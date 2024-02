Un nouveau concurrent du Samsung Galaxy Z Fold 5 est arrivé : le Honor Magic V2, qui succède au Honor Magic Vs, également arrivé chez nous. C'est le smartphone pliable le plus fin du monde, mais pas le moins cher : 2000 euros, rien que ça. Mais est-ce que ses qualités en font le meilleur smartphone pliable au format livre du marché ? Son prix n'est-il pas trop élevé ?

Le march√© des smartphones pliables en France s’acc√©l√®re, sans exploser, surtout pour le format ¬ę‚ÄČlivre‚ÄȬĽ (qui se plie √† la verticale). Depuis plusieurs ann√©es, Samsung r√®gne en ma√ģtre, derni√®rement avec les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5. Oppo est venu tr√®s rapidement en France avant de s’√©clipser. Honor a fait deux entr√©es remarqu√©es avec les Honor Magic V et les Honor Magic Vs. OnePlus a d√©barqu√© en fin d’ann√©e derni√®re avec un tr√®s r√©ussi OnePlus Open. C’est dans ce contexte que le Honor Magic V2 sort en France, au tarif de 2000¬†euros. Avec¬†: la promesse d’une bonne autonomie, d’une certaine puissance ainsi que d’un design tr√®s soign√©.

Honor Magic V2 Fiche technique

Modèle Honor Magic V2 Dimensions 145,4 mm x 156,7 mm x 4,8 mm Interface constructeur MagicOS Taille de l'écran 7,92 pouces, 6,43 pouces Définition 2156 x 2344 pixels Densité de pixels 402 ppp Technologie OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Puce graphique Qualcomm Adreno 740 Stockage interne 256 Go, 512 Go, 1000 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 20 Mp Capteur photo frontal 16 Mp D√©finition enregistrement vid√©o 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Sur le c√īt√© Type de connecteur USB Type-C Capacit√© de la batterie 5000 mAh Poids 237 g Couleurs Noir, Blanc, Or, Violet Fiche produit

Ce test a √©t√© r√©alis√© √† l’aide d’un Honor Magic V2 pr√™t√© par la marque en coloris noir.

Honor Magic V2 Le smartphone pliable le plus fin, rien que ça

La face arri√®re de ce Honor Magic V2 est assez classique¬†: sur cette version noire, c’est un rev√™tement en simili-cuir que l’on trouve, pas trop rugueux et peu √©pais. Il affiche le nom de la marque et est surtout perc√© par un bloc photo rectangulaire. Les trois objectifs arri√®re y sont pr√©sents, ainsi que le flash et le capteur de focus.

C’est somme toute classique. De l’autre c√īt√©, c’est l’√©cran externe que l’on trouve. Ses c√īt√©s droits sont bien plus arrondis que ses c√īt√©s gauches, ce qui peut un peu d√©ranger. D’ailleurs, la bordure droite est incurv√©e, ce qui n’est pas le cas de son oppos√©e. Les bordures sont assez √©paisses par rapport √† un smartphone qui ne se plie pas. Tout en haut au milieu, c’est l’objectif selfie que l’on aper√ßoit.

La tranche gauche, celle de la charni√®re, n’est qu’une bande grise tout du long. Sur le haut, le bas et √† droite, c’est par cons√©quent une double tranche arrondie. Ce n’est pas ce qui existe de plus sobre, mais c’est une n√©cessit√© pour les smartphones pliables de ce format.

Lorsqu’on ouvre le Honor Magic V2, c’est une grande dalle qui se montre, elle qui s’√©tait faite si discr√®te. Sur tous les c√īt√©s, des bordures qui ressortent en noir mat. L√† non plus, ce n’est pas du plus bel effet, mais sur un smartphone pliable, on ne fait pas mieux. Cet √©cran aussi est perc√© d’un poin√ßon pour accueillir l’objectif photo, mais il est plac√© en haut au milieu de la partie droite de l’√©cran. Des bordures qui ont l’avantage d’√™tre uniformes et qui √©vitent un effet ¬ę‚ÄČmenton‚ÄȬĽ.

