Que se passe-t-il si vous recherchez 3151048 sur Netflix : voici les codes pour accéder aux genres secrets de la plateforme

Sur Netflix, il existe des codes secrets permettant d’accéder à des catégories bien précises de films, animes et séries. Voici une liste de ces codes Netflix cachés.

Le catalogue de Netflix est gargantuesque et vous n’en avez certainement aperçu qu’une infime partie en naviguant dans l’interface du service de streaming vidéo, malgré des soirées complètes passées à faire défiler les petites cases plutôt que de lancer un programme. C’est malheureusement ce qui arrive lorsque l’offre est trop dense et pas forcément bien classée.

Sur sa page d’accueil, Netflix affichera votre liste personnelle, les plus gros succès de la plateforme, les tendances actuelles, mais également certaines catégories bien précises en fonction de vos affinités. Ces catégories de films et séries sont extrêmement nombreuses (plus de 36000) et correspondent toutes à un code secret bien précis. Ainsi, avec le bon code Netflix, vous pouvez accéder à un genre de film, de série ou d’anime bien précis, et ainsi gagner un temps précieux. Si vous avez une envie particulière ce soir, c’est le moment de chercher dans la liste le code Netflix secret qui correspond à votre humeur.

Chaque catégorie définie par Netflix correspond à un code secret. On peut ainsi y accéder en rentrant directement dans la barre d’adresse de son navigateur internet l’URL https://www.netflix.com/browse/genre/ suivie du code en question. Pour les animes, par exemple, le code est 7424. L’URL est donc https://www.netflix.com/browse/genre/7424.

Notez que certains codes Netflix changent et peuvent ne plus être disponibles en fonction des entrées et sorties du catalogue. Nous tenterons de maintenir cet article le plus à jour possible et proposer seulement des codes pour des catégories contenant suffisamment de contenu pour ne pas disparaitre du jour au lendemain.

Quels sont les codes secrets Netflix ?

Il existerait en tout plus de 27 000 codes Netflix différents, classant les contenus non seulement par genre et par période, mais aussi par acteur ou par réalisateur. Pour vous éviter de les chercher à la main, nous avons sélectionné pour vous ceux qui nous semblent les plus pertinents.

Action et aventure

Anime

Comédies

Codes Netflix par décennie

Documentaires

Drames

Codes Netflix films internationaux

Horreur

Codes Netflix pour ados et enfants

Codes Netflix romance

Codes Netflix SF et fantastique

Séries

Sport

Thrillers

Autres codes Netflix

À quoi servent ces codes Netflix « cachés » ?

Comme vous pouvez le constater en lisant les catégories, Netflix classe son contenu en fonction du genre, du thème, de la période, de l’origine, du public ciblé, des acteurs et actrices, des réalisateurs et réalisatrices, des récompenses gagnées et plus encore. Cette classification remonte à l’époque où Netflix était encore un service de location de DVD. En mêlant ces différentes classifications et une bonne dose d’intelligence artificielle, Netflix est ainsi capable de vous mettre en avant avec précision sur sa page d’accueil du contenu susceptible de vous plaire.

Cela crée cependant un effet « bulle de filtre » qui va reléguer au second plan le reste du catalogue. Ces différents codes secrets vous permettront donc de fouiller dans les tréfonds de la liste de films et de séries Netflix. Il en existe d’ailleurs bien d’autres encore.

Malheureusement, ces adresses ne sont disponibles que depuis un navigateur, ce qui les rend difficiles à retrouver depuis l’application sur smartphone ou sur TV par exemple. On vous conseille donc de les explorer tranquillement depuis votre ordinateur et de rajouter à votre liste les contenus qui vous intéressent pour plus tard.

