Prise en main du Huawei Mate Xs 2 : un beau bijou pour en mettre plein la vue

Nous avons pu mettre les mains sur le Huawei Mate XS 2, le tout nouveau pliant de Huawei vendu 2000 euros. Voici nos premières impressions.

À peine était-il annoncé que nous étions déjà en train de le plier dans tous les sens. Nous avons essayé le dernier-né de Huawei. Présenté le 18 mai 2022, ce nouveau smartphone pliant, s’appelle Huawei Mate XS 2.

Le premier point qui saute immédiatement aux yeux, c’est sa charnière centrale. Celle-ci est à la fois hyper robuste en main — on sent que c’est du solide — tout en n’affichant absolument aucune courbure à l’endroit où les smartphones pliants ont l’habitude d’en proposer. Une belle prouesse pour un confort en main décuplé.

Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid

Deuxième élément excessivement frappant : le Huawei Mate XS 2 est un smartphone pour le moins très fin une fois déployé. Le géant chinois a raison de s’en gargariser. Le téléphone est carrément moins épais (5,4 mm tout de même) qu’un téléphone classique. Cela rappelle la prouesse d’une Galaxy Tab S8 Ultra qui nous avait aussi impressionnés par cet aspect.

Pour continuer sur le smartphone en position déplié, son écran apparait très fluide et bien réactif, sans défaut majeur d’affichage et de belles couleurs vibrantes.

C’est plié

Fait intéressant, il est à nouveau impossible de fermer ce smartphone à la manière d’un livre, comme le propose un Galaxy Z Fold 3 ou un Oppo Find N par exemple. En revanche, on peut le fermer, ou plutôt le déployer de manière à ce que l’écran épouse quasiment l’intégralité du corps du téléphone. Lorsqu’on le replie, automatiquement, la moitié de l’écran se trouve plongée dans le noir afin d’économiser la batterie.

Une fois la dalle repliée au maximum, une petite sensation de clip se fait sentir : l’écran a rejoint la partie dure du téléphone située sur sa droite. Elle est solidement ancrée. La jointure semble ne laisser aucun espace entre les deux parties de l’écran repliées l’une sur l’autre.

Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid

Niveau confort d’utilisation, une fois rétabli à son format plus classique, le téléphone assure une prise en main un peu entre deux chaises. On sent vraiment un effet plastique et arrondi sur la partie gauche du téléphone qui peut étonner au départ, d’autant que la partie droite est rectangulaire. Cela dit, il n’y a rien dont on ne pourrait s’accommoder après un peu de pratique. Le plastique n’est pas foncièrement désagréable sous la main. J’ai même trouvé sa sensation au toucher plutôt organique et naturelle.

Inverser la courbe du Mate Xs 2

Par ailleurs, si l’on veut déplier à nouveau le téléphone pour revenir en format grand écran, il faut passer par un bouton avec imprimé rouge situé sur la partie rigide du téléphone. Le problème, c’est que lorsque l’on tient le téléphone replié, ce bouton se trouve à l’arrière. Pas forcément le plus pratique.

Vous l’aurez compris, dans l’ensemble, le Huawei Mate Xs 2 est évidemment une belle prouesse et un véritable bijou à voir et à tenir dans les mains. De là à dire que ce téléphone pourra permettre à sa maison mère de retrouver du souffle sur le marché du smartphone… Avec un tarif à 2000 euros, il va de soi que l’objectif est surtout de montrer son savoir-faire. Pas plus.

Cet article a été réalisé dans le cadre d’un voyage de presse à Milan organisé par Huawei.