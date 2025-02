Kia veut battre Renault et Tesla avec cette nouvelle voiture électrique aux 630 km d’autonomie : voici l’EV4

Après s’être montrée à travers quelques images extérieures, la nouvelle Kia EV4 se dévoile officiellement. La nouvelle voiture électrique coréenne promet une autonomie généreuse dépassant les 600 kilomètres, mais elle déçoit sur la recharge.

Kia EV4 // Source : Kia

Kia fait partie de ces constructeurs qui possèdent déjà une gamme de voitures électriques bien remplie. Mais la firme veut aller encore plus loin, alors qu’elle va devoir (comme tout le monde) arrêter de vendre des modèles thermiques en Europe à partir de 2035. Heureusement, elle prévoit une grande offensive, avec de nombreux modèles en préparation, sur tous les segments.

Deux versions, un style original

Outre l’EV6 et le grand EV9, le constructeur coréen a récemment levé le voile sur son EV3, un petit SUV qui rivalise avec les Jeep Avenger et autre Volvo EX30. Ce n’est évidemment pas tout, car en juillet 2023, Kia présentait un concept-car annonçant sa future EV4. Une étude de style qui préfigurait la berline électrique, qui avait par la suite été montrée dans sa forme définitive à travers une série de photos. Et voilà que la firme profite de son EV Day pour enfin nous donner plus d’informations à son sujet, parallèlement à l’annonce de la Kia EV2 compacte et abordable.

Kia EV4 // Source : Kia

Cette nouvelle venue dans le catalogue se décline en deux versions. La première prend la forme d’une berline à trois volumes qui rivalise frontalement avec la Tesla Model 3. La seconde est une variante à hayon, dite « hatchback », qui la fait plutôt se rapprocher d’une Renault Mégane E-Tech, entre autres. Dans tous les cas, la voiture affiche un style particulièrement original, qui ne devrait pas manquer d’attirer l’attention. C’est tout particulièrement le cas de la face avant, qui se distingue par une signature lumineuse baptisée Star Map. Elle se caractérise par des feux verticaux, qui s’inspirent des constellations.

Nous retrouvons également la fameuse Tiger Face bien connue chez le constructeur coréen, ici fortement épurée par rapport aux précédentes productions. En dessous, le bouclier est très ouvert afin de donner un style plus dynamique à la voiture. De profil, celle-ci affiche une silhouette très massive, une impression accentuée par les jantes de 19 pouces au dessin original. La ligne de toit est quant à elle très droite, tout comme les lignes globales de la voiture.

Kia EV4 berline // Source : Kia

Le Cx (coefficient de traînée) de la berline est très correct, affiché à seulement 0,23. Il est tout de même plus élevé que celui de la Tesla Model 3, annoncé à 0,219 sur la version restylée. Pour atteindre ce chiffre qui reste tout de même très bon, les équipes de Kia ont offert à l’EV4 des soubassements plats, ainsi que des poignées affleurantes, entre autres. La partie arrière a aussi fait l’objet d’un travail particulier, avec là encore des feux au design un peu torturé. Certes, le style pourrait ne pas plaire à tout le monde, mais il a au moins le mérite de faire preuve d’une grande originalité.

Un poste de conduite très technologique

La nouvelle Kia EV4 fait également un bond en avant concernant le poste de conduite. Si jusqu’à présent, aucune image de ce dernier n’avait été publié, voilà que le constructeur nous le montre enfin, dans sa forme définitive. L’occasion d’en savoir plus sur la technologie offerte par le constructeur à la berline. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’en manque pas. Et pour cause, elle s’offre une immense dalle numérique d’une diagonale totale de 30 pouces.

Kia EV4 // Source : Kia

Celle-ci intègre en fait plusieurs écrans, dont deux de 12,3 pouces et un de 5,3 pouces. Ces derniers jouent le rôle de combiné d’instrumentation numérique, mais aussi d’affichage pour le système d’info-divertissement Navigation Cockpit (ccNC). Ce dernier introduit les mises à jour à distance OTA (over the air) à distance pour les clients. Ce qui leur permet de profiter des dernières nouveautés, en mettant le système à niveau via leur smartphone. Des thèmes divers et variés peuvent aussi être choisis, par exemple pour les fans de NBA ou de Disney.