9,9¬†mm en position pli√©e, 4,7¬†mm en position d√©pli√©e¬†: rien √† dire, le Honor Magic V2 est le smartphone pliable le plus fin du march√©. Ce qui en fait presque une tablette tactile lorsque l’√©cran interne est d√©ploy√©. Pour les autres dimensions, il mesure 156,7¬†mm de hauteur et 74 ou 145,4¬†mm de largeur (selon s’il est pli√© ou non). C√īt√© poids, c’est tr√®s respectable¬†: 231 grammes seulement sur la balance.

Contrairement aux autres fabricants, Honor dispose d’une charni√®re √† la conception assez simpliste, faite de peu de composants et en titane. Elle adopte un design dit en goutte d’eau, qui semble un bon compromis entre flexibilit√© et solidit√©. L’id√©e est aussi de laisser les poussi√®res dans cet espace vide √† la forme de ¬ę‚ÄČgoutte d’eau‚ÄȬĽ, pour √©viter de rayer l’√©cran. Le fabricant garantit 400‚ÄČ000 ouvertures avec sa charni√®re.

Apr√®s la charni√®re, vient la pliure, dont il faut naturellement parler. Alors oui, on la sent sous le doigt. Ce n’est pas g√™nant au niveau du contr√īle tactile et on s’y fait rapidement. Difficile donc de mettre le smartphone en faute sur ce point, d’autant plus que c’est le cas pour tous les autres mod√®les pliables. Le Honor Magic V2 a cependant un bon avantage pour lui¬†: lorsqu’on la regarde de face, elle est invisible. La concurrence fait pareil, mais l’effet est quand m√™me l√†.

D√©pendamment des reflets, l’aper√ßoit plus ou moins lorsqu’on fait pivoter l’√©cran. En parlant de le faire pivoter, contrairement au OnePlus Open, on peut choisir l’inclinaison de la charni√®re presque √† tous les degr√©s. De quoi facilement positionner l’appareil dans plusieurs positions, pour prendre des photos ou le poser sur un bureau.

Quant √† la r√©sistance, on ne trouve aucun verre particulier pour les √©crans. Pire, aucune certification IP n’est pr√©vue. Ce qui peut faire peur pour un smartphone tr√®s haut de gamme, alors m√™me que ses concurrents directs en disposent d’une.

Le confort en main du Honor Magic V2

La finesse de ce smartphone Honor est tr√®s probablement un bel argument marketing, mais pas que. Elle a aussi un int√©r√™t dans la pratique¬†: le t√©l√©phone ne d√©range pas lorsqu’il est pli√© dans une poche, pas plus qu’un autre smartphone. Cela am√©liore aussi la prise en main en position pli√©e¬†: on n’a jamais peur qu’il nous glisse des doigts, encore plus avec les deux tranches qui forment un creux au milieu, malgr√© leurs c√īt√©s arrondis. En position d√©pli√©e, on a l’impression d’avoir une vraie tablette tactile dans les mains (m√™me si la taille reste petite), avec cette finesse, tout en ayant la l√©g√®ret√© d’un smartphone. Et l’√©cran externe, qu’on a alors sous les doigts qui tiennent le smartphone, ne fait pas glisser ces derniers.

Le pliage, justement. Toujours gr√Ęce aux tranches arrondies, faire glisser son doigt entre elles est tr√®s facile, ce qui permet de d√©plier le Magic V2 de mani√®re ais√©e. Pas suffisamment pour le faire √† une main, mais quand m√™me. La course de la charni√®re se termine toute seule, idem lorsqu’on le referme. Tout semble bien finir et solide, t√©moin d’une exp√©rience premium.

Lorsqu’il est ouvert enti√®rement, le Honor Magic V2 est totalement plat et pas un peu inclin√©, comme √ßa peut √™tre le cas sur certains concurrents. Pour autant, lorsqu’il est sur une table, il n’est pas tr√®s stable sur sa partie inf√©rieure. Impossible donc de taper du texte convenablement. M√™me chose en position pli√©e. Le bloc photo peut aussi g√™ner lorsqu’on a le smartphone dans les mains, puisqu’il descend assez bas et est relativement large (les objectifs sont r√©unis tous ensemble).

Le format de l’√©cran interne ainsi que le fait que la charni√®re ne se voit pas provoquent un effet assez √©trange. Lorsqu’on utilise le t√©l√©phone en mode paysage (sur le c√īt√©), on oublie dans quel sens est le smartphone. Ce qui fait aussi qu’on oublie dans quel sens le plier. Autre souci que cela peut poser¬†: on oublie o√Ļ sont les boutons de volume et d’alimentation. Un effet pas r√©ellement n√©faste, mais qui est √† noter.

