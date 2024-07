Prise en main du Honor Magic V3 : déjà un immense coup de cœur

Nous avons pris en main le Honor Magic V3. Un smartphone pliable particulièrement fin qu'on a hâte de voir arriver en France. Voici nos premières impressions pour prendre notre mal en patience.

« Waouh ». « Ah ouais ». « C’est fou ». Voici quelques phrases prononcées à la volée par plusieurs membres de l’équipe Frandroid lorsque nous avons pu mettre la main sur un Honor Magic V3 qui passait inopinément dans nos locaux. Pour rappel, il s’agit du smartphone pliable le plus fin du monde. Déjà lancé en Chine, l’appareil devrait prochainement arriver en France. Du moins avons-nous de bonnes raisons de l’espérer.

En attendant, voici notre prise en main du Honor Magic V3 pour vous partager nos premières impressions sur ce smartphone très impressionnant.

Design : c’est fin, c’est très fin, ça s’utilise sans fin

J’avais beau m’attendre à un smartphone extrêmement fin, l’effet waouh m’a quand même frappé de plein fouet dès la sortie de boîte. Il faut dire que le Honor Magic V3 a des dimensions vraiment impressionnantes : 156,6 x 145,3 x 4,35 mm quand il est ouvert. Rendez-vous compte : 4,35 mm d’épaisseur ! C’est plus fin que l’iPad Pro M4 qui n’a cessé de se targuer de sa finesse, notamment avec une publicité controversée.

En main, c’est aussi agréable qu’impressionnant. D’autant plus que plusieurs petits éléments viennent sublimer ce bon ressenti. La pliure de l’écran interne est invisible à l’œil et quasi imperceptible au doigt tandis que le dos du téléphone jouit d’un revêtement mat du plus bel effet.

La charnière — qui promet de résister à 500 000 ouvertures/fermetures — dégage une bonne impression de robustesse, même si ici, le Galaxy Z Fold 6 de Samsung réussit encore à être un tout petit chouïa plus rassurant au premier abord. Je n’ai cependant pas eu la moindre inquiétude en manipulant le Honor Magic V3 ni la moindre difficulté au dépliage.

Notez aussi qu’on a droit à une certification IPX8 pour une résistance à l’immersion dans l’eau. À l’arrière, on notera un bloc photo imposant au format rond et bien centré. À titre personnel, j’ai apprécié le design choisi, toujours remarquable, mais un peu plus sobre que sur le Magic 6 Pro.

Le bloc en question loge trois caméras.

Un téléphone presque normal

Il est temps de vous parler du format fermé de ce Honor Magic V3. Disons-le tout de suite : sa force principale réside sans doute ici. Quand il est replié, l’appareil se rapproche énormément de l’expérience d’un grand smartphone classique et j’insiste vraiment sur ce point.

Depuis la première vidéo du concept Samsung Youm en 2013, la grande promesse que nous font miroiter les smartphones pliants et celle d’un appareil pas plus encombrant qu’un téléphone classique et qui peut, en joli bonus, se déplier. Le Honor Magic V3 touche du bout des doigts cet objectif. Lorsqu’il est fermé, on peut presque oublier qu’il peut se transformer en tablette.

C’est tout bête, mais c’est vraiment plaisant. La dalle externe n’est en aucun cas considérée comme un simple écran d’appoint. Avec son format classique — au ratio 20:9 — il permet de tout faire très normalement : visionnage de vidéos, jeux vidéo, etc. À titre de comparaison, malgré une belle évolution, l’écran externe du Galaxy Z Fold 6 reste encore étroit et n’est pas idéal pour des usages à l’horizontale.

Pour vous donner une idée, voici une photo du Honor Magic V3 fermé à côté du Samsung Galaxy S24. Il faut rappeler que ce dernier est un grand smartphone qui ne convient pas à tout le monde évidemment, mais cela montre déjà à quel point la prouesse du Magic V3 est impressionnante.

Même au niveau de l’épaisseur, voyez ci-dessous comme le Magic V3 est presque identique à un S24 Ultra (encore une fois, nous parlons ici d’un grand smartphone).

Pour les dimensions au format fermé, comptez sur 156,6 x 74 x 9,2 mm. Quant au poids : 226 grammes sur la balance. C’est très léger… pour un smartphone pliable.

Quelques impressions globales

Il nous faudra évidemment un test plus approfondi pour vous donner un avis complet sur le smartphone. En attendant, je peux quand même vous dire que la qualité des deux écrans Oled LTPO est prometteuse : 7,92 pouces (2344 x 2156 pixels) et 6,43 pouces (2376 x 1060 pixels) avec un taux de rafraîchissement dynamique jusqu’à 120 Hz.

Notez que Honor ne cache pas la caméra embarquée dans l’écran interne. On a donc un bon vieux poinçon à l’ancienne. C’est donc moins immersif que sur le Galaxy Z Fold 6, mais rien de rédhibitoire évidemment.

Concernant les capteurs photo au dos, nous avons pu prendre quelques clichés. Pour rappel, voici la configuration :

capteur principal de 50 Mpx (f/1,6) ;

ultra grand-angle de 40 Mpx, (f/2,2) ;

téléobjectif x3,5 de 50 Mpx (f/3,0).

Voici quelques photos prises à la va-vite depuis le balcon filant de la rédaction. Rien qui ne permet vraiment de tirer des conclusions, mais au moins cela donne un petit aperçu du potentiel.

Mention spéciale au mode portrait très sympa. Certes, mon collègue Édouard n’a pas la crinière la plus difficile à gérer pour ce genre de prise de vue, mais on voit que le smartphone garde bon nombre de détails en x3,5 tout en proposant un bon bokeh. C’est un chouïa moins réussi, sans être mauvais, en portrait x2 proposé par défaut alors que le grossissement est numérique dans ce cas-là. Dommage.

Et à titre d’information : les deux caméras pour les selfies (à l’extérieur et à l’intérieur) offrent une définition de 20 Mpx (f/2,2). Ajoutons de fait que l’on ne retrouve toujours pas la double caméra externe qui autorise la reconnaissance faciale 3D sur des modèles non pliants d’Honor.

Du reste, le Honor Magic V3 s’inscrit dans le segment haut de gamme avec son Snapdragon 8 Gen 3 et ses 12 ou 16 Go de RAM. La batterie profite d’une capacité de 5150 mAh et d’une compatibilité jusqu’à 66 W pour la charge rapide filaire et 50 W sans fil.

À quand en France ?

L’année dernière, le Honor Magic V2 avait été annoncé pendant l’IFA à Berlin, mais la sortie en Europe avait étrangement attendu 6 mois environ. L’édition 2024 du même salon se tiendra au début du mois de septembre et on espère — avec une bonne dose de certitude — que la commercialisation n’attendra pas aussi longtemps cette fois-ci !

En attendant, nous avons hâte de tester ce smartphone qui nous a déjà séduits en termes de design. Honor a réussi un très joli coup qui a le potentiel de marquer les esprits. Reste à espérer que le prix sera compétitif par rapport à la concurrence. On pense évidemment à Samsung en écrivant cette phrase.