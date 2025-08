Voici l’état de la batterie de cette Kia électrique au bout de 120 000 km de conduite intense

Beaucoup d’automobilistes ont peur de devoir un jour remplacer la batterie de leur voiture électrique. Kia vient de prouver que cela n’arrivera pas avec sa nouvelle EV4, qui a été mise à rude épreuve sur 120 000 km.

Kia EV4 // Source : Kia

Le marché de la voiture électrique est un peu au ralenti depuis quelques temps. Les automobilistes français restent encore frileux, et cela pour plusieurs raisons. D’abord, le prix, qui reste l’un des principaux freins. Mais beaucoup ont aussi une autre peur : devoir remplacer la batterie.

Un test grandeur nature

Une crainte qui concerne les acheteurs de voitures neuves, mais aussi d’occasion, comme nous l’avions expliqué dans un précédent article. Selon une étude menée par l’Avere-France, 58 % des sondés craignent le prix élevé de cette opération. Il est vrai qu’une batterie représente environ 40 % du prix d’une voiture électrique, ce qui n’est pas rien. Cependant, de nombreuses études ont prouvé que les remplacements sont en fait très rares. Et voilà qu’un constructeur nous le montre à son tour.

Il s’agit de Kia, qui n’a pas vraiment fait les choses à moitié. La firme coréenne a emmené sa nouvelle EV4 sur le Nürburgring, mais cette fois-ci, pas pour tester son comportement ni ses performances. L’objet de cet essai était en fait bien différent, et avait pour but de mettre à l’épreuve la batterie de la berline électrique.

Et plus précisément sa durée de vie, comme l’explique la marque dans un communiqué. Ce sont alors pas moins de 10 000 kilomètres qui ont été réalisés sur le célèbre circuit, réputé comme étant le plus exigeant au monde.

Crédit : Kia

Un chiffre élevé, qui porte à 120 000 kilomètres la distance totale sur laquelle la batterie de la voiture a été testée. Mais en plus des conditions de conduite extrêmes, la berline a aussi subi des charge très rapides et répétées. Un traitement de choc, qui a « accentué la pression sur la batterie » selon les mots du constructeur. Et contre toute attente, cela n’a pas fait de mal à la voiture. Car selon les résultats enregistrés par Kia, le SOH (State of Health, ou état de santé) de la batterie est resté élevé.

Ce dernier a été mesuré a 95 %, ce qui signifie que l’accumulateur de l’EV4 n’a perdu que 5 % de sa capacité totale lors de ce test très exigeant. Ce dernier avait pour but de simuler un usage sur plusieurs années de possession, par des automobilistes qui utilisent uniquement des bornes de charge rapides. Or, dans la vraie vie c’est très différent, car 80 % de recharges se font en réalité à domicile.

Une nouvelle rassurante

Ce test grandeur nature confirme une nouvelle fois qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter pour la durée de vie des batteries. De plus, elle confirme la conclusion d’une récente étude menée par des chercheurs de l’Université de Stanford. Ces derniers avaient prouvé que les accumulateurs durent en fait plus longtemps lors de tests en conditions réelles qu’en laboratoire. Une autre étude avait aussi révélé que la dégradation était de seulement 1,8 % en moyenne par an.

C’est à dire que dans 20 ans, une batterie aura encore pas moins de 69,7 % de capacité. Or, il y a plus de chances pour qu’elle dépasse la durée de vie de la voiture qui l’accueille. En effet, les voitures finissent à la casse au bout de 240 000 kilomètres seulement en moyenne. Ainsi, les conclusions de Kia devraient encore confirmer toutes ces recherches, et rassurer les automobilistes les plus inquiets. De plus, le constructeur basé à Séoul veut aller encore plus loin.

Crédit : Kia

Toujours dans son communiqué, ce dernier indique que « l’EV4 est garanti de conserver au moins 70 % de la capacité de sa batterie après 160 000 kilomètres parcourus ou huit ans d’utilisation régulière ». Il précise également que la voiture est équipée du freinage régénératif, qui permet de récupérer jusqu’à 25 % d’énergie lors de la décélération. Ce qui permet de réduire le nombre de sessions de charge mais aussi l’usure des freins.