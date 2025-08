Maxwell, Pascal… Nvidia détaille la fin de vie de ses vieilles GeForce GTX

Nvidia a publié une note contenant deux grandes dates à retenir concernant la fin de prise en charge logicielle de ses anciennes cartes graphiques GeForce GTX 9xx et 10xx, notamment. En parallèle, la firme précise aussi sa stratégie à l’égard du vieillissant Windows 10.

La vénérable GeForce GTX 1080 Ti fait partie des modèles concernés par cette fin de support // Source : Nvidia

Leur fin de support logiciel était annoncée depuis peu, elle est maintenant précisée, et clairement fixée dans le temps. Nous parlons ici des cartes graphiques Nvidia basées sur les architectures Maxwell, Pascal et Volta — qui commenceront donc à être remisée dès cet automne, tout du moins sur le plan logiciel, après plus d’une décennie de bons et loyaux services pour les références les plus anciennes.

Deux grandes dates à retenir si vous êtes concernés…

Voici les deux grandes dates à retenir si vous utilisez toujours une carte graphique basée sur l’une des trois architectures concernées :

Octobre 2025 : fin du support GeForce Game Ready Driver (GRD)

: fin du support GeForce Game Ready Driver (GRD) Octobre 2028 : fin des mises à jour de sécurité

Dans le détail, Nvidia déploiera en octobre prochain un ultime pilote GeForce Game Ready pour ses puces Maxwell, Pascal et Volta.

Après cette date, ces différentes cartes ne seront plus éligibles aux optimisations logicielles proposées par Nvidia, via ses drivers Game Ready, lors du lancement d’un nouveau jeu. Elles continueront par contre à recevoir des mises à jour de sécurité trimestrielles, jusqu’en octobre 2028.

Les modèles impactés resteront donc utilisables (dans de moins bonnes conditions, certes) encore plusieurs années. Il s’agit là d’une assez bonne nouvelle pour des GPUs lancés, rappelons-le, entre 2014 et 2018.

Lancée en début d’année 2014, la GTX 750 Ti est l’une des plus vieilles cartes graphiques toujours supportées par Nvidia… mais plus pour très longtemps // Source : Nvidia

Quels sont les modèles concernés ?

Sont principalement concernées les GeForce GTX 750 et 750 Ti (sous architecture Maxwell), mais aussi et surtout l’ensemble des cartes graphiques de série GTX 9xx (sous architecture Maxwell également, allant de la GTX 950 à la GTX 980 Ti, en passant par la GTX Titan X et ses 12 Go de GDDR5… une folie en 2015).

Comme évoqué plus haut, les GTX 10xx sous architecture Pascal (allant de la GTX 1050 à la GTX 1080 Ti, mais comprenant aussi la petite GT 1030 et les grosses GTX Titan X / Xp) sont aussi sur la deadlist logicielle de Nvidia.

Enfin, les quelques cartes sous architecture Volta seront aussi concernées (on pense en particulier à la Nvidia Titan V et à la Nvidia Quadro GV100). Pour l’anecdote, ces dernières constituent les références les plus « récentes » abandonnées par Nvidia, puisque leur lancement remonte à la fin d’année 2017 et au début d’année 2018.

Nvidia a enfin décidé d’étendre la prise en charge de Windows 10 pour ses drivers Game Ready jusqu’en octobre 2026, mais ça, on vous en parle plus en détail dans cet autre article.