Le bouton d’alimentation ainsi que les boutons de volume ne sont pas situ√©s sur la m√™me tranche et sont donc un peu d√©cal√©s lorsque l’appareil est en position pli√©e. Mais rien de bien d√©routant. Ils ne sont d’ailleurs pas situ√©s trop haut. Le bouton d’alimentation sert aussi de capteur d’empreinte digitale. Facile √† configurer, son utilisation ne pose aucun probl√®me et est v√©loce. Quant √† la reconnaissance faciale, elle aussi fonctionne assez bien, m√™me si dans la p√©nombre, elle peine rapidement.

Honor Magic V2 Deux beaux écrans fidèles

Ces deux √©crans offrent un ratio √©cran/corps de plus de 90¬†%. Pour un smartphone pliable, c’est tr√®s r√©ussi. Deux dalles qui sont LTPO, c’est-√†-dire qu’elles peuvent dynamiquement modifier leur taux de rafra√ģchissement (qui peut monter jusqu’√† 120¬†Hz) et ce en fonction de l’usage qu’on en fait. De quoi √©conomiser un peu de batterie lorsqu’on lit un article de presse, tout en profitant des 120¬†Hz lorsqu’on joue √† un jeu vid√©o. Ils sont tous les deux cens√©s couvrir enti√®rement l’espace colorim√©trique DCI-P3.

L’√©cran externe

L’√©cran externe est une dalle au format 20:9 et √† la diagonale de 6,43 pouces. Un choix tout √† fait louable, le m√™me que OnePlus avec son Open, qui est assez classique pour un smartphone qui ne se plie pas, ce qui offre un bon compromis entre bonne largeur et pas trop de verticalit√©. De quoi ne pas se sentir trop √©triqu√© en l’utilisant. La luminosit√© maximale annonc√©e par le constructeur est de 2500¬†cd/m¬≤.

En pratique, la luminosit√© est correcte, mais sans plus. L√† o√Ļ Honor m’avait habitu√© √† une luminosit√© automatique tr√®s fine et r√©active sans trop l’√™tre, l√† je l’ai perdue. Les couleurs aussi sont assez bonnes, bien qu’elles tirent l√©g√®rement vers les tons froids (en mode vif, celui appliqu√© par d√©faut).

Sous notre sonde et √† l’aide du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays, nous avons pu effectuer plusieurs mesures techniques sur ce smartphone. Nous avons constat√© qu’avec le mode par d√©faut (vif), l’√©cran externe couvre 129¬†% du sRGB et 86¬†% du DCI-P3. Pour un smartphone haut de gamme, ce n’est pas tr√®s bon¬†: on s’attend √† couvrir enti√®rement le DCI-P3. Changer le mode d’affichage peut cependant aider √† obtenir un meilleur score.

La temp√©rature de couleur est nettement meilleure¬†: 6723 K en temp√©rature moyenne, l√† o√Ļ on cherche les 6500 K. C√īt√© luminosit√© maximale, nous n’avons pu aller que jusqu’√† 900¬†cd/m¬≤¬†: on est loin de la promesse faite par Honor. Il est peu probable que ce soit la limite r√©elle¬†: nous n’avons peut-√™tre pas pu reproduire les conditions permettant d’aller au-del√†. Enfin, le Delta E moyen en DCI-P3 est de 3,25 en SDR et 6,12 en HDR, ce qui est vraiment tr√®s correct.

L’√©cran pliable

Ce grand √©cran adopte une diagonale de 7,92 pouces au format 9,78:9. Ce qui fait de cet √©cran un format presque carr√© qui, comme √©voqu√© pr√©c√©demment, est quelque peu d√©routant √† utiliser √† l’horizontale.

Sa luminosit√© maximale semble plus grande que celle de l’√©cran externe. Les couleurs sont un peu plus chaudes que celles de l’autre dalle et ce n’est pas plus mal¬†: elles chatoient davantage l’Ňďil dans trop les tromper.

