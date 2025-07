Honor Magic V5 en France : c’est confirmé, mais il reste un grand mystère

Quelques jours après sa présentation officielle en Chine, la sortie du Honor Magic V5 est confirmée en France. Voici les arguments du smartphone pliable le plus fin du monde pour conquérir le marché.

Honor Magic V5 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Le Honor Magic V3 était une référence de finesse en 2024. Cette année, Honor relance son pari avec le Honor Magic V5 (officialisé il y quelques jours en Chine), le smartphone pliable « le plus fin du monde ». Nous avons d’ailleurs déjà pu prendre en main le Honor Magic V5.

Un bijou de technologie

Le savoir-faire d’Honor pour concevoir des smartphones pliants haut de gamme n’est plus à prouver. La construction du Magic V5 ne déroge pas à cette réputation. La finition est impeccable, avec un mélange de verre et d’aluminium. Il est équipé de certifications IP58 et IP59 pour sa résistance à l’eau (immersion et jets à haute pression) et à la poussière, avec une charnière renforcée, pour une structure plus robuste que ses prédécesseurs.

Honor Magic V5 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Côté technique, il est propulsé par le Snapdragon 8 Elite (la puce dernier cri de Qualcomm), avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Deux écrans sont de la partie : un écran externe de 6,43 pouces d’une définition de 2376 x 1060 pixels, et un écran interne de 7,95 pouces (2352 x 2172 pixels).

Le tout offrira une technologie LTPO, avec une luminosité de 5000 nits. L’écran externe se dote d’un revêtement Rhino Armor Glass (une alternative à la solution Gorilla Glass de Corning)

Honor Magic V5 // Source : Robin Wycke – Frandroid

À propos de la photo, la marque chinoise ne retient pas ses coups pour s’imposer face à ses concurrents. Le module contient 3 capteurs photo :

Capteur principal : 50 Mpx, f/2.0

Capteur ultra grand-angle : 50 Mpx, f/1.6

Capteur téléobjectif : 64 Mpx, f/2.5 (zoom optique x3, optique x100)

Le tout sera alimenté par une batterie silicium carbone de 5820 mAh (contre 6100 en Chine), et accompagné d’une recharge filaire de 66 W en filaire, ainsi que 50 W pour la charge sans fil.

Cocktail à l’intelligence artificielle

Carburant sous Android 15 et l’interface maison Magic OS 9, le Magic V5 veut se démarquer avec plein de fonctions d’intelligence artificielle.

Plusieurs outils d’IA sont présents, comme un système de gestion énergétique, un assistant photo / zoom embarqué, AI Eraser, Remove Reflection, Upscale, etc…

En partenariat avec des services de communication comme Meta, Zoom ou Telegram, AI Deepfake Detection détectera toute anomalie lors de visioconférences.

Google Gemini est aussi natif au smartphone, avec l’ajout d’une fonction multitâche sur l’écran interne. Cette fonction sera utilisé par Gemini Assistant, Gemini Live ScreenShare, ou encore Gemini Live Video. Vous pourrez par exemple glisser-déposer une image d’une application vers Gemini Assistant, résumer un texte, ou ajouter un évènement au calendrier.

Le début de la fin

Comme ses prédécesseurs, le Magic V5 fait figure de référence parmi les smartphones pliants. Avec ces 4,1mm d’épaisseur au format ouvert (8,8mm fermé pour la version blanche, 9mm pour les autres modèles), il est le smartphone le plus fin de sa catégorie, soit aussi fin que deux jetons de poker.

Honor Magic V5 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Des limites visibles viennent rapidement froisser cette vision de finesse sans concessions. Le connecteur USB-C pour commencer semble à l’étroit sur son châssis, et nous fait comprendre qu’il sera plus difficile de concevoir un smartphone plus fin à l’avenir sans prendre en compte cette contrainte.

Le module photo quant à lui s’avère assez massif, ce qui donne l’impression qu’il est aussi épais que le smartphone lui-même.

Honor Magic V5 // Source : Robin Wycke – Frandroid

De plus, la différence de finesse avec son prédécesseur, bien que présente, n’est pas pour autant frappante (4,35mm d’épaisseur pour le Magic V3 écran déplié), ce qui pourrait interroger sur l’évolution des pliants sur ce domaine à l’avenir.

Prix et disponibilité : Honor joue la carte du mystère

Trois des coloris seront au catalogue en France :

Blanc

Noir

Doré

Honor Magic V5 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Concernant le coloris doré, notez que ce dernier se dote d’éléments de style spécifiques, avec un contraste de couleur au dos, ainsi qu’un effet guilloché sur sa charnière.

Le Honor Magic V5 sera disponible au tarif de « XXXX€ »… Pas de prix officiel pour l’heure donc. Attendez vous cependant à un prix à quatre chiffres. Il est affiché en Chine à 9999 yuans à configuration équivalente.