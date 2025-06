Le nouvel iPad 11 avec sa puce A16 a déjà droit à sa toute première réduction de prix

L’iPad 10 a récemment laissé sa place à l’iPad 11, la nouvelle tablette pas chère d’Apple, qui bénéficie notamment de la puissance de la puce A16. Et cette nouvelle ardoise est d’ores et déjà en promo sur Amazon, Cdiscount et Boulanger, qui l’affichent à 389,99 euros au lieu de 409 euros.

Cette année, Apple n’a pas uniquement levé le voile sur ses nouveaux iPad Air. La firme de Cupertino a également présenté son iPad 11, digne successeur de l’iPad 10, la tablette qui représentait auparavant l’entrée de gamme dans le catalogue de la marque. Mais là où l’iPad 11 fait mieux que son prédécesseur, c’est avec son prix de lancement, bien inférieur à celui de l’iPad 10. Et en ce moment, il bénéficie même d’une petite réduction de 5 %.

Ce qu’il faut savoir sur l’iPad 11 2025

Une dalle Liquid Retina compatible avec l’Apple Pencil

Une puce A16

iPadOS, toujours aussi ergonomique et fluide

Lancé à 409 euros, l’Apple iPad 11 2025 est aujourd’hui disponible en promotion à 389,99 euros sur Amazon, Cdiscount et Boulanger.

Un écran toujours aussi bien calibré

Pour son nouvel iPad 11, Apple n’a pas misé sur un nouveau design. La marque a ainsi repris le même format, les mêmes coloris vitaminés, les mêmes bandes noires un peu épaisses autour de l’écran et la même dalle 11 pouces Liquid Retina (2 360 x 1 640 pixels) bien calibrée. Et ce n’est pas une mauvaise chose. On a aussi droit à une compatibilité avec l’Apple Pencil de 1ère génération ou USB-C.

La technologie True Tone, grâce à laquelle l’écran est capable de s’adapter à la luminosité ambiante et de moduler la température des couleurs, est toujours de la partie. En revanche, n’espérez pas profiter du ProMotion, technologie adaptative qui permet à l’écran de monter jusqu’à 120 Hz, puisqu’elle est réservée aux modèles plus haut de gamme. Le Touch ID est de son côté bien présent.

Une nouvelle puce, mais…

Alors que l’iPad 10 se contentait d’une puce Apple A14, l’iPad 11 embarque l’Apple A16, que l’on trouve dans l’iPad 14 Pro et l’iPhone 15. Certes, elle n’est pas aussi puissante que les Apple M2 et M3, mais elle offre de bonnes performances globales et une belle polyvalence. iPadOS, version adaptée à l’iPad du système d’exploitation d’Apple, promet toujours une belle fluidité et une ergonomie parfaite, et les nombreuses applications permettent à l’iPad d’être à la fois un carnet de dessins, une station de montage vidéo ou encore un tableau de présentation.

On déplore tout de même l’absence d’Apple Intelligence, la très attendue intelligence artificielle générative de la firme de Cupertino. En cause : une puce A16 pas techniquement compatible avec cette suite logicielle IA (si vous la lancez, attention aux lenteurs) et une RAM trop limitée. Dommage. Côté autonomie, l’iPad 11 fait légèrement mieux que l’iPad 10 avec une batterie de 28,93 Wh contre 28,6 Wh. De quoi tenir une journée sans problème. Enfin, côté connectivité, on reste sur du Wi-Fi 6, mais on passe enfin au Bluetooth 5.3.

