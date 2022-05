Huawei Mate Xs 2 officialisé : le pliant plus cher du marché est là

Huawei a dévoilé son nouveau téléphone pliant, le Huawei Mate Xs 2, au prix de 1999 euros. Il sortira en juin prochain.

On s’attendait à sa présentation prochaine, le Huawei Mate Xs 2 vient d’être annoncé par Huawei lors de sa conférence mondiale.

Le téléphone possède de sérieuses qualités à faire valoir face au leader du secteur, le Galaxy Z Fold 3, à commencer par la promesse d’un écran totalement plat, sans aucun creux, lorsqu’il est ouvert.

Le géant chinois s’est d’ailleurs beaucoup comparé à son homologue coréen, en faisant valoir que son smartphone est plus léger (255g contre 271g) et moins épais (5,4mm contre 6,4mm).

Double ouverture

On s’attendait à ce que Huawei propose un téléphone qui s’inspire davantage du design du Fold, mais Huawei persiste et signe avec son design qui transforme un grand écran de 7,8 pouces au format carré (ratio 8 : 7,1) en un double écran, avant et arrière de 6,5 pouces (19:9).

L’écran déplié comme replié propose une définition de 2480×2200, un taux de rafraichissement de 120 Hz. Malheureusement, il conserve son défaut principal : l’absence des services Google.

Au niveau de la configuration photo, il propose un capteur principal 50 mégapixels, un ultra grand angle 13 mégapixels et un téléobjectif X3 8 mégapixels. Ajoutons à cela une caméra selfie ultra grand angle 10,7 mégapixels.

Le téléphone sera disponible au mois de juin pour 1999 euros. Trois coloris sont proposés : noir, blanc ou violet.

Cet article a été rédigé dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Huawei.