Avec notre sonde, nous avons mesur√© sur l’√©cran interne une couverture de 126¬†% du sRGB et de 84¬†% du DCI-P3, toujours en mode vif. L√† encore, c’est plut√īt d√©cevant. La temp√©rature de couleur est n√©anmoins excellente¬†: 6440 K. De m√™me pour le Delta E moyen¬†: il est de 3,12 en SDR et 6,16 en HDR, ce qui est une tr√®s bonne calibration. La luminosit√© maximale est l√† encore de 900¬†cd/m¬≤ et l√† encore, nous sommes assez s√Ľrs que, en r√©alit√©, l’√©cran peut aller au-del√†.

Honor Magic V2 Logiciel

Ce smartphone pliant fonctionne sous Android 13 avec l’interface MagicOS 7.2 de Honor. On ne sait pas quand Android 14 arrivera sur ce mod√®le pour le moment. Honor s’am√©liore sur les mises √† jour¬†: cinq ann√©es de patchs de s√©curit√© et quatre ann√©es de mises √† jour d’Android. De quoi s’aligner sur OnePlus et Samsung.

Honor fait le m√™me choix que Xiaomi, √† savoir s√©parer les notifications des param√®tres rapides, avec sur le c√īt√© gauche, les notifications, et sur le c√īt√© droit, le ¬ę‚ÄČcentre de contr√īle‚ÄȬĽ avec les param√®tres rapides, ainsi que la gestion de la musique. On aime ou on n’aime pas, √ßa d√©pend des go√Ľts et des couleurs. Ce qui est dommage, c’est de ne pas pouvoir unifier les deux volets¬†: MagicOS ne nous laisse pas le choix.

Pour les petits cachotiers, le Magic V2 renferme un ¬ę‚ÄČespace parall√®le‚ÄȬĽ, sorte de coffre-fort dans lequel on peut stocker les applications et les fichiers qu’on n’assume pas. Il utilise un code diff√©rent et on peut y importer ou y exporter des fichiers.

MagicOS, c’est aussi Honor Search, une fonctionnalit√© de recherche parmi toutes vos applications, √©v√©nements d’agenda, contacts, mails, etc. Je ne me suis personnellement jamais fait √† cette fonctionnalit√©, qui me d√©range plus qu’autre chose. Cependant, en prenant le coup de main, Honor Search peut √™tre assez puissant.

Pour les jeux vid√©o, il y a un mode d√©di√© qui s’ouvre via une petite encoche sur un bord de l’√©cran. Alors une petite fen√™tre appara√ģt, avec quelques raccourcis vers d’autres applications et fonctionnalit√©s.

L’interface propose quelques fonds d’√©cran dits ¬ę‚ÄČdynamiques‚ÄȬĽ, c’est-√†-dire qu’ils sont anim√©s. C’est du plus bel effet lorsqu’on d√©plie le smartphone, avec des animations ou un superbe effet de parallaxe.

Le mode always-on

Le mode always-on est naturellement de la partie. Il permet d’afficher tout le temps (ou pas) une image, un texte, une horloge (num√©rique ou analogique). Il est possible de d√©sactiver l’affichage de la date et de l’heure, ainsi que des notifications et du niveau de la batterie.

Honor propose un autre mode always-on¬†: celui de l’√©cran externe, lorsqu’il est √† moiti√© d√©pli√©. L’id√©e est d’en faire un petit r√©veil qu’on pose sur sa table de chevet. Il affiche une horloge analogique ainsi que la date et les √©v√©nements de l’agenda. Ce n’est pas ce qui est des plus utiles, mais √ßa a le m√©rite d’exister.

Les options de personnalisation

Dans les menus de MagicOS 7.2, on peut changer le style des ic√īnes. Les ic√īnes peuvent √™tre sur l’√©cran d’accueil, mais le tiroir d’applications peut aussi √™tre activ√©. On compte par ailleurs quelques options pour g√©rer les ic√īnes, l’affichage des notifications ou encore de la barre d’√©tat. Par rapport √† ce que proposent One UI ou OxygenOS, c’est assez pauvre. L’interface offre aussi ce qu’on appelle les ¬ę‚ÄČgrands dossiers‚ÄȬĽ, √† savoir des dossiers affichant neuf applications par page, mais n’occupant que quatre applications (2×2) sur l’√©cran d’accueil.

