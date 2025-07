La Renault Mégane électrique a une nouvelle rivale : voici les prix de la Kia EV4 et ses 600 km d’autonomie

Quelques mois après sa révélation officielle, la nouvelle Kia EV4 dévoile enfin ses prix. Disponible en compacte et en berline, la voiture électrique rivale des Tesla Model 3 et Renault Mégane E-Tech démarre à partir de 38 290 euros en France, avec une petite subtilité au niveau du bonus écologique.

Kia EV4 // Source : Kia

Kia s’est lancé dans une grande offensive autour de la voiture électrique, et cela semble lui réussir. Aujourd’hui, la firme coréenne possède un catalogue bien rempli, avec des autos qui rencontrent un beau succès. L’EV3 s’est retrouvé en 6ᵉ place du classement des VE les plus vendues en Europe au mois de mai 2025.

Une nouvelle berline à prix malin

Et la marque ne compte bien évidemment pas s’arrêter en si bon chemin. C’est ainsi qu’elle vient d’étoffer son catalogue en levant le voile au mois de février sur sa dernière création électrique : l’EV4, que avions d’ailleurs pu découvrir en détail quelques jours plus tard. Et voilà qu’elle devient enfin disponible à la commande, puisqu’elle annonce ses tarifs. Ces derniers ont été officialisés sur le site du constructeur et concernent évidemment le marché français.

Rappelons que la Kia EV4 est disponible en deux carrosseries : une « compacte » de 4,43 m de long, rivale des Renault Mégane E-Tech et Volkswagen ID.3, et une berline de 4,73 m, baptisée Fastback, pour concurrencer les Tesla Model 3 et autres Mercedes-Benz CLA.

Kia EV4 // Source : Kia

Dans sa version « compacte », la Kia EV4 est affichée à partir de 38 290 euros dans sa version d’entrée de gamme Air. Une finition déjà bien équipée, puisqu’elle est livrée de série avec de nombreux équipements. On peut notamment citer la grande dalle numérique, composée de deux écrans de 12,3 pouces, ainsi que d’un 3ᵉ affichage d’une diagonale de 5,3 pouces. Évidemment, Apple CarPlay et Android Auto sont également au programme, de même que les mises à jour OTA à distance.

La charge bidirectionnelle V2L reste cependant proposée en option. La version située juste au-dessus est quant à elle baptisée Earth et démarre à partir de 40 590 euros. Dans cette variante, la berline s’offre notamment des jantes alliage de 19 pouces, la recharge pour smartphone à induction et un système anticollision avec détection des angles morts. À noter que la voiture se décline aussi en version Fastback avec cette finition, pour 42 290 euros.

Kia EV4 // Source : Kia

Il faut alors compter 42 290 euros, avec en plus la clé digitale via smartphone ou montre connectée. Pour finir, il est possible de jeter son dévolu sur la Kia EV4 GT-Line, qui coiffe le catalogue. Cette finition se caractérise par un style plus sportif à l’intérieur et à l’extérieur. La voiture a le droit à des sièges électriques et ventilés en option, et à la conduite autonome de niveau 2 sur autoroute. Cette version coûte 46 990 euros et elle atteint les 48 690 euros en Fastback.

Enfin le bonus écologique ?

À noter que Kia ne précise pas si les prix concernent la petite ou la grande batterie, mais il est très probable que ce soit la première. Celle-ci affiche une capacité de 58,3 kWh et offre une autonomie de 440 kilomètres selon le cycle WLTP. Il est aussi possible d’opter pour la version de 81,4 kWh, qui permet quant à elle de parcourir jusqu’à 625 kilomètres pour la Fastback – pour la « compacte », comptez respectivement 410 et 590 km en une charge.

Cette dernière s’effectue de 10 à 80 % en 31 minutes en courant continu, mais la puissance n’a pas encore été confirmée. Une seule motorisation est disponible sur la berline, qui affiche pas moins de 150 chevaux et qui réalise le 0 à 100 km/h en 7,4 secondes dans sa version la plus performante.

Kia EV4 // Source : Kia

Il faut savoir que la nouvelle Kia EV4 « compacte » pourrait être éligible au bonus écologique, puisqu’elle sera fabriquée en Europe, et plus précisément au sein de l’usine slovaque du constructeur. Chose à laquelle n’aura pas droit la Fastback, qui sera importée de Corée.

Pour le moment, Kia n’a pas encore confirmé la date des premières livraisons de sa voiture électrique, mais on sait que cela est prévu d’ici à la fin de l’année 2025.