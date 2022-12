Prise en main de l’Oppo Find N2 : le petit dans la cour des grands

L'Oppo Find N2 a été officialisé en Chine et nous avons pu le prendre en main. Un smartphone pliable très alléchant par son format compact lorsque replié et sa très bonne charnière, mais qui frustre en boudant encore l'Europe et la France.

L’Oppo Find N2 a été officialisé et succède à l’Oppo Find N premier du nom. Après un premier essai plus qu’apprécié dans les smartphones pliables, la marque chinoise revient donc en force. Nous avons pu le prendre en main et, d’emblée, nous pouvons l’affirmer, ce nouveau cru est aussi enthousiasmant que la première génération.

C’est pendant l’événement Inno Day qu’organise chaque année la marque que ce nouveau smartphone pliant a été montré au public, aux côtés d’ailleurs du Find N2 Flip prévu pour la France dans quelques mois. « Avec un poids de seulement 233 grammes, la version noire en cuir vegan est le plus léger du marché des smartphones pliants au format portefeuille – plus léger même que certains smartphones traditionnels », explique le constructeur.

Les caractéristiques à retenir pour l’Oppo Find N2

Au-delà du poids, ce sont surtout les dimensions qui retiennent l’attention sur l’Oppo Find N2. Comme pour le Find N avant lui, ce smartphone pliable propose un format très compact — mais épais de 14,6 mm — quand il est fermé. Cela lui confère un charme tout particulier qui permet non seulement de se démarquer de la concurrence tout en offrant un bon compromis entre usage d’un petit smartphone et confort d’une tablette.

Au programme, on a donc deux écrans 120 Hz à la différence près que la dalle externe a une diagonale de 5,4 pouces (luminosité annoncée à 1350 cd/m²) contre 7,1 pouces pour celle qui se plie et se déplie à l’intérieur (1500 cd/m²). Pour le grand écran, notez d’ailleurs que l’on a affaire un format presque parfaitement carré (ratio 9:8,4). Nous y reviendrons.

Un puissant Snapdragon 8+ Gen 1 est à l’œuvre au sein de la bête tandis que l’appareil photo estampillé du logo Hasselblad se dote d’un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et d’un téléobjectif de 32 mégapixels. Toute cette partie photo est d’ailleurs renforcée par la puce maison MariSilicon X.

Oppo Find N2 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid Oppo Find N2 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid Oppo Find N2 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid Oppo Find N2 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid Oppo Find N2 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid Oppo Find N2 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid Oppo Find N2 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Enfin, n’oublions pas la batterie de 4520 mAh couplée à une charge rapide de 67 W. Côté logiciel, Android 13 est de la partie avec l’interface ColorOS 13. Quelques petites fonctions sont à souligner comme l’ouverture de deux applications côte à côte sur le grand écran, la capture d’écran facile par glissement de doigts sur l’écran ou le mode FlexForm qui permet d’utiliser le smartphone dans une position assise. Bref, il y a de beaux atouts.

Un plaisir de smartphone pliable

Ces qualités, nous avons pu en avoir un avant-goût pendant une courte prise en main. L’Oppo Find N2 propose un concept vraiment séduisant. Le smartphone est vraiment agréable à utiliser au format plié grâce à sa compacité, et le reste tout autant au format déplié grâce à l’absence totale de pli au milieu de la grande dalle : invisible à l’œil, indétectable au doigt. C’est beau, c’est de la qualité.

Sur la première génération, c’était déjà une grande réussite et Oppo affirme avoir intégré sur le Find N2 sa deuxième génération de charnière. Celle-ci garde donc cette belle qualité tout en rendant l’appareil plus léger. La prise en main est particulièrement confortable.

La nouvelle génération adopte des matériaux de pointe – fibre de carbone, alliage à haute résistance – qui sont utilisés dans l’industrie aéronautique et comprend pas moins de 100 composants, soit 36 de moins que la génération précédente. Mais ce n’est pas tout : grâce à l’optimisation de l’écran et de la structure interne, le poids du Find N2 a été réduit de 42 grammes par rapport à la première génération, et ce, sans aucun compromis sur la qualité.

La charnière peaufinée promet d’ailleurs de pouvoir se plier jusqu’à 400 000 fois sans s’endommager. Bref, le fait d’être petit n’empêche absolument pas l’Oppo Find N2 de compter parmi les grands sur le marché des pliables.

La grande frustration

Après les remarques enthousiastes — voire dithyrambiques — sur cet Oppo Find N2, d’aucuns aimeraient sans doute savoir quand ce smartphone arrivera en France. Hélas, contrairement au Find N2 Flip, ce pliable n’est pas prévu pour les marchés hors Chine pour le moment.

Oppo explique notamment que le format carré du grand écran, s’il permet une bonne productivité, manque encore d’optimisations pour offrir une vraie bonne expérience aux utilisatrices et utilisateurs européens. Un argument audible pour prendre notre mal en patience, mais on pourrait contre-argumenter en rappelant que le Samsung Galaxy Z Fold 4, lui, ne s’embarrasse pas de telles préoccupations. Avec les fonctions Labs, le géant sud-coréen se débrouille bien pour que l’expérience reste agréable, même sur les apps non optimisées. Espérons qu’Oppo explorera sérieusement ce genre de solutions pour muscler son jeu. On y croit.