Le mode multit√Ęche

Le mode multit√Ęche est divis√© en deux parties. Il y a tout d’abord le mode fen√™tr√©, qui peut s’activer via le menu des applications ouvertes. Alors, on peut d√©placer la fen√™tre, la fermer, la r√©duire √† une ic√īne ou bien la redimensionner.

Lorsqu’on l’utilise avec l’√©cran interne, il est possible de l’afficher sur l’un des c√īt√©s. Alors, MagicOS 7.2 propose d’en ouvrir une autre, afin d’avoir deux applications ouvertes. Impossible d’en afficher plus de deux a priori, mais on peut tout de m√™me afficher une troisi√®me application en fen√™tre.

Les possibilit√©s d’utilisation de l’appareil photo

Lorsqu’on prend des photos en ayant l’√©cran interne ouvert, plusieurs possibilit√©s s’offrent √† nous. Gr√Ęce √† un bouton, il est possible d’afficher un retour sur l’√©cran externe. Parfait si vous r√©alisez un portrait et que la personne prise en photo veut un certain cadre.

Et avec un autre bouton, on peut retourner l’appareil photo pour l’afficher sur l’√©cran externe. L’id√©e est de pouvoir utiliser les capteurs autres que le capteur selfie externe pour prendre des selfies, afin de profiter d’une meilleure qualit√©.

En position d√©pli√©e ou semi-pli√©e, l’√©cran interne permet d’afficher un volet de navigation, montrant les photos pr√©c√©demment enregistr√©es (un bouton permet de les supprimer). Pos√© √† l’horizontale, le Magic V2 permet de ne pas avoir besoin de tr√©pied¬†: pratique pour les photos de groupe. Cela peut m√™me fonctionner √† la verticale, en pliant seulement √† moiti√© l’√©cran.

Les fonctionnalit√©s qui utilisent l’√©cran pliable

MagicOS propose quelques fonctionnalit√©s permettant de personnaliser l’exp√©rience avec l’√©cran pliant. L’une d’entre elles permet de verrouiller le smartphone lorsqu’on le replie, ou non, c’est au choix. Il est √©galement possible de dimensionner diff√©remment les applications dans l’√©cran interne¬†: du fait de son format particulier, elles sont loin d’√™tre toutes optimis√©es. Certaines affichent des √©l√©ments en tr√®s gros, d’autres en tout petit.

C’est pourquoi on peut r√©gler l’affichage en 4:3 ou en 16:9 au lieu du plein √©cran et ce de mani√®re ind√©pendante pour chaque application. De tr√®s rares applications offrent la possibilit√© de diviser l’√©cran en deux¬†: c’est le cas de X. Dans ce cas-l√†, le fil s’affiche √† gauche et tous les √©l√©ments ouverts (tweets, profils, etc.) s’affichent sur la droite. C’est assez pratique, mais dommage que trop peu d’applications utilisent ce mode.

Il y a √©galement un mode de d√©pliage partiel disponible sur certaines applications Google (Chrome, Maps, YouTube Music, etc.). Lorsqu’on les utilise avec le t√©l√©phone pos√© fa√ßon ordinateur portable, la partie inf√©rieure s’√©teint. Sur Google Maps, elle permet de se d√©placer sur la carte et de zoomer dedans. Sur Chrome, on aurait aim√© pouvoir utiliser cette partie de l’√©cran comme pav√© tactile.

Certaines applications comme Google Meet, Messenger, WhatsApp ou YouTube sont dites auto-adaptatives, ce qui fait qu’elles affichent un menu sur la partie inf√©rieure de l’√©cran. Dans le cas de cette derni√®re, c’est le lecteur qui est affich√©. Assez pratique pour regarder des vid√©os, d’autant plus que cela √©vite de n√©cessiter quelque chose pour caler l’appareil.

Honor Magic V2 Performances

Le Honor Magic V2 ayant √©t√© r√©v√©l√© lors de l’IFA de Berlin en septembre dernier, il embarque le Snapdragon 8 Gen 2, le SoC le plus puissant du march√© √† l’√©poque. Depuis, le Snapdragon 8 Gen 3 est sorti et est meilleur que sa version pr√©c√©dente. Ce qui signifie que le smartphone n’embarque pas ce qui se fait de mieux, mais presque. Cette puce de huit cŇďurs est √©paul√©e par un GPU Adreno 740 ainsi que par 16¬†Go de RAM. Honor y ajoute 7¬†Go de m√©moire vive virtuelle.

