iPad 10 (256 Go) : Amazon casse le prix de cette tablette familiale avec 400 € de réduction

Trois ans après sa sortie, l’iPad de 10ᵉ génération reste une valeur sûre, surtout qu’avec le temps, elle est devenue plus accessible, en témoigne son prix de 389 euros sur Amazon pour la version 256 Go s’il vous plaît.

Source : Frandroid – Robin Wycke

Si vous cherchez une tablette tactile plus pour le côté pratique et divertissement que pour sa modernité, ce modèle d’iPad de 2022 reste très intéressant. Ce n’est pas un modèle Pro, c’est un iPad classique, donc plutôt pour un usage familial. Si vous voulez profiter de la puissance d’une tablette Apple à -50 %, c’est possible grâce à cette offre sur Amazon, aussi bien pour le modèle rose ou argent.

Les points forts de l’iPad 10 256 Go

La puce Apple A14 Bionic a de très beaux restes

L’écran est bien calibré, ça régale les yeux

iPadOS toujours aussi agréable à utiliser

L’iPad 10ᵉ génération avec 256 Go a été lancé à 789 euros en 2022. Trois ans plus tard, vous le retrouvez pour 389 euros sur Amazon. Et pour ne rien gâcher, vous avez le choix entre le modèle rose, et le plus classique argenté.

Une tablette sur laquelle le temps n’a pas de prise (USB)

Une fois que vous avez l’iPad 10ᵉ génération entre les mains : vous êtes bien. La tablette fait 248,6 × 17,95 × 7 mm pour 477 g, un modèle plutôt léger et des dimensions contenues avec de belles tranches plates en aluminium de bonne facture. Vous profitez du Touch ID et tout de même de la présence du port USB-C, comme ça vous pouvez utiliser vos propres câbles et chargeurs précédemment acquis.

L’écran est une dalle LCD de 10,9 pouces qui affiche 1 640 x 2 360 pixels. C’est l’idéal pour naviguer sur Internet ou regarder des vidéos en streaming, même lancer quelques jeux. Il ne faut pas être trop gourmand sur la 3D et les titres modernes, parce que l’iPad commence à accuser son âge. Mais avec iPadOS, l’expérience reste fluide et agréable. On regrette l’absence de quelques fonctions comme Stage Manager, pour gérer le multitâche, réservées aux modèles plus récents, ou aux iPad Pro.

Une puissance en phase avec son époque

Il faut rappeler que cet iPad est sorti en 2022, soit il y a trois ans. Et il s’en passe des choses en trois ans, surtout dans l’univers de la technologie. Apple a d’ailleurs renouvelé sa tablette entrée de gamme en l’équipant de la puce A16 Bionic, soit la même que les iPhone 14 Pro. Toutefois, la puce A14 Bionic présente dans cet iPad garantit encore de bonnes performances globales, même si elle n’est pas à la hauteur de ce que propose une Apple M1 ou M2. Pour recontextualiser un peu le processeur de cet iPad, c’est le même qui équipait l’iPhone 12.

Par contre, ce qu’il y a de bon sur cet iPad 10ᵉ génération, c’est sa mémoire de 256 Go. Parce que le modèle de base à 64 Go est gentil et sympa, mais on s’y sent vite à l’étroit. Là, vous pouvez étendre vos jambes et prendre vos aises, il y a de la place. La batterie est, elle aussi, non négligeable avec 28,6 Wh d’autonomie, ce qui permet de l’utiliser pendant environ cinq jours sans avoir à le recharger, à raison d’une à deux heures d’utilisation par jour. La charge n’est pas des plus rapides, puisqu’il lui faut un peu plus de 2 h pour repasser à 100 %.

N’hésitez pas à consulter notre test complet de l’iPad 10ᵉ génération pour en apprendre plus sur les capacités de cette tablette.

Ou alors, vous avez notre guide d’achat sur les meilleures tablettes du moment si vous cherchez un modèle plus récent, mais aussi un peu plus onéreux.