À ce propos, la nouvelle Kia EV4 permet également aux occupants de profiter de nombreuses applications intégrées. Parmi elles, YouTube, Netflix ou encore Disney +, et d’autres pourraient encore être ajoutées par la suite. Un mode Théâtre permet également d’ajuster l’ambiance lumineuse tandis que les occupants peuvent profiter d’un système audio Harman/Kardon à huit haut-parleurs. À noter que l’EV4 est équipée d’un assistant vocal avancé qui fait appel à l’intelligence artificielle. L’accès à bord peut se faire sans clé, grâce notamment à l’application pour mobile et montre connectée.

Kia EV4 // Source : Kia

À l’avant, le conducteur et son passager profitent du « rest mode », ou « mode repos » dans la langue de Molière. Ce dernier permet d’ajuster les sièges et l’éclairage d’ambiance pour favoriser la relaxation. La kia EV4 affiche des dimensions généreuses, avec une longueur oscillant entre 4,43 m pour la compacte et 4,73 mètres pour la berline, pour 1,86 mètre de large et 1,48 mètre de haut. L’empattement est annoncé à 2,82 mètres, ce qui laisse penser que l’habitabilité est plutôt généreuse. Enfin, le volume de coffre est compris entre 435 et 490 litres selon la version.

Une autonomie généreuse

La nouvelle Kia EV4 repose sur la plateforme e-GMP que l’on connaît déjà bien, puisqu’elle équipe déjà plusieurs autres modèles du groupe coréen. Elle se décline en plusieurs versions, avec un choix de deux batteries de 58,3 et 81,4 kWh pour la version Grande Autonomie. Les autonomies sont les suivantes, exprimées selon le cycle WLTP :

EV4 Hatchback Base : 410 km ;

EV4 Hatchback Long Range : 590 km ;

EV4 Berline Base : 430 km ;

EV4 Berline Long Range : 630 km.

Des chiffres qui devraient rassurer les automobilistes inquiets, qui veulent au moins 400 kilomètres en une charge.

Kia EV4 berline // Source : Kia

Contrairement à l’EV6, cette nouvelle arrivante dans la gamme n’a pas le droit à une architecture 800 volts et doit se contenter de 400. Résultat, il faut compter 31 minutes pour passer de 10 à 80 % sur une borne rapide en courant continu, dont la puissance n’a pas été communiquée. Pour ce qui est du courant continu, la voiture se limite à 11 kW et il faut compter 5h20 au mieux. À noter que la berline est équipée du freinage régénératif avec la i-Pedal 3.0, mais elle a aussi le droit à la charge bidirectionnelle V2G et V2L.

En revanche, aucune mention de la présence d’une pompe à chaleur, ce qui aurait permis de réduire encore plus la consommation. Celle-ci n’a pas encore été communiquée par le constructeur. Il faut savoir que la nouvelle Kia EV4 est proposée avec une seule motorisation, avec un seul moteur installé à l’avant développant 150 kW. Ce qui correspond à environ 203 chevaux. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 7,4 secondes, pour une vitesse maximale bridée à 170 km/h.

Kia EV4 // Source : Kia

L’EV4 est également livrée avec une dotation généreuse en ce qui concerne les aides à la conduite. Parmi les équipements proposés, citons notamment la conduite semi-autonome de niveau 2, mais également l’assistant anti-collision arrière ainsi que la surveillance de l’attention du conducteur. La voiture vise les cinq étoiles au crash-test EuroNCAP, grâce notamment à un travail réalisé sur la structure, entre autres. La batterie est notamment protégée, afin d’éviter également le risque d’incendie en cas de collision.

Lancement en 2025

Tout juste dévoilée, la Kia EV4 sera lancée en Corée du Sud dès le mois de mars, puis elle démarrera sa commercialisation en Europe au cours de la 2ème moitié de l’année 2025. La berline sera produite dans son pays natal tandis que la version « hatchback » sera fabriquée en Slovaquie. De ce fait, il est probable que seulement celle-ci soit éligible au bonus écologique en France. Mais pour le moment, les prix n’ont pas encore été communiqués.