Modèle Honor Magic V2 Honor Magic Vs (2022) Samsung Galaxy Z Fold 5 OnePlus Open AnTuTu 10 1294636 N/C 1502474 1291155 AnTuTu 9 N/C 792354 N/C N/C AnTuTu CPU 349269 136271 385923 275135 AnTuTu GPU 386863 414749 546077 582847 AnTuTu MEM 2191981 126255 300001 248435 AnTuTu UX 266523 115079 270473 184738 PC Mark 3.0 16707 11526 14801 10413 3DMark Wild Life framerate moyen N/C N/C N/C 3585 FPS 3DMark Wild Life Extreme 2748 2712 3738 21 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 16.46 FPS 16 FPS 22 FPS N/C GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 48 / 44 FPS 43 / 43 FPS 59 / 53 FPS 59 / 67 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 49 / 68 FPS 53 / 88 FPS 56 / 85 FPS 59 / 128 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 60 / 232 FPS 60 / 218 FPS 108 / 179 FPS 59 / 314 FPS Geekbench 6 Single-core 1936 1206 1985 1535 Geekbench 6 Multi-core 4995 3642 5201 4807 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 9672 6083 9690 9137 Lecture / écriture séquentielle 824.04 / 1100 Mo/s 1854 / 1784 Mo/s 3142 / 1751 Mo/s 3142 / 2798 Mo/s Lecture / écriture aléatoire N/C 71884 / 91308 IOPS 112269 / 45857 IOPS 101346 / 140013 IOPS Voir plus de benchmarks

Selon les benchmarks, ce smartphone pliable n’est pas le plus puissant du march√©¬†: le Samsung Galaxy Z Fold 5 l’est davantage, sur presque tous. En revanche, Honor arrive √† devancer le OnePlus Open sur certains tests de performance.

Pour profiter au mieux des performances du Honor Magic V2, il est n√©cessaire d’activer une fonctionnalit√© d√©di√©e dans les param√®tres de batterie. Dans la pratique, ce smartphone est logiquement fluide¬†: les applications se lancent rapidement et les animations sont fluides. En jeu aussi, il est convaincant.

Nous avons pu jouer √†¬†Genshin Impact avec les param√®tres graphiques pouss√©s √† leur maximum √† 60 FPS de mani√®re constante, sans ralentissements, m√™me durant les s√©quences de combat. Sur¬†Fortnite, c’est un peu moins bon¬†: on peut jouer √† 60 FPS presque constamment en qualit√© √©pique (la meilleure). On constate quelques l√©gers ralentissements durant les s√©quences demandant le plus de ressources, ce qui est compl√®tement normal.

Pour un bon refroidissement, Honor a plac√© une chambre √† vapeur de 0,22¬†mm d’√©paisseur dans son Magic V2. Mais dans les moments o√Ļ on le pousse √† bout, le smartphone chauffe franchement, sans que ce soit inqui√©tant¬†: cela se remarque surtout autour du bloc photo.

Une unique version de stockage est propos√©e pour ce smartphone pliant¬†: 512¬†Go. Impossible toutefois d’√©tendre le stockage via une carte microSD.

Honor Magic V2 Photo et vidéo

Au total, on trouve pas moins de cinq capteurs photo sur le Honor Magic V2 :

Un capteur principal de 50¬†Mpx, f/1.9, OIS‚ÄČ;

Un capteur ultra-grand-angle de 50¬†Mpx, f/2.0‚ÄČ;

Un t√©l√©objectif x2,5 de 20¬†Mpx, f/2.4, OIS‚ÄČ;

Deux capteurs selfie de 16 Mpx, f/2.2.

Capteur principal

Ce capteur est assez in√©gal. En pleine lumi√®re, les r√©sultats peuvent √™tre vraiment jolis¬†: les couleurs sont fid√®les, et il y a du piqu√©. Mais d√®s qu’elle commence √† manquer, la qualit√© part √† vau-l’eau. Les textures sont perdues et surtout on aper√ßoit des aberrations chromatiques, des sortes de liser√©s bleus et rouges sur certaines zones. C’est parfois trop prononc√© et surtout √ßa n’arrive pas que dans les endroits sombres.

