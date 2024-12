Voici 5 codes secrets sur Android : à quoi ils servent et comment les utiliser

Android est comme un iceberg : ce que vous voyez n’est que la partie émergée. Sous la surface se cache tout un univers de fonctionnalités avancées, accessible via des codes spéciaux.

Votre smartphone Android cache bien son jeu. Derrière son interface épurée se dissimulent des fonctionnalités, accessibles uniquement aux initiés. Notez que ces codes sont à entrer le composeur, là où vous tapez vos numéros de téléphone à appeler.

⚠️ AVERTISSEMENT : Avant de vous lancer dans l’exploration de ces codes, une mise en garde s’impose. Certaines manipulations peuvent avoir des conséquences importantes sur le fonctionnement de votre appareil.

Ne modifiez jamais des paramètres dont vous ne comprenez pas la fonction.

Le premier code à connaître est le #06#. Cette combinaison magique révèle l’IMEI de votre appareil, véritable carte d’identité de votre smartphone.

C’est une information essentielle en cas de vol ou de perte. Mais ne vous arrêtez pas là : le code ##4636##* ouvre la porte à une mine d’informations sur votre appareil.

Ce menu de diagnostic vous permet d’analyser les performances de votre batterie, de vérifier l’état de vos connexions Wi-Fi et même d’effectuer des tests réseau approfondis.

Pour les utilisateurs de Samsung, le code *#0*# active un mode test complet, permettant de vérifier l’écran, les haut-parleurs et autres composants essentiels.

La sécurité n’a pas été oubliée. Le menu des statistiques d’utilisation, accessible via ##4636##, permet de traquer l’utilisation des applications. C’est particulièrement utile si vous soupçonnez une utilisation non autorisée de votre appareil.

Pour les utilisateurs Samsung, le code *#9900# donne accès à des outils de maintenance système. Attention toutefois : ce menu est à manipuler avec précaution. Un nettoyage des fichiers temporaires peut être bénéfique, mais les autres options sont réservées aux experts.

Sur les Pixel, il faut taper ##7287##. Cela ouvre un menu complet pour effectuer le diagnostic de différents composants de votre smartphone.

