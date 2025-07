Cette voiture électrique Kia qui était réservée à la Chine arrive enfin en France

Après avoir été lancé en Chine en 2023, le Kia EV5 arrive enfin en Europe. Cette voiture électrique arrive sur le segment ultra-disputé des SUV familiaux, en mettant en avant sa praticité et sa grosse batterie.

Kia EV5 // Source : Kia

Petit à petit, la gamme des voitures électriques de Kia commence à se remplir. De l’EV3 à l’EV9, la marque coréenne commence à occuper une grande partie des segments, avant l’arrivée du petit EV2 début 2026.

C’est dans ce contexte que Kia lève le voile sur la version européenne de son EV5, un SUV familial arrivant dans une catégorie déjà bien fournie. Un communiqué de presse nous en dit plus à son sujet.

Peu de différences par rapport à la version chinoise

Les lecteurs les plus assidus de Survoltés reconnaîtront sans nul doute les lignes cubiques du Kia EV5, puisqu’un concept-car avait été présenté en 2023 et que la Chine en profite depuis début 2024. « Notre » version ne diffère en rien côté carrosserie, et on retrouve ces volumes très anguleux, répondant aux canons des derniers lancements de la marque.

Kia EV5 // Source : Kia

Côté dimensions, l’EV5 mesure 4,61 m de long pour 1,87 m de large et 1,67 m de haut, soit un peu plus qu’un Peugeot E-3008, Renault Scénic E-Tech, mais autant qu’un Volkswagen ID.4 ou qu’un Skoda Enyaq.

L’habitacle promet d’être spacieux, avec un coffre annonce à 566 litres – plus qu’un 3008, un ID.4 ou un Scénic, autant qu’un Citroën ë-C5 Aircross, un peu moins que l’immense Skoda Enyaq. Le Kia y ajoute un coffre avant (frunk) de 44,4 litres, de quoi y fourrer ses câbles de chargement.

Kia EV5 // Source : Kia

Quant à la planche de bord, elle accueille l’habituel triptyque d’écrans, avec une dalle de gestion de la climatisation de 5,3 pouces pris en sandwich entre le combiné d’instrumentation et l’écran central, les deux de 12,3 pouces. Kia promet une connectivité dernier cri, avec navigation connectée et mises à jour à distance (OTA).

Une seule taille de batterie, une arrivée fin 2025

Côté technique, le Kia EV5 repose sur la plateforme maison E-GMP, dans sa version 400 V – la déclinaison 800 volts, plus performante, restant réservée aux plus coûteuses EV6 et EV9.

Kia EV5 // Source : Kia

De fait, la recharge reste dans la moyenne : Kia promet de passer de 10 à 80 % de la batterie en 30 minutes à une puissance maximale de 150 kW. Sur borne lente, un chargeur de 11 kW prend le relais. Il est compatible avec le V2L, de quoi recharger un appareil électronique depuis la batterie, et Kia promet une compatibilité V2G (vehicle to grid), permettant de renvoyer l’énergie de la batterie vers le réseau.

La batterie, justement, n’est disponible qu’en une seule taille. Comptez 81,4 kWh, permettant de parcourir 530 km en une charge selon le cycle WLTP – cela laisse augurer d’une consommation peu maîtrisée, puisqu’un 3008 électrique avec une batterie de 73 kWh annonce une autonomie de 527 km WLTP.

L’EV5 est motorisé par un bloc avant de 217 ch (160 kW), avec un 0 à 100 km/h annoncé en 8,4 secondes. Pour les plus pressés, Kia annonce déjà un EV5 GT, sans autre forme de précision.

Kia EV5 // Source : Kia

Ce Kia EV5 arrivera en France au dernier trimestre 2025. Ses tarifs ne sont pas encore connus, mais ils devront être compétitifs pour espérer percer dans cette catégorie déjà saturée, où les cousins Stellantis et du groupe Volkswagen ne lui pardonneront pas le moindre écart – sans oublier le Tesla Model Y et les quelques modèles chinois, comme le Xpeng G6 ou le Smart #5.