Pour 2000¬†euros, on peut √™tre d√©√ßus de cela, d’un manque de qualit√© de traitement logiciel. Heureusement, le Magic V2 se rattrape avec des couleurs qui tapent toujours juste et une bonne gestion de toutes les expositions.

Capteur ultra-grand-angle

Ce deuxi√®me capteur est bien √† l’image du premier¬†: les couleurs sont bonnes, les d√©tails peuvent aussi l’√™tre. D’un autre c√īt√©, on retrouve les m√™mes d√©fauts, en plus prononc√©s. Cela signifie que d√®s que l’environnement est sous lumi√®re artificielle ou un peu trop sombre, le piqu√© se perd, et certaines zones se transforment en bouillies informes.

Les aberrations chromatiques se rep√®rent toutefois un peu moins. Il n’emp√™che que l’ultra-grand-angle affecte n√©gativement le rapport qualit√©/prix de ce smartphone Honor.

Téléobjectif

Reconnaissons qu’il y a une certaine coh√©rence colorim√©trique entre tous les capteurs, y compris avec le t√©l√©objectif. Les couleurs de ce dernier tapent toujours dans le bon.

Le constat est le m√™me¬†: en ext√©rieur, c’est souvent joli (bien que les zones les plus sombres puissent manquer d’√©clairage), en int√©rieur, c’est rarement bon.

Mode nuit

Le mode nuit √©galement est passable. S’il permet de r√©cup√©rer un peu de lumi√®re autour des sources de lumi√®re artificielle, pour le reste ce n’est pas tr√®s convaincant. On ne r√©cup√®re pas grand-chose, ni en d√©tail ni en clart√©.

C’est le cas sur les trois capteurs. De plus, les lampadaires sont mal g√©r√©s et forment des boules de lumi√®re floues.

Mode portrait

Pas de grossi√®re erreur sur le mode portrait, mais des petits d√©tails qui f√Ęchent. On constate quelques erreurs de d√©tourage, ce dernier est peut-√™tre trop dur, ce qui fait que lorsqu’il se trompe, cela peut se voir. Le d√©tourage des cheveux est tout m√™me assez bien effectu√©.

Lorsqu’il manque un peu de lumi√®re, l√† encore le piqu√© part loin. Heureusement, la carnation est plut√īt respect√©e et d√©taill√©e. Ce qui est √©trange en revanche, c’est que sur plusieurs photos, la barbe de mon coll√®gue est plut√īt floue. Cela ne semble pas d√Ľ √† une erreur de d√©tourage, mais plut√īt √† un manque de focus.

Les capteurs selfie

Les capteurs selfie du Honor Magic V2 sont les m√™mes. Les couleurs sont assez bonnes, bien que parfois l√©g√®rement fades¬†: sur certains clich√©s, un voile blanc tr√®s transparent peut appara√ģtre.

N√©anmoins en int√©rieur on perd quelque peu les d√©tails sur la peau et les couleurs sont d’autant plus fades. C’est l√† encore assez dommage pour un smartphone √† pr√®s de 2000¬†euros.

Vidéo

Ce smartphone Honor permet d’enregistrer des vid√©os en 4K avec le capteur avant et le capteur arri√®re.

Honor Magic V2 Audio et son

Pas de prise jack sur ce smartphone, en même temps, au vu de sa finesse, cela aurait été très compliqué. Heureusement, il reste le Bluetooth ainsi que deux haut-parleurs.

C’est l√† que √ßa se complique. Pli√©, les deux haut-parleurs sont situ√©s de part et d’autre du t√©l√©phone, cela ne pose pas de souci. Cependant, en position d√©pli√©e, mais √† la verticale, ils se retrouvent sur le c√īt√© gauche.

Ce n’est pas ce qu’il y a de meilleur, mais ce n’est pas si g√™nant que √ßa. Lorsqu’on regarde une vid√©o, on a tendance √† le basculer sur le c√īt√©, afin de profiter d’une longueur plus importante. Et l√†, les haut-parleurs se retrouvent √† nouveau de part et d’autre du t√©l√©phone. Mais pour les amateurs de TikTok, de Shorts ou de Reels, c’est un peu dommage.

