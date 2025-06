De la taille d’un porte-clé, ce SSD portable de 512 Go devient un super compagnon de poche pour moins de 40 €

Amazon propose un sacré bon plan avec ce SSD portable miniature Orico pouvant contenir 512 Go de données et disponible pour seulement 38,39 euros au lieu de 47,99 euros.

Orico M20 Taichi // Source : Orico

Orico n’est peut-être pas la marque la plus connue en ce qui concerne les SSD, mais elle propose de nombreuses références et a suffisamment de bonnes notes sur Amazon pour qu’on lui fasse confiance. Surtout que pour 38,39 euros, on ne prend pas trop de risque à tester ce SSD portable ultra compact et léger de seulement 59 g pour avoir vos données toujours sur vous, ou de quoi enregistrer/sauvegarder à la volée.

Les points forts de l’Orico M20 Taichi

Son format compact et son poids plume font qu’il est facilement transportable

2000 Mb/s en lecture, 1800 Mb/s en écriture

Une vitesse de transfert de données de 20 Gbps

De base, l’Orico M20 Taichi 512 Go n’est pas très cher : il coûte 47,99 euros. Mais avec la case coupon valable jusqu’au 22 juin, il passe à 38,39 euros.

Un SSD de poche qui contient des tonnes de données

Avec son Orico M20, la marque propose un SSD de poche aux dimensions impressionnantes de compacité : il fait 80 mm de long pour 45 mm de large et 11 mm de haut. Sur la balance, il pèse seulement 59 g. Il est donc très aisé de le glisser dans un sac ou autre pour l’emmener partout. On le compare facilement à un porte-clé, mais il n’est pas équipé d’une anse qui permet de l’accrocher quelque part.

Ce n’est pas plus mal parce qu’il est conçu avec un mélange d’acier et de plastique qui font qu’il n’est pas forcément parmi les plus résistants. Mais c’est surtout sa taille qui fait son intérêt. Il est compatible avec plusieurs appareils puisqu’il est livré avec un câble USB-C équipé d’un adaptateur USB-A. Il lui faut une interface 3.2 Gen 2×2 pour fonctionner à son maximum et grâce à elle vous en tirez le meilleur.

Des vitesses élevées en lecture, écriture et transfert

Quant il est au top de sa forme, l’Orico M20 Taichi peut atteindre 2000 Mb/s en lecture séquentielle, 1800 Mb/s en écriture et jusqu’à 20 Gbps en transfert. Sachez qu’il existe aussi une version moins puissante, 10 Gbps, mais là vous avez ce qui se fait de mieux. C’est pratique si vous êtes créateur de contenu, photographe, vidéaste ou autre car il permet de contenir 512 Go de mémoire.

Vous pouvez stocker absolument tout ce que vous voulez dessus. 512 Go de mémoire représente environ 48 000 photos de 10 Mo, 25 jeux de 20 Go ou encore 576 heures de fichiers vidéos en 4K. Petite cerise sur le gâteau, il est livré avec une petite coque de protection transparente, si vraiment vous tenez à jouer les globe-trotters avec lui.

Notre guide sur les meilleurs disques durs externes, aussi bien HDD que SSD, vous aide à trouver un périphérique de stockage adapté à vos besoins.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.