifetime et vous offre en prime son gestionnaire de mots de passe pCloud Pass :

En dépit de ses tarifs contenus, pCloud ne lésine pas sur la sécurité. Ayant son siège en Suisse et ses serveurs au Luxembourg, la firme répond aux exigences du RGPD et se doit dans ce cadre de protéger efficacement tous vos documents. Vos fichiers sont alors chiffrés à la source avec l’un des protocoles les plus robustes du marché : l’AES 256 bits.

Vos documents les plus sensibles (pièces d’identité, factures, contrats), ainsi que vos souvenirs les plus précieux sont donc à jamais en lieu sûr.