Quant √† la qualit√© audio, elle est passable, d’autant plus pour un smartphone haut de gamme. Sans doute l√† encore √† cause de sa finesse, les graves ne sont pas tr√®s bons, ils sont surtout assez clinquants et √ßa enl√®ve de la profondeur √† la musique. Les mediums aussi sont mis en arri√®re par rapport aux aigus. Heureusement, ces derniers sont assez bons. Enfin, le volume maximal n’est pas tr√®s √©lev√©, bien moins que la plupart des autres smartphones.

Honor Magic V2 Réseau et communication

On peut simultan√©ment utiliser deux SIM sur ce t√©l√©phone portable, en utilisant soit deux cartes nano SIM, soit une carte nano SIM ainsi qu’une eSIM. Le Honor Magic V2 est naturellement compatible 5G, est pr√™t pour le Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, etc.

Lors des appels, la voix est globalement tr√®s bien retranscrite, sans trop de compression. Il arrive qu’on entende un bruit de fond lorsqu’il y a des voitures √† proximit√©, mais rien de r√©dhibitoire.

Et dans les environnements venteux, c’est logiquement moins authentique, mais notre interlocuteur nous comprend toujours. En int√©rieur, la voix est tr√®s claire.

Honor Magic V2 Une autonomie plut√īt confortable

La batterie, c’est toujours une frayeur sur les smartphones pliables, y compris ceux au format livre comme ce mod√®le-ci. Honor a r√©ussi √† int√©grer une double batterie dans son smartphone, pour une capacit√© totale de 5000¬†mAh. Pour un usage classique, qui m√©lange messages, navigation, √©coute de musique en streaming, un peu de vid√©o et de jeux vid√©o, comptez une journ√©e d’utilisation maximum. Ce n’est pas beaucoup, mais le format du smartphone fait qu’il est impossible d’avoir une grosse batterie. Cela comprend un usage √† la fois pli√© et d√©pli√© du t√©l√©phone. En fait, c’est lorsqu’on l’utilise avec l’√©cran interne que le Honor Magic V2 perd le plus en batterie. Heureusement la veille para√ģt bien g√©r√©e.

Pour une session de 20 minutes de¬†Genshin Impact avec les param√®tres graphiques √† fond et la luminosit√© r√©gl√©e √† 50¬†% de son maximum, le smartphone perd 8¬†% de batterie. Pour¬†Fortnite, dans les m√™mes conditions, on peut 9¬†% de batterie. Ce n’est pas ce qu’on conna√ģt de mieux, mais c’est tout √† fait respectable, puisque cette session a √©t√© r√©alis√©e avec l’√©cran interne, qui est deux fois plus grand qu’un √©cran de smartphone classique.

Comme tous les smartphones que nous testons, le Honor Magic V2 a suivi notre test d’autonomie automatis√©¬†: il simule l’activit√© d’un smartphone (navigation, vid√©o, jeux vid√©o, photo, etc.) de 100 √† 10¬†% de batterie. Avec l’√©cran externe uniquement (en position pli√©e), ce mod√®le a tenu 12 heures et 46 minutes. En position d√©pli√©e (donc uniquement avec l’√©cran interne), il a tenu 12 heures et 6 minutes.

Des scores qui en font l’un des meilleurs smartphones pliables (au format livre) sur l’autonomie¬†: il est devant Samsung et OnePlus. Par ailleurs, la diff√©rence entre l’√©cran externe et l’√©cran interne n’est pas tr√®s grande. Ce qui fait qu’on n’a pas √† se limiter √† l’√©cran externe pour garder de la batterie (ou du moins tr√®s peu).

Recharge

La puissance de charge maximale support√©e par le Honor Magic V2 est de 66 W (technologie Honor SuperCharge). Malheureusement, le chargeur secteur n’est pas fourni¬†: il est vendu au prix conseill√© de 49,90¬†euros en option. C’est assez dommage. Pas de charge sans-fil non plus pour ce t√©l√©phone.

Honor Magic V2 Prix et date de sortie

Deux coloris sont disponibles¬†: le violet et le noir. Son prix officiel est de 1999,90¬†euros. Cependant, une promotion de 300¬†euros est disponible jusqu’au 29¬†f√©vrier et jusqu’au 25¬†f√©vrier, pour tout achat d’un mod√®le, une enceinte Marshall Stanmore III (d’une valeur de 399¬†euros) est offerte.